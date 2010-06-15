ГЛАВНОЕ на 15 июня (день)

"Вторая приватизация" «Лугансктепловоза»

Фонд государственного имущества допустил к участию в конкурсе по продаже 76% акций ОАО "Лугансктепловоз" две компании из трех, подавших заявки, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

К участию в конкурсе было допущено ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе") и Брянский машзавод. Третья компания подавшая заявку на конкурс - компания "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИ к участию в нем.

Компания «Мантара Холдинг», подавшая заявку на участие в приватизационном конкурсе по продаже государственного пакета акций Холдинговой компании «Лугансктепловоз», заявляет о противоправных действиях Фонда государственного имущества по ее недопуску к участию в данном конкурсе.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении уполномоченного лица компании Вячеслава ДЕРИШЕВА.

По его информации, протокол конкурсной комиссии с выводами о соответствии «Мантара Холдинг» конкурсным условиям был составлен еще 8 июня, однако соответствующее решение Фонда о недопуске компании к участию в конкурсе появилось лишь накануне его проведения – 14 июня. Само решение представители компании, по словам В.ДЕРИШЕВА, получили в понедельник, 14 июня, в 17.00, фактически уже после окончания рабочего дня.

По его словам, Фонд госимущества не предоставил каких-либо внятных аргументов относительно того, почему «Мантара Холдинг» не была допущена к участию в конкурсе. «Все что мы имеем – это общая, без конкретизации, ссылка Фонда на пункт 6.9 Положения о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ, предусматривающий, как минимум, с десяток причин, по которым компания может быть не допущена к участию в конкурсе», - отметил В.ДЕРИШЕВ. «Объяснить более детально, на основании какого именно требования нас не допустили к участию в конкурсе, в Фонде не посчитали нужным», - добавил он.

В.ДЕРИШЕВ также отметил, что со своей стороны «Мантара Холдинг» выполнила все необходимые предписания для полноценного участия в конкурсе, в частности подала в установленные сроки надлежащим образом оформленную заявку, внесла гарантийный взнос. По его словам, компания также полностью соответствует квалификационным требованиям, выдвигаемым к участникам конкурса, имея долю участия в украинской компании, эксплуатирующей железнодорожные локомотивы. Он также сообщил, что опосредованно собственниками данной компании являются известные в Украине и за ее границами бизнесмены Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ, которые также являются акционерами крупнейшего украинского банка - «ПриватБанк».

По мнению В.ДЕРИШЕВА, подобное решение Фонда госимущества является не чем иным, как возращением к практике приватизации под конкретного покупателя, заказных продаж стратегических предприятий украинской экономики.

В этой связи он отметил, что компания сделает все от нее зависящее, чтобы не допустить возвращения подобной практики, а также потребует дать правовую оценку действиям Фонда в отношении недопуска «Мантара Холдинг» к участию в конкурсе, в связи с чем планирует в ближайшее время опротестовать действия Фонда госимущества, а также результаты конкурса в суде. «Мы не сомневаемся, что иск будет удовлетворен, так как Фонд явно нарушает закон», - добавил В.ДЕРИШЕВ.

Он также предостерег инвесторов, которые собираются участвовать в приватизации «Лугансктепловоза», что конкурс по его продаже незаконен и его результаты будут отменены, а само приобретение акций компании на непрозрачном конкурсе станет серьезным инвестиционным и репутационным риском для покупателя.

Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия) признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн. - УНИАН).

Всего в конкурсе принимало участие две компании - ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн.

Лицетатор торгов предложил участникам конкурса повысить цену на 1 шаг ( 4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., однако участники торгов отказались повысить свои ценовые предложения. В результате, победителем конкурса была признана Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» с ее начальным ценовым предложением 410 млн. грн.

Фонд государственного имущества не имеет правовых оснований не признавать состоявшийся конкурс по продаже 76% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам после окончания конкурса председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

При этом он отметил, что Фонд не располагает какой-либо информацией о договорном характере данного конкурса.

В то же время, по словам А.РЯБЧЕНКО, в Фонде госимущества допускали повышение реализационной цены за приватизируемый пакет акций «Лугансктепловоза» в ходе торгов до 500 млн. грн.

Новости ТЭК

До осени Украина и Евросоюз должны определить план по модернизации украинской газотранспортной системы на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в Люксембурге на брифинге в рамках 14-го заседания Совета по вопросам сотрудничества Украина – ЕС.

Он также сообщил, что 25 июня в Брюсселе представители Украины и ЕС детально обсудят вопрос модернизации ГТС.

«25 июня в Брюсселе будет очень важная встреча комиссаров ЕС вместе с нашим министром топлива и энергетики, на которой в том числе будет обсуждаться эта тема. Я думаю, что мы должны в течение лета найти решение этой проблемы и разработать на 2011-й год вполне конкретную программу модернизации ГТС», - сказал Н.АЗАРОВ.

Возбуждено уголовное дело относительно выяснения, куда делось 11 млрд. кубометров газа, которые Стокгольмский арбитражный суд обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть компании RosUkrEnergo.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время подхода к журналистам сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Отвечая на вопрос, выполнит ли Украина решение Стокгольмского арбитражного трибунала, Президент подчеркнул, что Украина несет обязательства по всем международным соглашениям и поэтому должна выполнять решения европейских судов.

«Но мы должны дать ответ – где этот газ делся», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на сегодня по этому поводу возбуждено уголовное дело, и он надеется, что в ближайшее время следователи дадут ответ на этот вопрос.

«Это важно для нашей страны. Речь идет о нарушении закона», - сказал Президент.

По его словам, необходимо выяснить, кто принимал решение не отдавать «РосУкрЭнерго» газ, а также выяснить, что это было - «злоупотребление или еще хуже».

Финансы

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-мае т.г. в сопоставимых ценах вырос на 1,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, и составил 99,4 млрд. млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января-мая т.г. зафиксировано в большинстве областей Украины. При этом наибольшее снижение отмечено в Ривненской – на 7,9% – до 1 млрд. 532,8 млн. грн., Хмельницкой и Черниговской – на 6,7% – до 1 млрд. 772,2 млн. грн. и 1 млрд. 566,3 млн. соответственно, и Сумской областях – на 5%, до 1 млрд. 345,1 млн. грн.

Вместе с тем, в 10 областях, Киеве и Севастополе по итогам января-мая т.г. зафиксирован рост объемов розничного товарооборота по сравнению с аналогичным периодом 2009 года: в Луганской и Черкасской областях – на 5,4% – до 3 млрд. 240,3 млн. грн. и 1 млрд. 941,1 млн. грн. соответственно, Днепропетровской области – на 4,4% – до 9 млрд. 078,5 млн. грн., в Севастополе – на 4,6%, до 1 млрд. 001,8 млн. грн.

Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило 14 июня долгосрочный кредитный рейтинг Греции на четыре ступени - с А3 до Вa1. Об этом говорится в пресс-релизе агентства. По заявлению агентства, у гособлигаций Греции сохраняется стабильная перспектива на следующие 12-18 месяцев.

Рейтинг Вa1 отражает анализ агентством "баланса рисков, связанных с пакетом финансовой помощи от Евросоюза и МВФ". "Макроэкономические риски по реализации программы значительны и наиболее соответствуют рейтингу Вa1", - считают в агентстве.

Moody`s - второе крупное международное агентство, которое понизило оценку долгосрочного кредитного рейтинга Греции до спекулятивного уровня. В апреле этого года аналогичный шаг предприняло агентство Standard & Hoor`s, которое понизило рейтинг Греции сразу на три ступени - с инвестиционного BBB+ до спекулятивного BB+ с негативным прогнозом, однако греческие облигации продолжают приниматься в качестве обеспечения Европейским центральным банком.

Министерство финансов Греции в специальном заявлении подчеркнуло, что снижение агентством Moody`s долгосрочного кредитного рейтинга Греции не является оправданным. "Оно никоим образом не отражает прогресса, достигнутого страной в течение последних месяцев, а также перспектив, созданных за счет приведения в порядок государственных финансов и улучшения конкурентоспособности экономики", - подчеркнуло греческое финансовое ведомство, передает ПРАЙМ-ТАСС.

(УНИАН)