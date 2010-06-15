Депутат Госдумы: Украина и РФ полностью восстановили отношения

Москва. Депутат Госдумы России Сергей МАРКОВ считает, что Украина и РФ восстановили отношения на всех уровнях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение С.МАРКОВ высказал, выступая в ходе круглого стола на тему: «Украина - Россия: итоги полугодия» сегодня в Москве.

«Восстановлены в полном объеме отношения между государственными институтами двух стран», - сказал С.МАРКОВ.

По его мнению, экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и отчасти экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО парализовали институциональные структуры двухстороннего сотрудничества.

Он отметил, что сегодня кроме встреч между президентами и премьерами восстановлено сотрудничество между министерствами, ведомствами и регионами. «Плотная сеть межгосударственных отношений полностью восстановлена», - уверен С.МАРКОВ.

Российский депутат также напомнил, что решен вопрос базирования Черноморского флота РФ, снят вопрос о вступлении Украины в НАТО, а также подтвержден интерес к ряду совместных проектов.

По его мнению, решение ряда сложных вопросов позволяет говорить о начале формирования Единого экономического пространства между двумя странами. «Нам надо формировать ЕЭП и единое гуманитарно-государственное гражданство. Реализация этих двух целей позволит создать совместное пространство развития. Мы должны модернизацию во многом проводить вместе – создавать высокотехнологические производства, развития науки и образования», - сказал С.МАРКОВ.