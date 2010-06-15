Гидрометцентр рекомендует, когда и где отдыхать

В ближайшие два дня в Украине установится умеренно теплая погода, однако в июле-августе температура воздуха будет выше средних показателей, фиксируемых с начала метереологических наблюдений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА.

По его словам, в конце первой - начале второй декады июня в Украине наблюдалась нетипично жаркая погода, и был превышен ряд температурных рекордов. Пик жары пришелся на 11 и 12 июня, когда, например, в Киеве был установлен новый рекорд - +36 градусов против +35 градусов, максимально фиксируемых ранее.

Н.КУЛЬБИДА отметил, что такие погодные условия обусловлены прежде всего нарастающими тенденциями глобального потепления, которые отразились также и на Украине. За последние 20 лет в стране средняя температура летом выросла на 1,3-1,7 градуса по Цельсию, а зимняя - на 2-2,5 С.

Н.КУЛЬБИДА отметил, что в ближайшие дни на территории Украины установится умеренно теплая погода, что связано с перемещением жарких воздушных масс на Кавказ и Нижнее Поволжье. Такая погода сохранится до конца июня. При этом с 18 июня в южных и восточных регионах прогнозируется преимущественно дождливая погода, что благоприятно отразится на вегетации сельскохозяйственных культур в этих традиционно засушливых районах.

Комментируя погодную ситуацию на курортах Украины, начальник Гидрометцентра отметил, что наиболее оптимальным временем отдыха в Карпатах будут июль и август, поскольку во второй половине текущего месяца регион ожидают частые дожди. Относительно же морских курортов, то, учитывая летнюю интенсивность ультрафиолетового излучения в прибрежных зонах, оптимальным временем отдыха здесь будут являться вторая половина августа и начало сентября.