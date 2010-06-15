Анонс на 16 июня

9-30 - Состоится Инвестиционный форум, посвященный инвестициям в сельскохозяйственный сектор, в частности, в развитие оптовых рынков сельскохозяйственной продукции. Форум организован совместно с проектом «Выполнение Украиной обязательств относительно членства в ВТО и Европейской политики добрососедства в аграрном секторе», который финансируется ЕС. Среди почетных гостей, которые будут открывать форум: зам..премьер-министра Украины Виктор Слаута, министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк, руководитель Управления программ помощи в Украине Представительства ЕК в Украине Лаура Гараняни. По завершении первой сессии форума в 11-00 состоится пресс-конференция (отель «Премьер Палац», бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская 5-7/29, Софиевский AB зал).

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10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства (только по паспортам) - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5)

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10-00 - Состоится общественное обсуждение результатов мониторинга первых 100 дней деятельности новой власти. Организатор - Консорциум негосударственных аналитических центров в составе: Института экономических исследований и политических консультаций, Центра политико-правовых реформ, Центра Разумкова, ведущих экспертов других аналитических структур. Мониторинг осуществлялся при поддержке МФ “Відродження”. По результатам мониторинга подготовлен аналитический доклад “100 дней новой власти: какая модель управления формируется?”, который содержит анализ действий Президента, Парламента, Правительства и других властных институций в разных сферах. («Украинский Дом», ул. Крещатик, 2, конференц-зал, 5-й этаж).

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10-00 - Пресс-конференция «Бюджетный кодекс: предложения новой власти». Участники: народные депутаты, члены парламентского комитета по вопросам бюджета Алла Александровская (КПУ) и Владимир Бондаренко (БЮТ) (ул. Институтская, 24/7, 3 этаж, оф. 6).

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10-30 - Пресс-конференция на тему: “Украина накануне жатвы - 2010: проблемы, прогнозы и перспективы”. Участники: президент УАК Л.Козаченко, президент УЗА В.Клименко, председатель Аграрного союза Г.Новиков, президент АФЗУ М.Миркевич (ул. Саксаганского 53/80, 6-й этаж, пресс-центр Украинской аграрной конфедерации).

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11-00- Состоится объявление результатов ежегодного конкурса «Лучшая монета года Украины». Ежегодный конкурс определит (путем тайного голосования) победителей в номинациях: лучшая монета года; уникальное идейное решение; лучшее художественное решение. По результатам конкурса будет проведен брифинг для представителей СМИ. (зал заседаний НБУ, ул.. Институтская, 9).

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13-00 - Под председательством министра регионального развития и строительства Украины Владимира Яцубы состоится заседание Коллегии Минрегионстроя. (ул.Б.Житомирская,9 (4-й этаж, зал заседаний).

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13-00 - Международный Фонд Блейзера проведет круглый стол на тему: «Программа экономических реформ есть. С чего начать?». (офис Компании SigmaBleyzer, Арена Сити, 8 этаж).

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14-00- Министр аграрной политики Николай Присяжнюк презентует Комплексную Государственную программу реформ и развития сельского хозяйства Украины, а также Отраслевую программу социально-экономического развития сельских территориальных общин (модельный проект «Новая сельская община») (пав. № 1 Национального комплекса «Экспоцентр Украины», просп. Глушкова, 1).

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14-30 - Состоится обсуждение Программы экономических реформ на 2010-2014 гг., которая была недавно обнародована Президентом Украины В.Януковичем. Организаторы - УСПП и Экономический совет общественных организаций делового сообщества (ул. Крещатик, 34,3-й этаж, конференц-зал).

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15-00 - Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

В 14-45 председатель Комитета Н.Королевская даст брифинг для СМИ. (ул.. Садовая, 3-а, к. 1034-а).