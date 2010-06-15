ГЛАВНОЕ на 15 июня (вечер)

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Макропоказатели В Украине рост промпроизводства в мае к маю 2009 г. составил 12,7%, к апрелю – спад 2,4% – Госкомстат В Украине рост промышленного производства в мае т.г. против мая 2009 г. составил 12,7%, в январе-мае 2010 года к январю-маю 2009 года – рост 12,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в мае по сравнению с апрелем спад промпроизводства составил 2,4%.

ТЭК Уголовное дело по "РосУкрЭнерго" будет расследоваться Следственным управлением СБУ - Хорошковский

Председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет, что уголовное дело по факту нанесения ущерба государству Украина, возбужденное после решения Стокгольмского арбитражного суда относительно "РосУкрЭнерго", будет расследоваться Следственным управлением СБУ.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Ущерб заключается в штрафных санкциях, которые наложены на страну: мы уже получили иск на 197 миллионов, плюс объем возвращаемого газа выше, чем объем изъятого газа», - уточнил В.ХОРОШКОВСКИЙ, добавив, что «дело только возбуждено, оно будет расследоваться Следственным управлением СБУ».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июня, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, что возбуждено уголовное дело по выяснению, куда делись 11 млрд. кубометров газа, которые Стокгольмский арбитражный суд обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть компании «РосУкрЭнерго».

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у RosUkrEnergo в 2009 году в качестве компенсации после того как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo было исключенное из схемы поставок газа в Украину и за ее границы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% RosUkrEnergo.

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за разные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на снабжение, транзит и хранения газа.

11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сообщил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании RosUkrEnergo к НАК “Нафтогаз Украины”.

Он отметил, что "нанесенный ущерб заключается в том, что Украина должна вернуть “РосУкрЭнерго” дополнительные объемы газа в виде штрафных санкций".

«Нафтогаз » в январе-мае на треть сократил платежи в бюджет

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-мае 2010 года сократили платежи в бюджеты всех уровней на 33,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 12 млрд. 728,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-мае сократили платежи в бюджеты всех уровней на 25,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 16 млрд. 496,3 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 15 млрд. 502,7 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 59,5%, по сравнению с 2008 годом, до 41 млрд. 603,9 млн. грн.

В целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2009 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 47,1%, по сравнению с 2008 годом, до 48 млрд. 409,4 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 47 млрд. 369,4 млн. грн.

Украина в январе-мае сократила транспортировку нефти на 25,4% Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в январе-мае сократилась на 25,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 12,729 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в январе-мае составил 8,655 млн. тонн нефти, что на 35,5% меньше чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-мае филиалом ОАО «Укртранснафта» «МН Дружба» в целом протранспортовано 8,799 млн. тонн нефти, что на 19,1% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Филиалом ОАО «Укртранснафта» «Приднепровские магистральные нефтепроводы» всего перекачаны нефти 3,930 млн. тонн, что на 36,5% меньше чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-мае доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 68,0%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – соответственно 32,0%.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась на 5,9%, или на 2,431 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом, до 38,535 млн. тонн. При этом транзит в страны Европы в 2009 году составил 29,112 млн. тонн нефти, что на 11,4%, или на 3,731 млн. тонн меньше чем за 2008 год.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Роботу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

Производство бензина в Украине в январе-мае сократилось на 19,3%, дизельного топлива – на 4,6% – Госкомстат Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-мае текущего года сократили производство автомобильного бензина на 19,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1,066 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, производство дизельного топлива в Украине в январе-мае сократилось на 4,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1,489 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в январе-мае увеличилось на 4,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1,075 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году по информации Госкомстата украинские НПЗ увеличили производство автомобильного бензина на 0,8%, по сравнению с 2008 годом, до 3,257 млн. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 6,8% - до 3,909 млн. тонн., а производство топочного мазута увеличилось на 5,6% - до 2,569 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский, Лисичанский и Кременчугский, по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.

Налоги Рада не поддержала Налоговый кодекс, предложенный оппозицией

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный группой народных депутатов от оппозиции во главе с Николаем КАТЕРИНЧУКОМ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”).

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку законопроекта проголосовали только 164 (при необходимых 226 - УНИАН) из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов и КПУ, а из Блока Литвина проголосовал лишь один народный депутат.

Представляя проект Налогового кодекса, Н.КАТЕРИНЧУК заметил, что к законопроекту поступили свыше 2 тыс. предложений от предпринимателей относительно совершенствования налогового законодательства.

Он отметил, что проектом, среди прочего, предусматривалось увеличить до 1 млн. грн. предельную границу выручки для тех, кто работает на едином налоге. Кроме того, авторы проекта предлагали упростить систему отчетности для всех налогоплательщиков.

Также проектом Налогового кодекса предлагалось установить «налог на добавленную стоимость одностороннего действия, которым будет облагаться налогом конечное потребление», а также уменьшить ставку налогообложения с 20 до 15%. По словам депутата, воплощение таких законодательных изменений позволили бы ликвидировать «все мошеннические схемы вокруг НДС».

Кроме того, Н.КАТЕРИНЧУК сообщил, что проектом Налогового кодекса предусматривалось освобождение от налогообложения инвестиций, которые направляются в основные фонды предприятий.

Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что законопроектом предусматривалось отменить налоговые накладные, налоговый кредит и возмещение НДС.

По его словам, также предлагалось уменьшить ставку налога на прибыль предприятий с 25 до 20%.

Кроме того, авторы Налогового кодекса предлагали ввести налог на недвижимость и экологический налог.

Вместе с тем Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что при голосовании депутаты будут руководствоваться не целесообразностью принятия данного законопроекта, ведь они ориентированы на то, чтобы проект «был провален», и это даст возможность правительству внести в парламент свой проект Налогового кодекса.

Соцполитика В Украине на 10 рабочих мест претендует 54 человека – Госкомстат

В Украине на 10 рабочих мест претендует 54 человека (на 1 января т.г. – 83 человека).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, при этом количество украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости, с начала 2010 года сократилось на 20% – до 434,7 тыс. человек (на 1 января 2010 года – 545,6 тыс. человек, на 1 января 2009 года – 930 тыс. человек).

На 1 июня 2010 года потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 80,2 тыс. человек (на 1 января 2010 года – 65,4 тыс. человек). В частности, в мае потребность предприятий в работниках увеличилась на 3,6 тыс. человек.

Количество зарегистрированных безработных в мае сократилось на 8% – Госкомстат В Украине количество зарегистрированных безработных по состоянию на 1 июня текущего года составило 419,4 тыс. человек, что на 8%, или 35,6 тыс. человек, меньше, чем на 1 мая (455 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, с начала года уровень зарегистрированной безработицы в Украине сократился на 20%.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 июня 2010 года составил 1,5% от количества населения трудоспособного возраста, что на 0,1% меньше, чем на 1 мая т.г., и на 0,4% меньше, чем на 1 января 2010 года.

Количество безработных, которые на 1 июня т.г. получали пособие по безработице, сократилось почти на 7%, по сравнению с аналогичным показателем на 1 мая т.г., и составило 307,8 тыс. человек.

Средняя сумма пособия по безработице с начала года увеличилось на 1,47 грн. – до 663,76 грн.

Металлургия ММК им. Ильича ведет переговоры с «Метинвестом» об объединении – гендиректор Бойко

Донецк. 15 июня. УНИАН. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича ведет с компанией «Метинвест» переговоры об объединении.

Об этом заявил сегодня председатель правления, генеральный директор ОАО «ММК им. Ильича» Владимир БОЙКО, сообщает интернет-сайт комбината «Ильичевец».

В. БОЙКО подчеркнул, что к решению об объединении предприятие подталкивает существующий мировой финансовый кризис. «Кто бы что ни говорил, но наступает второй этап финансового кризиса, и уже сегодня надо думать, как выживать, - сказал он. - Смогут выжить в этих условиях компании, которые располагают и производством, и сырьем, и стройной системой сбыта. Объективность говорит о том, что нам необходимо объединение с тем партнером, у кого есть сырьевая база. Поэтому сегодня мы ведем переговоры с «Метинвестом».

Гендиректор объяснил, почему для объединения выбрана компания «Метинвест»: «Потому что, во-первых, - это украинская компания; во-вторых, у нее есть сырье - руда, концентрат, кокс, а с нашей стороны - есть мощное предприятие и коллектив».

«Безусловно, главное условие объединения – защита интересов трудового коллектива, предприятия и интересов города, в котором мы живем. Совместная деятельность должна быть только на благо Украины, поэтому мы ведем эти переговоры и, думаю, что в ближайшее время мы их завершим с положительным результатом», - заявил В. БОЙКО.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь, учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.

"Метинвест" — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

В Группу входят 24 предприятия – лидеры угольной, горнодобывающей и металлургической отраслей промышленности Украины. В Европе Группа "Метинвест" представлена двумя прокатными предприятиями в Италии – Ferriera Valsider и Metinvest Trametal, а также прокатным заводом Spartan UK в Великобритании. Завершается процедура присоединения болгарского Promet Steel.

Металлургические предприятия Группы выпускают широкий спектр высококачественной металлопродукции, применяемой практически во всех металлопотребляющих отраслях.

В 2009 году предприятия Группы добыли 9,6 млн. тонн коксующегося угля, произвели 4,1 млн. тонн доменного кокса, 17,6 млн. тонн товарного концентрата и 11,6 млн. тонн окатышей; выплавили 7 млн. тонн стали, произвели 9,2 млн. тонн металлопродукции.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» (управляющая компания Группы "Метинвест") была основана в 2006 году. «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» осуществляет единое управление предприятиями угольной, горнорудной, коксохимической, металлургической и трубной отраслей.

Транспорт Производство легковых авто в Украине в январе-мае сократилось на 26,8% – Госкомстат Производство легковых автомобилей в Украине в январе-мае 2010 года сократилось на 26,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 21,2 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в январе-мае т.г. увеличилось в 2,2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 888 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось в 2,5 раза – до 1995 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 83,6%, по сравнению с 2008 годом, до 65,7 тыс. штук.

В 2009 году производство автобусов в Украине сократилось на 85,4%, по сравнению с 2008 годом, до 1473 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 78,8% – до 2499 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Эталон», Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» и др.

Количество автоперевозчиков-упрощенцев сократят

Министерство транспорта и связи Украины в ближайшее время разработает предложения к налоговому законодательству, которое будет касаться ограничения права на применение упрощенной системы налогообложения перевозчиками, работающими в сфере общественных перевозок (кроме такси).

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Минтранссвязи со ссылкой на председателя Государственной администрации автомобильного транспорта Сергея ДОБРОХОДА.

«Мы предпримем конкретные шаги, чтобы все перевозчики, которые занимаются перевозками пассажиров, работали в равных конкурентных условиях», - отметил С. ДОБРОХОД.

По его мнению, все перевозчики должны иметь равные возможности работы на рынке и в полном объеме обеспечивать потребности пассажиров в качественных и безопасных услугах.

АПК Производство с/х продукции в стране увеличилось на 4,5% В Украине производство продукции сельского хозяйства в январе-мае 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 г., выросло на 4,5%, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях – на 11,5%, в хозяйствах населения – сократилось на 0,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, общий объем реализованной аграрными предприятиями выработанной продукции в январе-мае уменьшился на 13%, в т.ч. продукции растениеводства – на 31%, а животноводства – увеличился на 11%.

Запасы зерна в Украине на начало июня сократились на 28% – Госкомстат

В Украине по состоянию на 1 июня 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые занимаются хранением и переработкой зерновых культур, имелось в наличии 6 млн. тонн зерна, что на 28% меньше, чем на 1 июня 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в частности, запасы пшеницы составили 3,1 млн. тонн, ячменя – 1,1 млн. тонн, кукурузы – 1 млн. тонн, ржи – 0,5 млн. тонн.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 2,5 млн. тонн зерна (на 22% меньше), в том числе 1 млн. тонн пшеницы, 0,6 млн. тонн ячменя, 0,5 млн. тонн кукурузы и 0,1 млн. тонн ржи.

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 3,5 млн. тонн зерна (на 33% меньше), в том числе зернохранящие – 2,1 млн. тонн (на 39% меньше).

Запасы семян подсолнечника составили 1,5 млн. тонн, что на 3% меньше, чем на 1 июня 2009 года, из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 0,4 млн. тонн (на 9% меньше), перерабатывающих предприятиях – 1,1 млн. тонн (на 0,5% меньше).

В Украине на 1 июня посеяно на 2,2% яровых больше, чем в 2009 г.

В Украине, по данным на 1 июня, хозяйствами всех категорий яровые культуры, с учетом пересева погибших озимых и многолетних трав, посеяны на площади 16,7 млн. га, что на 2,2% больше по сравнению с соответствующей датой 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) по яровому клину посеяны на площади 4,1 млн. га, что на 22,1% меньше показателя прошлого года, из них ячмень – 2,755 млн. га (на 26,2% меньше). Кукуруза на зерно посеяна на 2,482 млн. га (на 17,4% больше 2009 г.).

В сообщении отмечается, что сахарная свекла посеяна на площади 488 тыс. га (на 48,6% больше). Подсолнечник на зерно посеян на 4,127 млн. га (на 2,4% больше), яровой рапс – 62,7 тыс. га (на 55,2% больше), соя - на площади 941 тыс. га (на 55,9% больше).