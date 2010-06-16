Суд отложил до 29 июня слушания по иску к Януковичу

Печерский районный суд Киева по просьбе Администрации президента Украины отложил на две недели – до 29 июня – слушания по иску представителя Народного руха Украины Владимира ВОЛОСЮКА к главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ о защите чести и достоинства в связи с отрицанием президентом Голодомора 1932-1933 годов как геноцида украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель главы НРУ Иван КРУЛЬКО.

"Судебное заседание перенесено на две недели. В суд поступило ходатайство от представителя ответчика за подписью ЛУКАШ (первого замглавы Администрации президента Елены ЛУКАШ - УНИАН) о том, что необходимо отложить судебное заседание, поскольку Администрация президента получила исковое заявление только 11 июня", - сказал И.КРУЛЬКО.

Он пояснил, что процессуальное законодательство на ознакомление с исковыми требованиями отводит 7 дней, а у Администрации президента было меньше времени. В связи с этим суд удовлетворил ходатайство ответчика и отложил слушание дела до 29 июня.

Также И.КРУЛЬКО отметил, что представителей президента на предварительном заседании, которое состоялось сегодня, не было, и 29 июня снова будет предварительное слушание по данному иску.

Замглавы НРУ рассказал, что интересы В.ВОЛОСЮКА, который является членом НРУ в Хмельницкой области, в суде будут представлять его адвокаты, в том числе и сам И.КРУЛЬКО.

По его словам, заявление президента Украины с отрицанием Голодомора как геноцида "причинило вред его (В.ВОЛОСЮКА) чести и достоинству, и он обратился в суд, так как его родственники погибли во время Голодомора".

"Мы дадим ему (В.ВОЛОСЮКУ) правовую помощь и поможем уточнить исковые требования", - сказал И.КРУЛЬКО, пояснив, что хотя производство по данному иску открыто, но исковое заявление "не является совершенным, необходимо с ним поработать".

Говоря о сути исковых требований В.ВОЛОСЮКА, И.КРУЛЬКО подчеркнул, что член Народного руха просит суд обязать президента извиниться перед ним лично и перед всем украинским народом "за то, что он позволил себе как президент Украины поставить под сомнение Голодомор как геноцид украинского народа". Никаких других требований кроме извинений, по словам И.КРУЛЬКО, в заявлении истца не содержится.

"Президент Украины выглядит просто не солидно. …Фактически, своими словами он делает Украину государством, которое не является последовательным", - добавил И.КРУЛЬКО.

Как сообщал УНИАН, в своем исковом заявлении В.ВОЛОСЮК отмечает, что глава государства, заявив 27 апреля в Страсбурге об отрицании Голодомора как геноциду Украинского народа, опозорил честь и достоинство истца и совершил акт надругательства над уничтоженными миллионами людей таким преступным способом.

В.ВОЛОСЮК просит суд вынести решение, которое обяжет Президента извиниться публично перед истцом и перед Украинским народом.

Вместе с тем, в исковом заявлении В.ВОЛОСЮК отметил: «Своим заявлением ЯНУКОВИЧ прямо нарушил нормы Закона Украины "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине" от 28 ноября 2006 г., первая статья которого однозначно утверждает: "Голодомор 1932-1933 гг. в Украине является геноцидом Украинского народа", а статья 2 отмечает: "Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине как геноцид признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным".

Также истец отметил, что Президент проигнорировал решение Апелляционного суда Киева от 13 января с.г., которым руководители большевистского тоталитарного режима были признаны виновными в "геноциде украинской национальной группы в 1932-33 гг. путем искусственного создания жизненных условий, рассчитанных на ее частичное физическое уничтожение".