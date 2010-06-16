ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Регионалы приставили к Черновецкому своего зама», в котором пишет - министр ЖКХ Александр Попов назначен первым заместителем главы столичной горадминистрации Леонида Черновецкого. Это первый шаг Партии регионов, направленный на полную смену власти в Киеве…

http://delo.ua/vlast/politika/regionaly-pristavili-k-chernoveckomu-zama-141566/

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Также «Дело» в материале «Банк «Надра» сумел договориться с кредиторами» пишет - сегодня состоится собрание держателей еврооблигаций банка «Надра», на котором должен решиться вопрос реструктуризации долгов финучреждения. По информации аналитиков инвестиционных компаний, кредиторы «Надра» согласились на реструктуризацию долга. Кроме того, по данным инвесткомпании Phoenix Capital, практически решен вопрос с остальной внешней задолженностью банка. Таким образом, финучреждение выполнило главное условие рекапитализации, поставленное правительством: договориться со всеми своими внешними кредиторами. Окончательное решение по судьбе банка может быть принято уже в начале июля…

http://delo.ua/dengi/banki/bank-nadra-sumel-dogovoritsja-s-kreditorami-141565/

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«Дело» в материале «ФГИ продал «Лугансктепловоз» за полцены» пишет – ФГИ продал 76% акций «Лугансктепловоза» за 410 млн. грн. Покупатель - Брянский машиностроительный завод, подконтрольный российскому «Трансмашхолдингу». Первый масштабный аукцион при новом правительстве вышел комом…

http://delo.ua/biznes/kompanii/fgi-prodal-luganskteplovoz-za-polceny-141570/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Проблема породила перспективу» пишет – дефицит финансовых ресурсов мешает отечественному углепрому изучать возможности по добыче сланцевого газа в Украине. Чиновники надеются на иностранных инвесторов, которые, несмотря на высокие риски, возьмут на себя расходы и исследуют перспективы месторождений…

http://markets.eizvestia.com/full/problema-porodila-perspektivu

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Также «Экономические известия» в материале «Бизнес не доволен Налоговым кодексом Кабмина» пишут – Верховная Рада отклонила проект Налогового кодекса, разработанный группой депутатов во главе с Николаем Катеринчуком (НУНС). Теперь ничто не помешает парламенту принять правительственный вариант этого документа. В предпринимательской среде опасаются, что документ будет принят вслепую…

http://state.eizvestia.com/full/biznes-ne-dovolen-nalogovym-kodeksom-kabmina

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Производственное объединение» пишет – Мариупольский меткомбинат им. Ильича (ММК) ведет переговоры о слиянии с крупнейшей украинской металлургической компанией – "Метинвест Холдингом" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Информацию подтвердили обе стороны. Слияние должно защитить ММК от недружественного поглощения. Если оно произойдет, объединенная компания войдет в двадцатку крупнейших мировых производителей стали…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1387282

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Украина остановила промпроизводство» пишет – в промышленности прекратилось ежемесячное увеличение темпов роста объемов производства – по итогам января-мая они остались на уровне первых четырех месяцев – 12,6%, сообщили вчера в Госкомстате. Учитывая сокращение внешнего спроса на украинский металлопрокат, аналитики прогнозируют замедление развития промышленности по итогам года до 6,8-8%…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1387270

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«Газета по-киевски» в материале «В 96% случаев подделывают старые 200-гривневые купюры» пишет - НБУ предупреждает: резко увеличилось количество поддельных 200-гривневых купюр образца 2001 года (синего цвета). Купюры эти уже выводятся Нацбанком из обращения, но на руках у населения их пока хватает…

http://mycityua.com/articles/country/2010/06/16/063958.html

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«Газета по-киевски» в материале «И снова чиновникам наплевать на городскую жизнь» пишет - ни КГГА, ни Администрация Президента не хотят ничего знать об общественной жизни Киева и районов. Таков общий смысл ответов этих госучреждений по поводу скандального письма Святошинской РГА…

http://mycityua.com/articles/city/2010/06/16/064140.html

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Издание «Сегодня» в публикации «За ураганами придет адское лето» пишет – синоптики говорят: июль и август будут очень жаркими. Температура будет +40 градусов в тени!

http://www.segodnya.ua/news/14145260.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Энергоподножка: Болгария "свернула" российскую нефтяную трубу» пишет - Болгария отказалась от нефтепровода Бургас-Александруполис. Теперь Россия будет делать ставку на "Самсун-Джейхан". А самое главное, что все эти проекты сводятся к одному – реализации «Южного потока»...

https://economics.unian.net/rus/detail/49510

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Приватизационное дежавю: «Лугансктепловоз» снова ушел россиянам» пишет - «Брянский машзавод» признан победителем конкурса по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз». Реализационная цена предприятия превысила стартовую (400 млн. грн) всего на 10 млн. грн. Не обошлось и без обиженных, недопущенная к конкурсу компания намерена обратиться в суд. Жалобу готовит и ФГИ, но по поводу возврата денег все тому же российскому инвестору…

https://economics.unian.net/rus/detail/49586

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «BP пока терпит бедствие» пишет – из-за катастрофы в Мексиканском заливе и продолжающегося разлива нефти рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг BP сразу на шесть ступеней — до BBB, а американские сенаторы потребовали от нее $20 млрд. У BP большой запас прочности, успокаивают инвесторов эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/16/237493

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Издание «Известия» в публикации «Доллары поехали домой» пишет - Россия избавляется от иностранной наличности. Всего лишь за четыре месяца этого года банки вывезли из страны в четыре раза больше наличной валюты, чем в январе-апреле прошлого года, сообщил Центробанк. Эксперты уверены, что россиянам просто больше не нужны наличные, и банки отправляют их обратно на родину…

http://www.izvestia.ru/economic/article3142946/

(УНИАН)