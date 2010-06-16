Кадровые ротации среди замов Черновецкого продолжатся

Новый первый заместитель Киевской государственной городской администрации Александр ПОПОВ прогнозирует дальнейшие ротации среди заместителей руководителей столицы.

Такое мнение он высказал в комментарии газете «Сегодня».

В частности, отвечая на вопрос, будут ли еще ротации среди заместителей мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, А.ПОПОВ отметил, что не может пока ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

«Решение о своих замах принимает мэр города, а я вношу свои предложения. Пока эти вопросы между собой мы не обсуждали. Ротации, думаю, будут. Но я только вступил в должность. Надо изучить обстановку», - отметил он.

В то же время по данным газеты «Сегодня», уже на этой неделе будет объявлено обо всех кадровых изменениях в мэрии. Так, покинут должности три заместителя, газета предполагает, что это могут быть Денис БАСС, Игорь ДОБРУЦКИЙ и Валерий МИРОНОВ.

Издание отмечает, что сейчас в мэрии и всех ее подразделениях активно проходит аттестация сотрудников — от начальников отделов до рядовых.

«Ротация кадров очень большая. Кроме того, что из 18 замов осталось 8, а вместо 32 главков осталось 22, очень много начальников отделов оказались не соответствующими своей должности. А значит, на их места придут новые люди», — сообщили «Сегодня» источники в мэрии.

Как стало известно газете, также Кабинет министров планирует заменить подавляющее большинство руководителей коммунальных предприятий и главков. Газета не исключает, что скоро напишут заявления об уходе начальник главка здравоохранения Людмила КАЧУРОВА, начальник главка рекламы Ольга ЩЕПАК и директор КП «Киевреклама» Елена БАКАЕВА. «Также поменялось начальство в «Зеленстрое». А вот «Киевпастранс» и метрополитен, как говорят источники, пока трогать не будут», - пишет «Сегодня».

Газета делает вывод, что команда Президента Виктора ЯНУКОВИЧА наконец-то определилась, что ей делать с Киевом. «Не будет ни досрочных выборов городского головы, ни разделения полномочий между мэром и главой КГГА (о чем судачили все последние месяцы). Будет постепенная, растянутая на два года, подготовка к смене власти под чутким руководством правящей коалиции», - считает издание.

«Сегодня» считает, что А.ПОПОВ назначен первым замглавы КГГА, чтобы в будущем он смог возглавить столицу. «Как говорят в кулуарах киевской власти, назначение — старт для будущих выборов в столице. Будучи первым замом и фактически руководя городом, он сможет стать узнаваемой фигурой и реальным кандидатом от Партии регионов на мэрских выборах. Последние, скорее всего, состоятся в 2012 году (согласно вердикту Конституционного суда) — чтобы у А.ПОПОВА было время к ним хорошо подготовиться. Хоть, конечно, нельзя исключать, что на Банковой решат поменять мэра и раньше, если увидят, что у его первого зама рейтинг уже достаточен для победы», - пишет издание.