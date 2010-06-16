ГЛАВНОЕ на 16 июня (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Власть

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО уверен, что уже в ближайшее время Украина получит программу сотрудничества с Международнім валютнім фондом. Такое мнение он высказал в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

С.ТИГИПКО убежден, что это станет очень хорошим сигналом для мирового сообщества. «Что же касается ее (программы - УНИАН) содержания - реформы нужны не МВФ, они необходимы в первую очередь Украине», - отметил вице-премьер.

Он также отметил, что уже в ближайшее время правительство начнет непопулярные действия.

«Мы будем вынуждены переходить к определенным непопулярным действиям уже в ближайший месяц. Но нужно понимать, что такое непопулярные решения. Борьба с коррупцией, сокращение количества проверок бизнеса и другие аналогичные шаги будут непопулярными среди чиновников, но уверен, что получат поддержку в обществе», - отметил он.

Отвечая на вопрос относительно того, как правительство будет сокращать дефицит бюджета, С.ТИГИПКО отметил, что реальность в том, что имеющейся сегодня дефицит бюджета невозможно покрыть только за счет экономического роста. «Необходимо включать другие механизмы. Ведь если мы не будем решать эту проблему, у нас будет очень быстро расти государственный долг», - отметил вице-премьер.

Кроме того, он напомнил про убыточность НАК «Нафтогаза», хотя, по его словам, эта компания должна быть прибыльной и платить огромные налоги стране. «Решение этого вопроса потребует работы над тарифами, что уже является «непопулярными мерами». Как следствие, необходимо переходить к новой модели социальной поддержки, в том числе решать проблему с Пенсионным фондом. У нас Пенсионный фонд забирает почти 18 процентов ВВП - мало стран, где на бюджет возложена такая же нагрузка», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

27 мая источник в Украине, детально информированный о ходе переговоров с МВФ, сообщил УНИАН, что велика вероятность того, что Международный валютный фонд может отказать Украине в начале реализации новой программы сотрудничества в ближайшее время. «Сегодня вероятность того, что МВФ откажет Украине в продолжении сотрудничества по новой программе, составляет 9 к 1», - заявил собеседник агентства.

2 июня вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продолжения сотрудничества с МВФ уже практически согласован. «Мы работаем, текст меморандума практически согласован, туда добавлен серьезный блок структурных реформ, которые были внесены по инициативе Украины. За счет этих реформ со временем мы сможем увеличить доходную часть бюджета, и это поможет вернуть те кредиты, которые мы будем брать», – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен. «Исходя из того, что было во время обсуждения, я предполагаю, что сумма может быть от 12 до 19 млрд. долларов. Но окончательное решение может принять только совет директоров МВФ», – добавил он.

С 21 июня в Украине начнет работу миссия Международного валютного фонда (МВФ).

Законодательство

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил законопроект о рынке газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

Он также сообщил, что документ в ближайшее время будет передан для рассмотрения Верховной Радой.

“Я считаю, что это закон европейского уровня. В нем согласованы права государства и потребителей газа, поставщиков, транзитеров. Законопроект прошел соответствующую экспертизу, в том числе и Европейской Комиссии. Раньше у нас такого закона не было, и думаю, что он будет очень полезным для потребителей”, - сказал Ю.БОЙКО.

Макроэкономика

Слабый потребительский спрос и снижающиеся инфляционные ожидания были одними из основных причин замедления инфляции в мае.

Об этом говорится в ежемесячной аналитической записке Национального банка Украины «Анализ инфляции» за май, размещенной на сайте Нацбанка.

Также НБУ отмечает, что снижение индекса потребительский цен (ИПЦ) было почти полностью обусловлено факторами со стороны предложения: цены на сырые продовольственные товары снизились на 2,5%, вклад в ИПЦ составил "минус" 0,7 п. п. Так, например, коррекция цен после их избыточного роста в начале года и сезонный фактор обусловили удешевления яиц ("минус" 29,8%, вклад в ИПЦ - "минус" 0,4 п.п.) и молока ("минус" 6,4%, вклад в ИПЦ "минус" 0,1 п.п.).

При этом факторы со стороны спроса также способствовали сдерживанию инфляции - разрыв ВВП, который отражает отклонение совокупного спроса в экономике от равновесного уровня, оставался негативным ("минус" 4,9% в I квартале 2010 года). Рост склонности к сбережениям (прирост депозитов физических лиц в годовом исчислении составил 40,4 млрд. грн.) и умеренная фискальная политика также сдерживали инфляцию спроса.

С другой стороны, стабильность гривни к доллару США в условиях обесценивания евро и российского рубля (валют основных торговых партнеров Украины) также способствовала сдерживанию инфляции. Последнее обусловило рост базового ИПЦ лишь на 0,1% (в годовом исчислении базовая инфляция замедлилась до 4,1% по сравнению с 4,3% в апреле).

Нацбанк сообщает, что вышеупомянутые факторы вместе со снижением инфляционных ожиданий (с 14,6% в I квартале 2010 года до 11,8% во ІІ квартале 2010 года) обусловили достаточно низкие темпы роста базового ИПЦ уже второй месяц подряд (0,2% в мае и 0,3% в апреле). В годовом исчислении базовая инфляция снизилась до 8,4% (9,7% в апреле).

Также отмечается, что в мае продолжился рост индекса цен производителей (ИЦП) как за месяц (4,4% в мае по сравнению с 3% в марте и апреле), так и в годовом исчислении (27,9% в мае против 21,7% в апреле). Под воздействием внешнего спроса весомый вклад в ускоренный рост ИЦП последние четыре месяца создавал рост цен на товары отрасли металлургии и обработки металлов (5,2% - рост за месяц, 1,0 п.п. - вклад в ИЦП в мае). Одновременно росли цены в отрасли добычи неэнергетических материалов (26,7% - рост за месяц, 1.1 п.п. - вклад в ИЦП). При этом существенный рост ИЦП на протяжении последних 12 месяцев пока еще имеет слабое влияние на потребительские цены, поскольку рост зарплат в промышленности (вызван увеличением доходов предприятий в результате роста цен на их продукцию) не повышает потребительский спрос, учитывая рост склонности к сбережениям.

Финансы

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9115/7,9155 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2538/0,2540, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,7445/9,7520. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар незначительно выросли – 1,23101,23/12 (вторник - 1,2175/1,2177).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9147.

* * *

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9115/7,9155, к 12:00 сузился спрэд - 7,9120/7,9150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2538/0,2540, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2538/0,2539.

В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 31,1800 (-0,2050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2310/1,2312, изменяясь в достаточно узком диапазоне.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,7445/9,7520, к 12:00 цены ушли вниз - 9,7280/9,7375.

ТЭК

Транзит природного газа по территории Украины в январе-мае увеличился на 41,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, транзит нефти по территории Украины в январе-мае сократился на 35,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе-мае увеличилась на 31,9%, нефти – сократилась на 25,4%.

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2009 году транзит природного газа по территории Украины сократился на 19,9%, по сравнению с 2008 годом. Транзит нефти по территории Украины в 2009 году сократился на 11,4%, по сравнению с 2008 годом. Общая транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины в 2009 году сократилась на 5,9%, а газа – на 20,3%.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Унраины находится в эксплуатации ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», а нефтетранспортная система – в управлении ОАО «Укртранснафта».

* * *

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что киевские предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) являются самыми большими должниками ДК «Газ Украины» за потребленный природный газ. Их долг перед компанией превышает 2,16 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 14 июня 2010 года задолженность АЭК «Киевэнерго» составляет свыше 2,07 млрд. грн. (уровень расчетов в 2010 году – 45%). Долг ЗАО «ДАРтеплоцентраль» за потребленный в 2009-2010 гг. природный газ составляет 93,7 млн. грн., а уровень расчетов в 2010 г. – 55%.

ДК «Газ Украины» в который раз обращает внимание руководства АЭК «Киевэнерго», ЗАО «ДАРтеплоцентраль» и киевской городской власти на недопустимость постоянных задержек с проведением расчетов за потребленный газ.

Справка УНИАН. По состоянию на 14.06.2010 долг предприятий ТКЭ Украины (без учета АЭК «Киевэнерго») за отопительный сезон 2009-2010 гг. составляет свыше 2,88 млрд. грн., уровень расчетов – 71%.

Согласно положениям ст. 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение и обеспечение населения теплой водой возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.

* * *

Верховный Суд Украины отменил судебные решения об уменьшении ЗАО Транснациональная финансово-промышленная компания «Укртатнефть» суммы возмещения НДС в размере свыше 46 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как говорится в сообщении, ВСУ 15 июня 2010 года “удовлетворена жалоба по исключительным обстоятельствам заместителя генерального прокурора Украины и отменены незаконные судебные решения, которыми были признаны недействительными налоговые сообщения-решения органа налоговой службы об уменьшении ЗАО Транснациональная финансово-промышленная компания «Укртатнефть» суммы возмещения НДС в размере свыше 46 млн. грн.”.

Дело направленно на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ГМК

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ называет “типичным рейдерством” ситуацию вокруг Мариупольского металлургического комбината им. Ильича.

Такое мнение он выразил в эксклюзивном интервью Украинской службе Би-Би-Си, опубликованном сегодня.

“Что же касается комбината Ильича в Мариуполе, то здесь – типичная попытка рейдерского захвата. Сейчас правительство контролирует ситуацию и не допустит такого рейдерства”, - отметил он.

Говоря о другом комбинате - "Запорожсталь", Н.АЗАРОВ сообщил, что процедура оформления соглашения о продаже была приостановлена.

“И правительство внимательно будет контролировать этот процесс и в дальнейшем. Самое главное, чтобы суд принял решение в интересах законных владельцев этого предприятия”, - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, 26 мая с.г. представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также какие-то другие выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

В то же время, генеральный директор ММК им. Ильича В.БОЙКО опровергал информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.

3 июня с.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Комиссия по борьбе с рейдерством в ближайшее время изучит ситуацию на ММК им. Ильича. Премьер подчеркнул, что соответствующее поручение было дано Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Столица

Новый первый заместитель Киевской государственной городской администрации Александр ПОПОВ прогнозирует дальнейшие ротации среди заместителей руководителей столицы.

Такое мнение он высказал в комментарии газете «Сегодня».

В частности, отвечая на вопрос, будут ли еще ротации среди заместителей мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, А.ПОПОВ отметил, что не может пока ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

«Решение о своих замах принимает мэр города, а я вношу свои предложения. Пока эти вопросы между собой мы не обсуждали. Ротации, думаю, будут. Но я только вступил в должность. Надо изучить обстановку», - отметил он.

В то же время по данным газеты «Сегодня», уже на этой неделе будет объявлено обо всех кадровых изменениях в мэрии. Так, покинут должности три заместителя, газета предполагает, что это могут быть Денис БАСС, Игорь ДОБРУЦКИЙ и Валерий МИРОНОВ.

Издание отмечает, что сейчас в мэрии и всех ее подразделениях активно проходит аттестация сотрудников — от начальников отделов до рядовых.

«Ротация кадров очень большая. Кроме того, что из 18 замов осталось 8, а вместо 32 главков осталось 22, очень много начальников отделов оказались не соответствующими своей должности. А значит, на их места придут новые люди», — сообщили «Сегодня» источники в мэрии.

Как стало известно газете, также Кабинет министров планирует заменить подавляющее большинство руководителей коммунальных предприятий и главков. Газета не исключает, что скоро напишут заявления об уходе начальник главка здравоохранения Людмила КАЧУРОВА, начальник главка рекламы Ольга ЩЕПАК и директор КП «Киевреклама» Елена БАКАЕВА. «Также поменялось начальство в «Зеленстрое». А вот «Киевпастранс» и метрополитен, как говорят источники, пока трогать не будут», - пишет «Сегодня».

Газета делает вывод, что команда Президента Виктора ЯНУКОВИЧА наконец-то определилась, что ей делать с Киевом. «Не будет ни досрочных выборов городского головы, ни разделения полномочий между мэром и главой КГГА (о чем судачили все последние месяцы). Будет постепенная, растянутая на два года, подготовка к смене власти под чутким руководством правящей коалиции», - считает издание.

«Сегодня» считает, что А.ПОПОВ назначен первым замглавы КГГА, чтобы в будущем он смог возглавить столицу. «Как говорят в кулуарах киевской власти, назначение — старт для будущих выборов в столице. Будучи первым замом и фактически руководя городом, он сможет стать узнаваемой фигурой и реальным кандидатом от Партии регионов на мэрских выборах. Последние, скорее всего, состоятся в 2012 году (согласно вердикту Конституционного суда) — чтобы у А.ПОПОВА было время к ним хорошо подготовиться. Хоть, конечно, нельзя исключать, что на Банковой решат поменять мэра и раньше, если увидят, что у его первого зама рейтинг уже достаточен для победы», - пишет издание.

Торговля. Ресторанный бизнес

Руководство и трудовой коллектив сети ресторанов «Пузата хата» обращаются к руководству АКБ «Укрсоцбанк» с просьбой согласиться на переговоры о реструктуризации кредита.

Об этом говорится в открытом обращении сети ресторанов «Пузата хата» к руководству «Укрсоцбанка», текст которого передан УНИАН.

Как отмечает в обращении, «руководство и трудовой коллектив сети ресторанов «Пузата хата» вынуждены открыто обратиться к руководству АКБ «Укрсоцбанк», входящего в Unicredit. Group, с просьбой согласиться на переговоры о реструктуризации кредита. Нынешняя бескомпромиссная позиция банка делает неизбежным банкротство «Пузатой хаты». До сих пор многократные попытки руководства «Пузатой хаты» провести переговоры о реструктуризации долга не находили поддержки со стороны менеджмента «Укрсоцбанка».

Как отмечается в документе, «в 2007 году «Укрсоцбанк» выдал «Пузатой хате» 50-миллионный валютный кредит со ставкой 11%. Рентабельность компании на тот момент составляла характерные для отрасли быстрого питания 10%. Позднее, в 2008 году сумма кредитных средств была увеличена до 70 млн. долл. Также по инициативе банка была увеличена процентная ставка. Кредит был выдан на развитие сети ресторанов. Банк полностью контролировал целевое расходование средств. Компания исправно обслуживала займ и развивала свою деятельность, построив 22 новых ресторана».

Как отмечает «Пузата хата», «пока доллар стоил 5 грн., сумма ежемесячных выплат по кредиту составляла 4 млн. грн. После резкого обрушения курса гривни сумма выплат выросла до 7 млн. грн. в месяц. Кроме того, кризис привел к падению оборотов компании на 20%. На докризисные показатели компании удалось вернуться лишь осенью 2009 года. Следующий удар по устойчивости сети ресторанов нанесла эпидемия гриппа, последствия которого удалось преодолеть лишь через четыре месяца».

В то же время, сегодня работа «Пузатой хаты» выровнялась, оборот стабилизировался и вышел на докризисный уровень в гривневом исчислении, что дает повод для оптимизма.

«Пузата хата» отмечает, что обслуживала кредит в полном объеме до апреля 2010 года. Однако компания по указанным выше причинам потеряла рентабельность, накопленная задолженность перед поставщиками достигла критической массы и в начале апреля 2010 года ряд поставщиков «Пузатой хаты» подали иски о банкротстве сети ресторанов.

Компания отмечает, что «многократно обращалась к руководству «Укрсоцбанка» с просьбой пересмотреть график и условия обслуживания кредита. Но банк настаивал на неизменности условий кредитного соглашения…».

При этом в обращении отмечается, что «в это же время инвестиционные банкиры Unicredit Group неоднократно предлагали руководству «Пузатой хаты» продать контрольный пакет акций сети ресторанов».

«Для компании «Пузата хата» банкротство является крайне нежелательным. Компания не хочет банкротства и стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с «Укрсоцбанком» и поставщиками продукции. Банкротство компании приведет к потере 5000 рабочих мест и к исчезновению сети ресторанов, в которых ежегодно питаются 14,5 миллионов посетителей», - отмечается в обращении руководства и трудового коллектива сети ресторанов «Пузата хата».

Авторы обращения просят руководство «Укрсоцбанка» «без предварительных условий сесть за стол переговоров и начать диалог о реструктуризации долга крупнейшей национальной украинской сети ресторанов быстрого питания».

Строительство

Кабинет министров предлагает назначить Юрия ХИВРИЧА министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте.

Соответствующее представление внес премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

В настоящее время Ю.ХИВРИЧ занимает должность первого заместителя министра по вопросам ЖКХ.

Также в парламенте зарегистрирован проект постановления об освобождении Александра ПОПОВА от должности министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в связи с переходом на другую работу.

Как сообщал УНИАН, вчера А.ПОПОВ был назначен на должность первого заместителя председателя Киевской горгосадминистрации.

АПК

Объективных причин для повышения цен на сахар нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам замминистра аграрной политики Украины Евгений ЛАВРОВ.

По его словам, сейчас отмечается повышение оптовых цен на сахар на 1,2%, по сравнению с прошлым годом, поскольку начался сезон ягод. В то же время, розничные цены остаются на прежнем уровне.

«Мы засеяли 483,5 тыс. га сахарной свеклы. Ожидаемый результат - 16 млн. тонн сахарной свеклы, из этого будет произведено 2,2 млн. тонн сахара белого. Потребление страны - 1,8 млн. тонн (сахара в год – УНИАН), то есть у нас 400 тыс. т будет излишнего сахара. Но на рынок это не очень будет влиять», - отметил он. По его словам, излишек сахара планируется экспортировать в Российскую Федерацию.

«Нет смысла никакого завозить сахар-сырец. На сегодня 660 тыс. тонн сахара в наличии. Баланс потребления страны – 150 тыс. тонн в месяц, т.е., у нас порядка 5 месяцев запаса сахара в стране есть», - добавил замминистра.

Справка УНИАН. В 2009 году сахарная свекла в Украине была посеяна на площади 330 тыс. га. Урожай свеклы составил 10 млн. тонн. Производство свекловичного сахара из свеклы урожая 2009 года составило 1,267 млн. тонн.

* * *

Аграрии обратились к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой до 25 июня текущего года погасить просроченную задолженность по налогу на добавленную стоимость.

Об этом сказано в открытом обращении Украинской аграрной конфедерации, Аграрного союза Украины, Украинской зерновой ассоциации и Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, переданном агентству УНИАН.

Кроме того, аграрии требуют выделить средства для поддержки зернового рынка, в первую очередь, на залоговые закупки зерна нового урожая, а также для государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей по всем действующим программам на июль-сентябрь 2010 г.

В то же время, как сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир КЛИМЕНКО, сегодня практически нет финансовых смет для того, чтобы начать экспорт зерна. «Это приводит к тому, что экспортеры не заключают договора перевалки в портах Украины… Производители зерна в результате очень плохого экспорта, который может быть, если будет плохой сценарий, потеряют около 14 млрд. грн., и в июле-августе не будут иметь хороших цен», - сказал он.

* * *

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует урожай зерновых в этом году на уровне прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам замминистра аграрной политики Украины Евгений ЛАВРОВ, отвечая на вопрос, как жаркая погода повлияет на урожай.

«Мы занимались прогнозированием, и вместе с Академией аграрных наук мы считаем, что уровень урожая будет таким же, как и в прошлом году, то есть 50-52 млн. тонн зерновых», - сказал он.

Напомним, в начале июня т.г. министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК сообщал, что Министерство аграрной политики Украины прогнозирует урожай зерновых культур в текущем году на уровне 46-47 млн. тонн.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине в 2009 г. собрано 46 млн. тонн зерна (в весе после доработки), из них продовольственного зерна – 22,3 млн. тонн (48%), фуражного – 23,7 млн. тонн (52%).

Коммуникации. Связь

Украинский рынок серверов в I квартале т.г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 7,4% - до 12.4 млн. долл. США (в ценах для конечных пользователей).

Такие данные УНИАН предоставили в аналитической компании IDC.

Отмечается, что при этом рынок внешних дисковых систем хранения данных (СХД) – вырос на 31,3% - до 5 млн. долл. В количественном выражении поставки серверов архитектуры х86 выросли почти на 70% - до 2631 шт., из которых более 54% поставила HP. Еще около 22% рынка контролируют компании Entry, IBM и Dell, доли которых находятся в пределах 8-6%.

Динамика рынка СХД соизмерима с рынком Enterprise-серверов. Однако, по сравнению с объемами поставок СХД в первом квартале этого года с показателем 4-го квартала 2009 г., то падение составляет почти 55%, а уровень продаж примерно соответствует 2007 г.

Сообщается также, что в этом году IDC прогнозирует дальнейшее сокращение продаж Enterprise-серверов и СХД на 26% и 11%, соответственно. Если же брать за основу уровень 2007 г., то падение поставок систем RISC/EPIC составит 65%, а систем хранения - 22%. На рынке систем x86 негативную ситуацию могут частично исправить проекты, финансируемые международными финансовыми организациями.

Справка УНИАН. IDC (International Data Corporation) - ведущий поставщик информации, консультационных услуг и организатор мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и потребительской техники.

Транспорт

Компания "АэроСвит - Украинские авиалинии" повышает интенсивность полетов из столицы Украины в Дюссельдорф и Гамбург.

Как сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании, суммарно частотность рейсов в оба немецких города в июне текущего года возрастет в полтора раза - с 7 до 11 в неделю.

В частности, перевозчик увеличивает количество полетов в Дюссельдорф с одного до четырех в неделю, поэтапно добавляя по одной частоте со 2, 13 и 17 июня. Кроме того, с 8 июня возросло число рейсов на линии Киев-Гамбург – с 6 до 7 в неделю.

Напомним, "АэроСвит" приступил к эксплуатации воздушной линии Киев-Гамбург в декабре 2005 года, а авиалинии Киев-Дюссельдорф - в июне 2009 года. Компания также объявила о начале ежедневных полетов из Днепропетровска в Берлин с 1 июля этого года.

Справка УНИАН. Компания "Аэросвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В период летней навигации 2010 года "АэроСвит" обслуживает более 50 регулярных международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных - в Пекин, Нью-Йорк, Торонто, Дели и Бангкок.

Флот компании состоит из 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого, совместно с другими украинскими перевозчиками – партнерами "АэроСвит" на ряде маршрутов использует самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Ан-148.

* * *

Юго-Западная железная дорога продолжает выполнять ремонтные работы на перегоне Киев-Московский – Дарница, в связи с чем 16, 17, 18, 19 июня 2010 года с 10.30 до 16.00 пригородные поезда будут следовать через станцию Киев-Петровка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, на протяжении вышеуказанных дней измененным маршрутом будут курсировать такие электропоезда: № 6911 Нежин – Борщаговка-тех. через Киев-Петровка (вместо Киев-Пас); № 6812 Борщаговка-тех. – Гребенка, № 6810 Борщаговка-тех. – Яготин, № 6814 Борщаговка-тех. – Яготин, № 6811 Яготин – Борщаговка-тех., № 6813 Гребенка – Киев-Петровка (вместо Киев-Пас); № 6816 Киев-Петровка– Гребенка; № 6917 Нежин – Киев-Петровка (вместо Киев-Пас);

№ 6916 Киев-Петровка - Нежин.

В эти дни также состоятся изменения в расписании движения пригородных поездов повышенного комфорта № 810 № 812 № 816.

Криминал

Сегодня днем в Шевченковском районе Киева совершено разбойное нападение на отделение «Ощадбанка».

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины, в Киеве в 11.30 по линии «102» поступило сообщение о совершении этого преступления.

Согласно предварительным данным, трое неизвестных мужчин разбили стекло кассы и украли из нее деньги. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

(УНИАН)