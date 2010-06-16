Иностранные эксперты: в деятельности Януковича больше минусов

Иностранные эксперты считают, что в деятельности Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА больше минусов, чем плюсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом мировой политики, которые были представлены на пресс-конференции заместителем директора института Сергеем СЛАДКИМ.

Главным достижением внешней политики эксперты считают то, В.ЯНУКОВИЧ все-таки не принял решения о присоединении Украины к ОДКБ и Таможенному союзу и признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

В то же время эксперты считают, что В.ЯНУКОВИЧ, достигнув снижения цены на российский газ, решил краткосрочные бюджетные проблемы, однако поставил под угрозу независимость Украины, и это, по их мнению, является главным просчетом во внешней политике главы государства.

Также среди просчетов чаще всего эксперты называли решение о продлении сроков пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины; решение об отказе от вступления в НАТО с соответствующей фиксацией внеблокового статуса в национальном законодательстве; несбалансированность внешней политики; “избыточный крен” политики в российском направлении; давление на масс-медиа – ситуацию вокруг канала ТВі и “5-го канала”.

Решение по ЧФ РФ эксперты называют не отвечающим национальным интересам Украины как государства. Особо они обращают внимание на два момента: соответствующее соглашение было подготовлено теневым, непрозрачным образом. Кроме того, договоренности рассчитаны на очень длительный период - 25 лет. Эксперты отмечают, что таким образом нынешняя власть связала обязательствами последующие поколения украинских политических элит, которые не смогут адекватно реагировать на вызовы безопасности, учитывая просчеты своих предшественников. Эксперты также отметили, что пролонгация пребывания ЧФ РФ на территории Украины будет дестабилизирующим фактором для украинской государственности - будут расти риски в Крыму, риск втягивания Украины в конфликты между Россией и третьими сторонами.

Эксперты также отмечают, что В.ЯНУКОВИЧУ не стоило вносить в Верховную Раду закон, которым предусмотрен внеблоковый статус Украины, поскольку понятно, что Президент ничего не будет делать для интеграции страны в Альянс. Некоторые эксперты отмечали, что безоглядная ставка на Россию может привести к “марионеточной зависимости Украины”. В то же время часть зарубежных экспертов считает, что В.ЯНУКОВИЧУ следует выступить с более четкими заявлениями о том, что путь Украины в западном направлении продолжится.

Кроме того, большинство экспертов отметили ухудшение имиджа Украины в мире. Особо остро в мировых экспертных кругах воспринимают любые шаги новой власти, которые угрожают демократическому развитию государства.

Большинство опрошенных экспертов уверены, что о реальных подтверждениях приоритетности европейской интеграции для украинской власти говорить пока преждевременно. По убеждению большинства экспертов, как и в случае с предыдущей властью, речь идет исключительно о “фасадной интеграции”, то есть интеграции, которая базируется преимущественно на декларациях. Одни эксперты считают, что подобная евроинтеграционная риторика нужна партии Президента для того, чтобы открыть путь к финансовой помощи Евросоюза и МВФ. Другие эксперты допускают, что разговоры о европейской интеграции являются лишь средством реализации внутриполитических целей Партии регионов и ее лидера. В первую очередь речь идет о том, что Партия регионов не желает и вряд ли может на нынешнем этапе пойти против очевидной поддержки большинством граждан Украины курса на интеграцию в ЕС. Некоторые эксперты обратили внимание на то, что в вопросе интеграции в ЕС новая власть повторяет ошибки предыдущей. Например, когда осуществляются попытки подписать соглашение об Ассоциации с ЕС не тогда, когда будет достигнут компромисс по многим параметрам зоны свободной торговли, а к конкретной дате - саммиту Украина-ЕС.

Позиции экспертов по поводу угроз суверенитету и территориальной целостности Украины разделились, однако большинство из них считают, что такая угроза есть, и не столько относительно территориальной целостности, сколько относительно сохранения суверенитета государства и его возможности принимать независимые решения. Эксперты, которые в этом вопросе оказались в меньшинстве, считают, что тема угроз является преувеличенной, учитывая высокий эмоциональный фон, присущий для обсуждения украинско-российских отношений. По их мнению, В.ЯНУКОВИЧ пока не совершил действий, которые бы действительно угрожали суверенитету и территориальной целостности страны.

В исследовании, в частности, приняли участие Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ (бывший советник по национальной безопасности Президента США Джимми КАРТЕРА, советник Центра стратегических и международных студий при университете Джона Хопкинса), Стивен ПАЙФЕР (экс-посол США в Украине, старший научный сотрудник Института Брукингза), Александр РАР (Немецкий совет по международным отношениям), Ханне СЕВЕРИНСЕН (содокладчик по вопросам Украины Мониторингового комитета ПАСЕ 1995-2007 гг.), Джеймс ШЕРР (директор Программы России и Евразии британского Королевского института международных отношений), Фин ДОМИНИК (Французский институт международных дел, научный исследователь Центра России и СНГ, Франция).