Президент назначил Цимбалюка главой Тернопольской области

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом освободил Ярослава СУХОГО с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением.

Другим указом глава государства назначил Михаила ЦИМБАЛЮКА председателем Тернопольской областной государственной администрации.

Тексты документов обнародованы на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Президент Украины назначил народного депутата от Партии регионов Я.СУХОГО на должность председателя Тернопольской областной государственной администрации.

Сегодня лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что обратился к Президенту с просьбой освободить Я.СУХОГО от должности председателя Тернопольской облгосадминистрации, чтобы он вернулся на работу в Верховную Раду.

«С моей точки зрения он больше пользы может принести в парламенте», - сказал А.ЕФРЕМОВ.