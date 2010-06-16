Главное на 16 июня (вечер)

Финансы

Глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН сообщил о том, что Украина достигла договоренности о получении двух кредитов по 2 млрд. долл. от российского ВТБ.

Об этом глава Администрации Президента сказал во время встречи с журналистами.

По его словам, один из этих кредитов уже предоставлен ВТБ украинскому правительству на условиях возвращения, на финансирование дефицита бюджета.

Он отметил, что кредит не регулируется межгосударственными соглашениями. На вопрос журналистов, почему информация об условиях получения кредита является закрытой, С.ЛЕВОЧКИН сообщил, что кредит брался на открытом рынке и условия его получения обусловлены коммерческой тайной. При этом он добавил, что кредит “не ложится на государственный долг”.

Второй кредит, по его словам, предоставляется “Энергоатому” на достройку двух энергоблоков. На уточняющий вопрос, получен ли уже этот кредит, он сказал, что не располагает информацией, поступили ли средства по кредиту в Украину, но подчеркнул, что нет потребности сразу получать всю сумму, кредит будет поступать по мере необходимости – согласно темпам достройки энергоблоков.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) с начала июня увеличились на 2,131 млрд. долл. и на сегодня составляют 28,837 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ на пресс-конференции в среду.

Отвечая на вопрос об источнике такого существенного увеличения резервов В.ЛИТВИЦКИЙ сказал: «Вы хотите знать, зашли ли эти 2 млрд. долл.? Да, зашли эти 2 млрд. долл. и зачислены в резервы. А куда они пойдут…», - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

Украинские банки сократили чистый убыток в январе-мае текущего года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, на 38% - до 7,473 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков за 5 месяцев 2010 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились на 11,3% и составили 53,9 млрд. грн. Расходы банков по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшились на 15,6% и составили 61,4 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

При этом указывается, что наибольший удельный вес в структуре расходов занимают процентные расходы (43,4%). Отчисления в резервы под активные операции банков продолжают оставаться важной непроцентной статьей расходов банков (31,5%), хотя по сравнению с соответствующим периодом прошлого года они уменьшились на 31,2%.

Верховная Рада Украины уже в четверг, 17 июня, рассмотрит проект новой редакции Бюджетного кодекса, разработанного правительством.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил сегодня во время заседания правительства.

"Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал новую редакцию Бюджетного кодекса, разработанного правительством. На этой неделе, ориентировочно в четверг, он будет вынесен на пленарное заседание", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что таким образом проект госбюджета на 2011 год правительство сможет формировать на новой законодательной базе, которая предусматривает сбалансированное повышение финансовой самостоятельности регионов.

Кроме того, отметил премьер-министр, соответствующие комитеты Верховной Рады начали проработку поданного правительством проекта Налогового кодекса. "И мы рассчитываем на его самое скорое вынесение в сессионный зал", - сказал Н.АЗАРОВ.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9115/7,9155, к 12:00 сузился спрэд 7,9120/7,9150. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9138/7,9143 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу – 7,9142 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2538/40, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2538/39. К закрытию цены понизились 0,2537/38. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2100 (-0,1750).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2270/1,2350. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 9,7445/9,7520, к 12:00 цены ушли вниз 9,7280/9,7375. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,7095/9,7160.

Новости ТЭК

Акционеры энергогенерирующей компании ОАО «Захидэнерго» на внеочередном собрании 16 июня обновили состав Наблюдательного совета общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Энергетическая компания Украины».

Согласно сообщению, в частности, акционеры отозвали из органа управления общества Владимира ЗИНЕВИЧА, Юрия ТРОФИМЕНКО и Срегея ХРАПКА. Вместо них в состав надзорного органа избраны президент НАК «ЭКУ» Петр ОМЕЛЯНОВСКИЙ, вице-президент Александр ПОЗНЯКОВ, а также ООО «ДТЭК» в качестве юрлица.

Переизбраны членами Набсовета Наталья ГАЙДАМАКА и НАК «ЭКУ», как юрлицо.

Также акционеры «Захидэнерго» утвердили в должности генерального директора Игоря ГАЛЕТУ, который исполнял эти обязанности с марта в связи с назначением прежнего гендиректора компании Петра ОМЕЛЯНОВСКОГО президентом НАК «Энергетическая компания Украины».

До назначения на должность исполняющего обязанности 62-летний И.ГАЛЕТА являлся директором по экономике и финансам компании.

Администрация Президента Украины не будет вмешиваться в расследование дела, касающегося нанесения ущерба Украине по решению Стокгольмского арбитража относительно иска "РосУкрЭнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава АП Сергей ЛЁВОЧКИН журналистам, отметив: "Мы не будем вмешиваться в это дело, и мы не считаем нужным комментировать действия спецслужб".

По мнению С.ЛЁВОЧКИНА, "есть два выхода из этой ситуации: первый - пытаться договориться с "РосУкрЭнерго", владельцем 50% которого является частное лицо, а 50% - “Газпром”, о минимизации государственных расходов при исполнении решения Стокгольмского суда, а параллельно – обжаловать решение суда".

На вопрос журналистов, будет ли привлечен к ответственности заместитель главы АП Андрей ПОРТНОВ, - ведь он, будучи депутатом от БЮТ, оказывал юридическую поддержку и разрабатывал схему отчуждения 11 млрд. куб. м газа у РУЭ в пользу "Нафтогаза Украины", - С.ЛЁВОЧКИН ответил: "Это - домыслы о том, что ПОРТНОВ строил такие схемы. И это дело следствия - разобраться: кто разрабатывал эту схему и кто ее реализовывал. ПОРТНОВ сам ко мне не подходил и не говорил, что он что-то там разрабатывал".

"Но я думаю, что в руководстве НАК не работали камикадзе, которые выполняли такую работу без каких-либо директив", - сказал глава Администрации Президента.

Промышленность

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на заседании в среду принял решение одобрить создание совместного российско-украинского предприятия "ОАК-Антонов" на паритетной основе.

Об этом сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ОАК, передает РИА Новости.

Заседание совета директоров проходило под председательством вице-премьера Сергея ИВАНОВА.

Совет директоров ОАК также рассмотрел вопросы разработки и принятия программ инновационного развития, увеличения расходов корпорации на исследовательские работы и модернизацию технологий.

Напомним, в мае глава ОАК Алексей ФЕДОРОВ сообщил о создании Россией и Украиной СП по продаже и послепродажному обслуживанию самолетов "Ан".

По его словам, в ближайшее время стоит задача возобновить производство и вывести на рынок уникальный самолет Ан-124 "Руслан", а также развить объемы выпуска и насытить российский рынок украинскими региональными грузопассажирскими самолетами Ан-140.

В свою очередь, генконструктор ГП "Антонов" Дмитрий КИВА в мае рассказал о том, что документы, необходимые для формирования нового СП, могут быть готовы уже к следующему заседанию рабочей группы по сотрудничеству Украины и России в области промышленности, которое может состояться в июле-августе.

При этом он отметил, что создание СП не предусматривает передачу собственности и прав между компаниями.

По его словам, СП будет координировать производство авиапродукции, кооперацию, маркетинг, а также продажу самолетов третьим странам.

ЗАО «Донецксталь» - металлургический завод» прекратило производство чугуна.

Как передает корреспондент УНИАН, этот факт подтвердил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, Донецкий металлургический завод остановил домны (в течение последнего месяца на заводе работали две доменные печи – УНИАН) и прекратил производство чугуна в связи с тем, что сейчас нет спроса на чугун на мировом рынке.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО подчеркнул, что остановка доменных печей «связана чисто с конъюнктурой рынка, и с падением потребности на этот вид метпродукции», отметил мэр. При этом он добавил, что «из-за отсутствия внутреннего рынка, мы напрямую зависим от конъюнктуры на мировых рынках металла. Так как для внутреннего потребления сегодня чугун, к сожалению, не нужен, в убыток себе никто его не будет производить», - заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

(УНИАН)