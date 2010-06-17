Курс НБУ на 17.06.10

Официальный курс НБУ на 17.06.10100 USD – 791.2900 (16 июня – 791.4200) 100 EUR – 971.4667 (16 июня – 970.1226) 10 RUR – 2.5397 (16 июня – 2.5157) Учетные курсы банковских металлов за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 97763.88 (16 июня – 96790.67) 961 XAG 10 Серебро – 1464.68 (16 июня – 1457.80) 962 XPT 10 Платина-124786.43(16 июня-122907.53) 964XPD10 Палладий-37348.89 (16 июня-36088.75)

Официальный курс НБУ на 17.06.10 100 USD – 791.2900 (16 июня – 791.4200) 100 EUR – 971.4667 (16 июня – 970.1226) 10 RUR – 2.5397 (16 июня – 2.5157) Учетные курсы банковских металлов за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 97763.88 (16 июня – 96790.67) 961 XAG 10 Серебро – 1464.68 (16 июня – 1457.80) 962 XPT 10 Платина-124786.43(16 июня-122907.53) 964XPD10 Палладий-37348.89 (16 июня-36088.75)

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