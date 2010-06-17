Анонс на 17 июня

17-18 июня 2010 года в Киеве состоится Вторая Международная конференция «Рынки денежных переводов, наличной валюты и банковских металлов». Организаторы - Банк «Финансы и Кредит» (Киев, Украина) и Международная система денежных переводов «AVERS» (Киев, Украина). Темы: Современные тенденции рынков денежных переводов; Рынки наличной валюты и банковских металлов стран СНГ и Балтии. Проблемы курсообразования; Банковский рынок Украины.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Состоится заседание Коллегии Государственного комитета ядерного регулирования Украины, на котором будет рассмотрен вопрос: «О мероприятиях по дальнейшему повышению безопасности энергоблоков атомных электростанций (Сводная программа повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины)» (зал заседаний Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности ВРУ.

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Состоится пленарное заседание V сессии Киевского городского совета VI созыва.

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Состоится открытое заседание Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ).

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Состоится заседание Антимонопольного комитета Украины, на котором будет рассматриваться дело о злоупотреблении ГК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз» монопольным положением на рынке сжатого природного газа. В частности, речь идет о необоснованном повышении предприятием цен на сжатый природный газ, который используется в качестве моторного горючего. Заседание состоится под руководством председателя Комитета Алексея Костусева.

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Пресс-конференция на тему: «Качество нефтепродуктов: стоит ли украинский бензин таких денег?». В работе примет участие директор ООО «Консалтинговая группа «А-95» Сергей Куюн.

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Пресс-конференция ООО СП «Нибулон» и ЕБРР по поводу подписания кредитного соглашения между Европейским Банком Реконструкции и Развития и ООО СП «Нибулон». Участники: ген. директор ООО СП «Нибулон» Алексей Вадатурский и директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек.

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Пресс-конференция на тему: «100 дней правительству: оценки экспертов». Участники: бывший представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко и руководитель программ социальной экономики Международного центра перспективных исследований Максим Борода.

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Состоится заседание жюри ежегодного Всеукраинского конкурса детского творчества „Налоги глазами детей - 2010” при участии Председателя ГНА Украины Александра Папаики, зам.председателя ГНА Украины Сергея Лекаря. Жюри определит лауреатов и победителей конкурса в 3-х возрастных категориях по направлениям: художественные произведения, произведения декоративно-прикладного искусства и литературные произведения.

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Пресс-конференция на тему: "Укрсоцбанк заявляет о преступных действиях со стороны собственников сети «Пузата Хата». Участники: Борис Тимонькин, председатель правления Укрсоцбанка, Николай Орлов, партнер юридической компании ORLOV, MIKHAILENKO & PARTNERS.

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В рамках проекта “Уряд Змін” состоится обсуждение проектов Бюджетного и Налогового кодексов.

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Пресс-конференция на тему: "Новый Налоговый кодекс Украины. Спасение или обнищание для предпринимателей?". Участники: Николай Катеринчук, лидер Европейской партии, автор проекта Налогового кодекса; Сергей Терехин, народный депутат БЮТ, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.

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Состоится заседание оппозиционного правительства.

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Прямая линия газеты «Комсомольская правда» при участии вице-премьер-министра Украины Бориса Колесникова. Во время общения с читателями и прессой вице-премьер расскажет о подготовке к ЕВРО-2012, а также подведет итоги 100 дней работы правительства.

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Заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации. В повестке дня отчет Фонда государственного имущества Украины о ходе выполнения Государственной программы приватизации в 2009 году.

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В г. Яремче на базе Карпатского национального природного парка состоится семинар «Сохранение и поощрение традиционных видов использования биологических ресурсов на территориях природно-заповедного фонда (Карпатский национальный природный парк - пчеловодство, горное долинное хозяйство)», посвященный сохранению и поощрению традиционных видов природопользования в Карпатах. Семинар организован в рамках мероприятий Всемирного года сохранения биоразнообразия-2010, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН.

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