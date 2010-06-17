ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Кто станет главным банкиром Минфина», в котором пишет - правительство нашло нового шефа для департамента, который занимается рекапитализацией банков и управлением уже национализированных финучреждений. Им станет директор департамента контроля над финансовыми учреждениями и операциями ГНАУ Татьяна Сысоева…

http://delo.ua/dengi/banki/kto-stanet-glavnym-bankirom-minfina-141634/

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Также «Дело» в материале «Украинский агропром - один из самых перспективных в мире» пишет - украинский сельскохозяйственный сектор в ближайшее десятилетие войдет в пятерку наиболее быстрорастущих в мире. Отечественный АПК до 2019 года вырастет почти на треть, увеличив объемы производства на 29%. Такие выводы содержатся в совместном докладе ООН и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)…

http://delo.ua/biznes/rynki/ukrainskij-agroprom---odin-samyh-perspektivnyh-v-mire-141636/

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«Дело» в материале «Депутаты решили не обременять себя налогом на элитную недвижимость» пишет – собственники элитных квартир и домов могут вздохнуть спокойно. Из проекта налогового кодекса исчезла норма о введении налога на недвижимость площадью свыше 300 кв. м

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/deputaty-reshili-ne-obremenjat-nalogom-na-elitnuju-141637/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Упрощенцев выдавят из транспорта» пишет – если сегодня ВР примет Налоговый кодекс в предложенном виде, рынок автоперевозок ждут эпохальные перемены: ограничения на право «упрощенки» заставят транспортников либо активно консолидироваться, либо уходить с рынка. В целом, услуги отрасли подорожают…

http://markets.eizvestia.com/full/uproshhencev-vydavyat-iz-transporta

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Также «Экономические известия» в материале «Банки возвращаются в розницу» пишут – с начала года значительно увеличилось количество банков, кредитующих население. Переходить на кредитование населения банки вынуждает высокая конкуренция в кредитовании качественных корпоративных заемщиков. А последних сегодня насчитывается не так уж много, считают эксперты…

http://finance.eizvestia.com/full/banki-vozvrashhayutsya-v-roznicu

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Налоговый кодекс играет со ставками» пишет – проект Налогового кодекса, направленный правительством в парламент, как оказалось, предусматривает снижение ключевых налогов всего на три года. При этом ставки налога на прибыль в различных городах и районах могут отличаться почти на 5%, что создаст налоговую конкуренцию между регионами. Местные власти готовы переманивать предприятия, устанавливая низкие ставки. Но бизнесмены уверяют, что налоговой лазейкой воспользуются лишь небольшие компании, работающие на потребительском рынке…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1387695

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Кабмин положил газ на реформу» пишет – правительство поддержало предложенную Европейским союзом идею либерализации газового рынка. На вчерашнем заседании Кабмина был одобрен законопроект, предусматривающий раздел НАК "Нафтогаз Украины" и ликвидацию монополии на продажу газа. Предложение настолько радикально, что мало кто верит в его реализацию. Если оно все же будет реализовано, бюджет Украины лишится основного донора, а цены на газ обязательно вырастут, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1387682

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«Газета по-киевски» в материале «Столицу Киевской области хотят перенести в Ирпень» пишет - на сессии облсовета рассмотрят очередной вариант переноса облцентра…

http://mycityua.com/articles/city/2010/06/17/054618.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Отец Червоненко - ученый, а Стогния - строитель» пишет – накануне Всемирного дня отца издание узнавало, кто они - папы, воспитавшие «мужиков» среди знаменитостей…

http://www.segodnya.ua/news/14145556.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Россия "сорвет" украинский банк?» пишет - российский госкапитал нацелился на усиление влияния на украинскую финансовую систему. Если ему удастся воплотить идею в жизнь, то баланс между европейским, украинским и российским капиталом будет нарушен…

https://economics.unian.net/rus/detail/49742

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Бюджет с приростом» пишет – Минфин России показал президенту параметры федерального бюджета следующего года. Даже при стоимости нефти $75 за баррель государству придется экономить и повышать налоги…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/17/237636

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Издание «Известия» в публикации «Ночь коротка для большой экономики» пишет - в Петербурге стартует XIV Международный экономический форум. Организаторы действа обещают "интеллектуальную дискуссию с практическим выводом". Главным событием может стать объявление зарубежных партнеров, которые помогут России построить инновационный центр в Сколкове. Возможно, об этом расскажет не кто иной, как президент Франции Николя Саркози…

http://www.izvestia.ru/economic/article3142995/

(УНИАН)