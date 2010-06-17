ГЛАВНОЕ на 17 июня (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Кадровая политика

Верховная Рада Украины освободила Александра ПОПОВА от должности министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого решения проголосовали 244 народных депутата из 412 зарегистрированных в сессионном зале.

При этом А.ПОПОВА удалось освободить от должности лишь со второй попытки.

Сначала за его освобождение проголосовали 216 народных депутатов из 326 зарегистрированных в сессионном зале, поскольку другие депутаты еще не успели зайти в сессионный зал.

После этого парламент назначил на должность министра ЖКХ Юрия ХИВРИЧА. За это назначение проголосовали 249 народных депутатов из 417 зарегистрированных в сессионном зале.

Как известно, А.ПОПОВ стал первым заместителем председателя Киевской горгосадминистрации.

Бюджет

16 июня в Конституционный Суд Украины поступило представление 54 народных депутатов относительно конституционности ряда статей Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, представление касается статьи 14, части третьей статьи 21, статьи 24, части второй статьи 45, статей 64, 70, частей первой, второй статьи 74, пунктов 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 раздела VII закона.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в секретариат суда.

Макроэкономика

Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) подготовил рекомендации для украинского правительства по реформированию экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК.

«Сегодня будем отправлять письмо в Администрацию Президента на АКИМОВУ и ТИГИПКО, наши предложения, какими должны быть реальные шаги по введению новой программы экономического развития», - сказал А.КУУСВЕК.

Он отметил, что Украине необходимо, в частности, снизить уровень бюрократии. По его словам, предложения будут касаться реформ в транспортной, коммунальной, газовой сфере экономики и электроэнергии. «В принципе, это реальные шаги, которые, мы думаем, нужны для Украины в долгосрочной перспективе. Это будут только рекомендации», - сказал А.КУУСВЕК.

Он добавил, что в письме будут также предложения от Всемирного банка и других международных финансовых институций.

А.КУУСВЕК отметил, что правительство будет решать, что из предложенного необходимо будет реализовать, добавив при этом, что выполнение или невыполнение рекомендаций будет влиять на уровень финансирования ЕБРР украинской экономики. «Это все влияет на риски Украины», - сказал А.КУУСВЕК.

При этом он добавил, что на сегодняшний день наибольший риск для Украины – это риск невыполнения государственного бюджета.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По данным на 1 мая 2010 года он взял обязательства относительно предоставления инвестиций на сумму более 5 млрд. евро в рамках 197 проектов.

Как сообщал УНИАН, 2 июня т.г. Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины одобрил Программу экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Первый заместитель главы администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявила, что Программа экономических реформ будет реализовываться в три этапа: 2010 год, 2011-2012 гг. и 2013-2014 гг.

На первом этапе будет разработано законодательное обеспечение экономических реформ. На втором этапе значительное внимание будет уделяться реформам в социальной сере, будет пересмотрена тарифная политика, а также будут гармонизированы с требованиями ЕС системы технического регулирования, будет осуществлено упрощение таможенных процедур. На этом этапе ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Третий этап, по словам И.АКИМОВОЙ, будет «этапом получения первых результатов и корректирования плана реформ в соответствии с полученными результатами».

Финансы

Валовой внешний долг Украины за I квартал 2010 года сократился на 0,5 млрд. долл., или на 0,5%, - до 102,834 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«Изменение задолженности на протяжении квартала было обусловлено несколькими факторами: за счет операций долг увеличился на 0,9 млрд. долл.; курсовая разница стала причиной уменьшения долга на 1 млрд. долл. (в результате укрепления доллара США к другим валютам, в которых деноминируется долг); другие изменения (переоценка, списание долга и т.д.) способствовали снижению долга на 0,4 млрд. долл.», - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что основной валютой внешних заимствований Украины на 1 апреля 2010 года остается доллар США: его доля составляет 71,4%. Удельный вес внешней задолженности в национальной валюте остается низким – 1,2%, хотя она и увеличилась сравнительно с началом года на 0,3 п.п.

По данным НБУ, долг сектора государственного управления на конец первого квартала 2010 года составлял 17,614 млрд. долл. (17,1% от валового объема внешнего долга), сократившись сравнительно с началом года на 0,2 млрд. долл. Сокращение было предопределено: погашением правительством кредитов, полученных от международных финансовых организаций (на 0,4 млрд. долл. США); покупкой нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа (на 0,3 млрд. долл.); отрицательной курсовой разницей (0,1 млрд. долл. США).

Долг сектора органов денежно-кредитного регулирования за первый квартал 2010 года сократился на 0,2 млрд. долл. - до 6 млрд. долл. (5,8% от валового объема внешнего долга) исключительно за счет курсовой разницы (ослабление кросс-курса специальных прав заимствования относительно доллара США).

По данным Нацбанка, долг банковского сектора Украины на конец первого квартала 2010 года составлял 29,4 млрд. долл. (28,6% от валового объема внешнего долга), что на 1,4 млрд. долл. (на 4,5%) меньше, чем на начало года.

Главным факторам такого сокращения стало уменьшение долгосрочных обязательств банков. В частности, по долговым ценным бумагам на 0,5 млрд. долл., из них: 0,4 млрд. долл. - по еврооблигациям банков и 0,1 млрд. долл. - по внутренним облигациям украинских банков в собственности нерезидентов. Кроме того, обязательства банков по валюте и депозитам сократились на 0,5 млрд. долл., по кредитам - на 0,3 млрд. долл.

Краткосрочный долг банков в целом составил 4,7 млрд. долл. и сравнительно с началом года не изменился. Доля краткосрочных обязательств банков в общем долге банков выросла за отчетный квартал с 15,4% до 16,1%.

Долг банков, которые имеют государственную долю собственности, за первый квартал фактически не изменился и на 1 апреля 2010 года составлял 2,2 млрд. долл. (7,4% от долга банковского сектора).

Внешний долг других секторов экономики за январь-март 2010 года вырос на 1,3 млрд. долл. (на 2,6%) - до 49,8 млрд. долл. (48,5% от валового объема внешнего долга).

Задолженность сектора изменилась за счет роста просроченной задолженности на 1,1 млрд. долл. (до 4 млрд. долл.), в том числе по негарантированным кредитам на 0,8 млрд. долл. и по торговым кредитам - на 0,3 млрд. долл. Увеличение долга происходило также за счет: роста обязательств по торговым кредитам на 0,9 млрд. долл. (до 12 млрд. долл.) и сокращения задолженности по долгосрочными кредитам на 0,8 млрд. долл. (до 30,8 млрд. долл.).

Объем обязательств по долговым ценным бумагам украинских компаний на отчетную дату оставался на уровне 2,5 млрд. долл.

Внешний долг предприятий, которые имеют государственную долю собственности, за первый квартал 2010 года сократился на 1,1 млрд. долл. - до 4,7 млрд. долл. (10,4% долга других секторов).

В Нацбанке констатируют, что частичная переориентация нерезидентов на краткосрочные финансовые инструменты, которые обеспечивают минимизацию рисков в современных украинских экономических реалиях, и активное использование резидентами торговых кредитов, как способа расчетов с нерезидентами по внешнеторговым операциям, стали причиной роста краткосрочной составляющей внешнего долга (20,5% против 18,4% на начало года).

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2009 году сократился на 1,4%, или на 1,472 млрд. долл., и на 1 января 2010 года составлял 103,323 млрд. долл.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 7,9105/7,9140 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2534/36, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,6880/9,6955. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар незначительно упали – 1,2252/54 (среда - 1,2310/12).

В среду Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу – 7,9142 грн./долл.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9105/7,9140, к 12:00 сузился спрэд 7,9115/7,9135 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2534/36, к 12:00 цены поднялись 0,2548/49. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,9499 (-0,2601).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2252/54, а к 12:00 выросли 1,2335/37. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,6880/9,6955, к 12:00 цены ушли вверх 9,7565/9,7650.

Налоги

Европейский банк реконструкции и развития поддерживает выпуск Украиной НДС-облигаций для погашения бюджетной задолженности по НДС, однако считает предложенные условия не очень выгодными для экспортеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК.

«К облигациям мы относимся, в принципе. позитивно, это один из способов компенсирования НДС. Чем мы не довольны, это тем, что облигации будут по ставке 5,5%, которая далеко не рыночная», - сказал А.КУУСВЕК.

Он подчеркнул, что ЕБРР хочет видеть вопрос задолженности НДС решенным. «И если нет живых денег, нужно компенсировать НДС инструментами, имеющими рыночный вес», - сказал он.

По словам А.КУУСВЕКА, интерес к НДС-облигациям на рынке будет, однако дисконт по продаже таких бумаг будет зависеть от уровня заинтересованности покупателей. «Интерес будет, но будет скидка в районе 20-25%, если многие компании одновременно будут продавать, может даже 30%, и это не честно», - сказал А.КУУСВЕК.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.

В ближайшее время правительство планирует выпустить НДС-облигации на сумму 20 млрд. грн. на 5 лет под 5,5% годовых. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Дисконт планируется на уровне не больше 10%.

Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% НДС-облигаций.

ТЭК

Российская компания «Техснабэкспорт» выиграла тендер НАЭК «Энергоатом» на закупку гексафторида урана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Энергоатома».

Напомним, что в начале марта “Энергоатом” объявил торги на закупку гексафторида природного урана и обогащенного гексафторида, который планируется использовать для перегрузки двух энергоблоков ВВЭР-1000 в 2011-м году и ежегодной перегрузки трех энергоблоков ВВЭР-1000 в 2012-2015 годах.

Как сообщали УНИАН в компании, указанные ядерные материалы планируется использовать в рамках реализации коммерческого контракта с американской компанией Westinghouse.

В 2010 году компания планирует закупить 369,5 тонн гексафторида с поставкой в июле и декабре. В период 2011-2014 гг. компания намерена ежегодно закупать 519,6 тонн гексафторида.

После закупки ядерные материалы планируется передать Westinghouse для фабрикации ТВС на заводе американской компании в Швеции.

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» на 500 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением на рынке сжатого газа (метана), который используется в качестве моторного топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение АМК принял сегодня на своем заседании.

В частности, как установил АМК, с 1 января 2010 г. ДК «Укртрансгаз» установил экономически необоснованную цену сжатого природного газа, реализовывая его через собственную сеть АГНКС.

В этот период стоимость одного кубического метра сжатого природного газа выросла на 48 коп., в то время, как уровень закупочных цен не изменялся с мая 2009 года.

Как показали исследования комитета, такое увеличение стоимости сжатого природного газа произошло вследствие безосновательного увеличения затрат компании на свою деятельность.

Вследствие этого затраты ДК «Укртрансгаз» на свою деятельность по продаже газа на 300-600 грн. превышали аналогичные затраты других участников этого рынка, которые действуют в условия конкуренции.

Представитель ДК «Укртрансгаз», присутствовавший на заседании АМК, признал, что компания злоупотребляла монопольным положением, однако отметил, что увеличение цены сжатого газа было обусловлено убыточностью данного вида деятельности компании.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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НАК «Нафтогаз Украины» вывела торговлю сжатым природным газом через сеть АГНКС из состава ДК «Укртрансгаз» в отдельное дочернее предприятие «Укравтогаз».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель ДК «Укртрансгаз».

По словам собеседника агентства, новое дочернее предприятие как отдельное юридическое лицо начало свою работу с 1 июня т.г.

Справка УНИАН. «Укравтогаз» (до реорганизации - филиал ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины») занимается реализацией сжатого природного газа через сеть автомобильных газонаполняющих компрессорных станций, которая состоит из 89 АГНКС с проектным объемом реализации моторного топлива на уровне 682,5 млн. куб. м сжатого газа в год.

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Литовская компания AB Klaipedos Nafta назначила своим представителем в международной трубопроводной компании «Сарматия» Арвыдаса ДАРУЛИСА вместо отозванного Юргиса АУСРА.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор «Сарматии» Сергей СКРИПКА.

По его словам, соответствующее письмо о смене представителя литовской KN компания получила 16 июня т.г.

С.СКРИПКА также отметил, что Ю.АУСР работал представителем AB Klaipedos Nafta в правлении «Сарматии» с момента вхождения литовской компании в акционеры «Сарматии» в 2008 году.

Он также сообщил, что польская Pern Przyjazn не назначила своего представителя в правлении «Сарматии» вместо подавшего в отставку на прошлой неделе Марчина ЯСТШЕМБСКОГО. Однако он не исключил, что представитель польской компании будет назначен сегодня в ходе собрания акционеров.

Как сообщал УНИАН, 17 июня акционеры «Сарматии» на собрании планируют утвердить отчеты работы за прошлый год и план работы на 2011 г., выразить доверие правлению, а также обсудить реализацию проекта ЕАНТК.

Кроме того, акционеры могут внедрить ротационное назначение главы правления компании.

Справка УНИАН. Международная трубопроводная компания «Сарматия» была создана летом 2004 года «Укртранснафтой» и польськой Pern «Сарматия». В 2008 году в состав акционеров компании были введены новые акционеры из Азербайджана (владеет 24,75% акций), Грузии (24,75%) и Литвы (1%).

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Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила выдать ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» лицензии на распределение и поставку газа по регулируемому тарифу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, соответствующее решение принято 15 июня.

Новые лицензии компании будут выданы на год, действие прежних лицензий истекало 14 июня.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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Львовский государственный институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий «Львовгипронефтехим», российское ОАО «ВНИПИнефть» и Министерство топлива и энергетики Украины договорились о сотрудничестве по реконструкции украинских НПЗ.

Как сообщили УНИАН в Министерстве топлива и энергетики Украины, соответствующий меморандум подписали сегодня в Одессе на VII ежегодной конференции «Нефтепереработка, нефтетранзит и нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии» заместитель министра топлива и энергетики Украины Игорь КИРЮШИН, генеральный директор «ВНИПИнефть» Владимир КАПУСТИН и директор «Львовгипронефтехима» Валерий КУРЛИЩУК.

Согласно документу, украинская сторона использует опыт ОАО «ВНИПИнефть» по организации кредитования совместно с ведущими мировыми инжиниринговыми компаниями (реконструкция Волгоградского НПЗ совместно SNC Lavalin по кредитам канадского пула банков; реконструкция Пермского НПЗ совместно с АББ Луммус Глобал по кредитам экспортно-импортного банка США; реконструкция ЗАО «Рязанская НПК» совместно с АББ Луммус Глобал по кредитам экспортно-импортного банка США), для проведения реконструкции украинских НПЗ с привлечением долгосрочных кредитных линий по эффективным ставкам кредитования.

В то же время, «ВНИПИнефть» рассмотрит возможность выполнения институтом «Львовгипронефтехим» проектных работ в качестве подрядчика, а также будет содействовать в открытии в Москве представительства «Львовгипронефтехим»,

В качестве первоочередного объекта, стороны рассмотрят целесообразность реконструкции маслоблока Кременчугского НПЗ применительно к обеспечению выпуска национальных моторных масел для автомобилей класса Евро-4 и Евро-5, отмечается в меморандуме.

Справка УНИАН. Институт «Львовгипронефтехим» - единственное государственное предприятие в Украине в сфере нефтепереработки и нефтехимии по проектированию капитального строительства, реконструкции и технического переоснащения нефтеперерабатывающих заводов.

ОАО «ВНИПИнефть» ведущая российская инжиниринговая компания в области нефтегазопереработки, нефтехимии, химии и обустройства нефтегазовых месторождений.

VII ежегодная конференция «Нефтепереработка, нефтетранзит и нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии» проходит 17-18 июня 2010 г. в Одессе. Ее организаторы – компания UPECO, международный журнал OilMarket и российское ОАО «ВНИПИнефть».

Транспорт

Министерство транспорта и связи Украины на протяжении двух недель разработает и презентует Концепцию внедрения системы по выдаче разрешений через систему Интернет на поездки территориями иностранных государств при выполнении перевозок грузов в международном сообщении.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МТСУ, об этом стало известно сегодня во время общего совещания специалистов Госавтотрансадминистрации, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков и Службы международных автомобильных перевозок.

В частности, специалисты разработают систему учета, которая позволит сделать более прозрачной и простой систему получения разрешений для перевозчиков. Забронировав разрешение через Интернет, перевозчик сможет гарантированно его получить в пункте выдачи на границе. Кроме того, в системе будет содержаться информация относительно забронированных, но неиспользованных перевозчиками разрешений и предусмотрена ответственность за такие действия.

Как отмечают в министерстве, специалистам Государственной администрации автомобильного транспорта Интернет-система позволит оперативно - в режиме он-лайн - отслеживать возникновение дефицита разрешений и заблаговременно проводить работу для получения их дополнительного количества.

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Сегодня на Юго-Западной железной дороге торжественно открыт новый электрифицированный участок Конотоп-Ворожба, по которому отправлен в первый рейс электропоезд повышенного комфорта Ворожба-Киев.

Как сообщила УНИАН пресс-служба "Укрзализныци", в торжествах приняли участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО и генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

Во время торжеств В.ЯНУКОВИЧ и гости мероприятия отправили в первый рейс электропоезд повышенного комфорта № 818/817 сообщением Ворожба-Киев. Билет от станции Ворожба до станции Киев-Пассажирский в электропоезде повышенного комфорта стоит 15 грн., что на 25-60 грн. дешевле, чем на то же направление в пассажирских поездах.

Работы по электрификации проводились в рамках реализации программы электрификации железнодорожных дорог Украины на 2008-2020 гг. Протяженность нового электрифицированного участка Конотоп-Ворожба – 76 км.

Как отмечается в сообщении, благодаря запуску электрифицированного железнодорожного участка Конотоп-Ворожба удастся на 6,5 часов ускорить движение вагонопотока на Южной железной дороге в направлении Беларуси за счет пропуска его через стык Ворожба вместо стыка Гребенка-Дарница.

Кроме того, во время проведения работ по электрификации участка железнодорожники реконструировали ж/д пути станций Путивль, Ворожба, Дубовязовка и Путейска. Выполнен средний ремонт на перегонах Путивль-Кошары, Дубовязовка-Конотоп, а также проложены стрелочные переводы на станциях Кошары, Ворожба и Путивль.

На станции Ворожба также был реконструирован железнодорожный вокзал, которому в этом году исполняется 122 года. В настоящее время эта достопримечательность архитектуры оборудована современными техническими средствами, которые отвечают уровню оснащения столичного вокзала. В частности, на вокзале отремонтирована крыша и фасад помещения, зал ожидания и служебно-технические помещения, а также обустроены пассажирские платформы Киевского и Курского направлений.

Напомним, станция Ворожба является одним из наибольших железнодорожных узлов, которые соединяют западную часть России с левым берегом Днепра, совмещает восточную часть Украины с Республикой Беларусь и портами Прибалтийских стран, а также является важным железнодорожным узлом, стыковым пунктом между Юго-Западной и Южной железными дорогами.

АПК

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в размере 50 млн. долларов ООО СП «Нибулон», ведущему украинскому экспортеру и производителю зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, кредитное соглашение было подписано сегодня в Киеве.

В ходе подписания генеральный директор ООО СП «Нибулон» Алексей ВАДАТУРСКИЙ сообщил, что компания планирует использовать средства кредита для строительства пяти элеваторов, в том числе и речных, общей вместимостью около 300 тыс. тонн зерновых, а также речных терминалов в Полтавской и Запорожской областях.

Кроме того, кредит ЕБРР будет направлен на создание собственного флота из 12 самоходных барж «река – море», 6 буксиров и плавкрана.

Кредитное соглашение подписано на 7 лет.

По словам А.ВАДАТУРСКОГО, инвестиции в проект по возобновлению инфраструктуры зернового рынка Днепровского бассейна и возрождению транспортной и зерновой инфраструктуры на Днепре помогут удешевить логистику, в ходе чего прибыльность аграрных предприятий увеличится на 4 млрд. грн. в год.

А.ВАДАТУРСКИЙ сообщил, что кредит привлечен для финансирования инвестиционной программы, которая составляет 470 млн. долларов и рассчитана на 2-3 года. В рамках программы предусматривается создание собственного флота, который будет включать 57 несамоходных и самоходных судов, 14 морских и речных буксиров, 17 элеваторов, 10 из которых – речные терминалы на Днепре, Южном Буге и других реках. На сегодня уже построено 24 несамоходных судна и 3 буксира, 2 элеваторных комплекса и 2 речных терминала. До 1 июля текущего года будут введены в эксплуатацию речной терминал и элеватор в Полтавской области, и в июле начнется строительство еще двух предприятий в Полтавской области. Таким образом, в ходе реализации проекта до 1 июля 2011 г. планируется довести общий объем элеваторных емкостей до 2 млн. тонн. Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить объем речных перевозок по Днепру до 2 млн. тонн, и по Южному Бугу – до 1 млн. тонн.

А.ВАДАТУРСКИЙ добавил, что водный транспорт является наиболее экономичным, и Украина имеет серьезный судоходный потенциал, но, к сожалению, грузовые перевозки реками практически не совершаются. Он отметил, что на сегодня в Украине доминируют железнодорожные перевозки, составляющие около 60% всех перевозок зерна, автоперевозки – 35-37% и водные перевозки – около 1-2%.

По его мнению, инвестиционный проект станет толчком для оптимизации аграрной логистики в Украине. Как считает А.ВАДАТУРСКИЙ, в реализации проекта доля водных перевозок возрастет до 10%.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП "Нибулон" отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.

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Руководство ОАО “Львовский холодокомбинат” (г. Львов), крупнейшего производителя мороженого в Западной Украине, заявляет о захвате предприятия, совершенном сегодня группой неизвестных, одетых в форму работников налоговой милиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, сегодня около 8-ми утра неизвестные, одетые в форму работников налоговой милиции, ворвались на территорию предприятия, и, не предоставив никаких удостоверений или других документов, удостоверяющих личность, насильно обездвижили работников охраны предприятия.

В сообщении отмечается, что неизвестные захватили административный корпус предприятия и на данный момент на территорию не пропускают ни руководство, ни работников комбината.

“По предположению руководства предприятия, неизвестные на данный момент проводят изъятие документации предприятия”, - говорится в сообщении пресс-службы холодокомбаната.

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Около 1000 работников ОАО «Львовский хладокомбинат» собрались на забастовку под стенами административного корпуса предприятия, протестуя «против действий группы неизвестных лиц в форме сотрудников налоговой милиции».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО «Львовский хладокомбинат»

Как отмечается в сообщении, работникам предприятия удалось отбить нападение на предприятие.

«Нападавших вытолкали из помещения и они стоят на улице и снимают на камеру забастовку, происходящую на территории завода. Однако нападавшие до сих пор не объясняют причину своего вторжения и не показывают никаких документов», – сообщили в пресс-службе ОАО «Львовский хладокомбинат».

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области, «информации об официальном обращении работников предприятия по поводу захвата – нет».

В то же время, по сообщению отдела взаимодействия со СМИ и общественностью ГНА во Львовской области на «Львовском хладокомбинате» проводятся следственные действия.

«Управление налоговой милиции ГНА во Львовской области сообщает, что в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов служебными лицами ОАО «Львовский хладокомбинат» (ст. 212 ч. 3 УК Украины), 17 июня 2010 года работниками налоговой милиции ГНИ в г. Львове проводятся следственные действия на территории ОАО «Львовский хладокомбинат», - информирует отдел взаимодействия со СМИ и общественностью ГНА во Львовской области.

Коммуникации. Связь

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) сегодня на очередном заседании одобрила письмо к ассоциациям операторов и субъектов ведения хозяйства в сфере телекоммуникаций "О выполнении требований действующего законодательства относительно регистрации субъектов ведения хозяйства в сфере телекоммуникаций".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

В частности, как отметили в комиссии, в связи с многочисленными нарушениями ведения деятельности по предоставлению услуг доступа к сети Интернет НКРС обратилась к ассоциациям ИНАУ, ТЕЛАС, Телекоммуникационной палате Украины, Украинской Ассоциации IP-операторов, Ассоциации участников рынка Интернет Украины за содействием относительно соблюдения действующего законодательства субъектами ведения хозяйства. При этом НКРС руководствуется Законом Украины "О телекоммуникациях" и "Правилами взаимосоединения телекоммуникационных сетей общего пользования" (решение НКРС №155 от 08.12.2005 г., зарегистрировано в Минюсте 27.01.2006 г. под №71/11945).

Комиссия требует от участников рынка недопущения взаимосоединений с субъектами ведения хозяйства, которые не прошли процедуру регистрации в НКРС и/или не имеют лицензий. Согласно подпункту 3.2.2 Правил, операторам телекоммуникаций запрещается создавать взаимосоединения, если одна из сторон взаимосоединений не внесена в реестр НКРС в соответствии с требованиями части первой статьи 42 закона и/или осуществляет деятельность без лицензии.

Таким образом, как говорится в письме, существующие взаимосоединения, которые построены с нарушением требований Правил взаимосоединения телекоммуникационных сетей общего пользования, должны быть приведены в соответствие с действующим законодательством или ликвидированы.

Столица

Около 400 человек проводят пикет под стенами мэрии Киева, требуя отменить ряд решений столичной власти, в частности, о повышении коммунальных тарифов и незаконных застройках.

Как передает корреспондент УНИАН, среди пикетирующих - представители «Фронта перемен», БЮТ, ОО «Киевляне прежде всего», ВО «Свобода», инвесторы “Элита-центра”.

Они держат транспаранты с надписями: «Киевляне против повышения коммунальных тарифов», «Общество против преступных застроек», “Фронт перемен” за сохранение парков”.

Пострадавшие в результате строительной аферы «Элита-центра» требуют от киевской власти решить проблему обеспечения их жильем. Время от времени они скандируют: «Продажную власть – вон!».

Справка УНИАН. Сегодня проводится заседание Киевского городского совета, на которое в режиме общественных слушаний будет вынесен вопрос, в частности, о размещении МАФов, строительства новых станций метро, реконструкции Бортнической станции аэрации, о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, деятельности детско-юношеских клубов, а также о конфликтном строительстве на улице Мельникова, 9-а, строительстве на улице Гончара, 17/23, и пр.

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Киевской городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ ушел в краткосрочный отпуск до 19 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила советник столичного председателя Марта ГРИНСКАЯ, ссылаясь на соответствующее распоряжение.

По ее словам, отпуск оформлен за собственный счет на 2 дня, т.е. на четверг и пятницу (17, 18 июня).

На этот период исполняющим обязанности назначен первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ.

Криминал

Водитель скорой помощи из кортежа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА виноват в ДТП с тяжелыми последствиями, которое произошло 21 апреля в Киеве на Харьковской площади.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

«Расследования проводили органы внутренних дел города Киева. Расследование завершено, дело поступило в прокуратуру и вчера уголовное дело по обвинению водителя скорой направлено в суд Дарницкого района для рассмотрения по сути», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля около 11.00 на Харьковской площади в Киеве в результате столкновения автомобиля “скорой помощи” с такси ВАЗ-2110 один человек погиб и двое получили телесные повреждения. Погибший и пострадавшие находились в такси.

Журналист "Украинской правды" с места события сообщал, что автомобиль "скорой помощи" из кортежа Президента В.ЯНУКОВИЧА, который попал в ДТП, числится за клиникой Государственного управления делами.

Позже заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН сообщила, что В.ЯНУКОВИЧ поручил провести надлежащее расследование ДТП при участии автомобиля Государственного управления делами, в результате которого погиб человек, и оказать помощь пострадавшим. По ее словам, глава государства поручил генеральному прокурору взять под личный контроль ход расследования этого ДТП.

Служебная проверка Госавтоинспекции не установила нарушений в действиях своих сотрудников, обеспечивавших проезд кортежа Президента по Харьковской площади.

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Зарубежные эксперты подтвердили, что фрагменты черепа, найденные в месте, которое указал бывший генерал МВД Алексей ПУКАЧ, принадлежат журналисту Георгию Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

«Экспертиза завершена, и мы получили ответ позитивный», - сказал он.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – Алексей ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан. После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.

28 июля 2009 года в Белоцерковском районе неподалеку от села Сухолисы следственно-оперативной группой были найдены «фрагменты черепа, которые могут принадлежать Георгию Гонгадзе». Вместе с тем в Генпрокуратуре отметили, что останки черепа повреждены. Также в Генпрокуратуре со ссылкой на предварительное заключение экспертов сообщили, что «на сегодняшний день найден фрагмент, по которому можно идентифицировать череп».

(УНИАН)