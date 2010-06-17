Генпрокурор: в ДТП виноват водитель скорой из кортежа Януковича

Водитель скорой помощи из кортежа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА виноват в ДТП с тяжелыми последствиями, которое произошло 21 апреля в Киеве на Харьковской площади.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

«Расследования проводили органы внутренних дел города Киева. Расследование завершено, дело поступило в прокуратуру и вчера уголовное дело по обвинению водителя скорой направлено в суд Дарницкого района для рассмотрения по сути», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля около 11.00 на Харьковской площади в Киеве в результате столкновения автомобиля “скорой помощи” с такси ВАЗ-2110 один человек погиб и двое получили телесные повреждения. Погибший и пострадавшие находились в такси.

Журналист "Украинской правды" с места события сообщал, что автомобиль "скорой помощи" из кортежа Президента В.ЯНУКОВИЧА, который попал в ДТП, числится за клиникой Государственного управления делами.

Позже заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН сообщила, что В.ЯНУКОВИЧ поручил провести надлежащее расследование ДТП при участии автомобиля Государственного управления делами, в результате которого погиб человек, и оказать помощь пострадавшим. По ее словам, глава государства поручил генеральному прокурору взять под личный контроль ход расследования этого ДТП.

Служебная проверка Госавтоинспекции не установила нарушений в действиях своих сотрудников, обеспечивавших проезд кортежа Президента по Харьковской площади.