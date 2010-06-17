ТНК-ВР выделит более 9 млн. грн. на поддержку соцпрограмм

Сегодня председатель Луганской облгосадминистрации Валерий ГОЛЕНКО, глава Луганского областного совета Владимир ПРИСТЮК и президент ООО «ТНК-ВР Коммерс» Сергей ЛИЗУНОВ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере социального партнерства, которое предусматривает реализацию региональных социальных проектов на сумму свыше 9 млн. грн. в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по связям с общественностью ООО «ТНК-ВР Коммерс».

В сообщении отмечается, что стороны взяли на себя обязательства по решению социальных проблем региона, поддержке стабильной и эффективной деятельности Лисичанского НПЗ (ЗАО «ЛИНИК», Луганская область).

«Мы очень ценим внимание, которое региональные власти уделяют работе Лисичанского НПЗ. Со своей стороны, компания стремится к ответным шагам, способствующим улучшению социальной ситуации в регионе. Рассчитываем, что в ближайшее время совместными усилиями сможем сделать работу завода более эффективной, что позитивно скажется на экономике области и страны в целом», - отметил президент ООО «ТНК-ВР Коммерс» С.ЛИЗУНОВ.

Достигнутые договоренности предусматривают, что Луганская облгосадминистрация и Луганский областной совет способствуют привлечению дополнительных инвестиций в Лисичанский НПЗ для дальнейшего развития предприятия, содействуют решению возникающих проблемных вопросов. В свою очередь, компания обеспечивает стабильную работу завода и его модернизацию, а также оказывает финансовую помощь в реализации региональных социальных проектов на сумму свыше 9 млн. грн. в 2010 году.

В частности, в рамках соглашения предполагается оказание финансовой помощи социально незащищенным слоям населения, многодетным семьям и детям инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны; реализация мероприятий по защите материнства и детства, развитию науки, образования, культуры и спорта.

Справка. УНИАН. Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).

Компания стремиться оказывать позитивное влияние на жизнь общества через осуществление программ социальных инвестиций.

Благотворительная помощь ТНК-ВР носит целевой и адресный характер. В первую очередь, она направлена на поддержку тех регионов, где ТНК-ВР ведет свою деятельность. Прежде всего – это город Лисичанск и Луганская область в целом.

Благотворительная помощь ТНК-ВР в Украине направлена на защиту материнства и детства, развитие духовности, образования, науки и спорта и оказывается, в первую очередь, больным и обездоленным детям, людям преклонного возраста, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам нефтегазовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины.

Крупнейшие благотворительные проекты ТНК-ВР в Украине направлены на улучшение репродуктивного здоровья матерей и здоровья новорожденных, а также предоставление реабилитационной и медицинской помощи детям с особыми потребностями.

В 2008-2009 годах ТНК-ВР направила на поддержку социальных программ в Луганской области около 10 млн. грн.