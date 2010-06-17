Клюев: приоритетом СНГ Украина считает соглашение о ЗСТ

В текущем году одной из приоритетных задач СНГ Украина считает завершение разработки новой редакции Соглашения о зоне свободной торговли и его подписание на саммите государств-участников СНГ.

Об этом заявил журналистам в Санкт-Петербурге первый вице-премьер-министр Украины, представитель Украины в Экономическом совете СНГ Андрей КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе. (А.КЛЮЕВ принимает участие в 46-м заседании Экономического совета СНГ и XIV Петербуржском международном экономическом форуме – УНИАН).

Кроме этого, по словам А.КЛЮЕВА, украинская сторона намерена способствовать реализации положений Стратегии экономического развития СНГ на период до 2010 года.

Как сказал первый вице-премьер, на данный момент в Украине, по инициативе Президента, «ведется комплексная работа по инвентаризации нашей предыдущей деятельности в рамках СНГ и выработки новых, более прагматичных подходов».

Приоритетным направлением сотрудничества в рамках СНГ украинская сторона считает экономическое измерение, «где мы намерены не только восстановить утраченное, но и существенно активизировать многостороннее сотрудничество», заявил первый заместитель главы правительства Украины.

Среди рассмотренных на заседании Экономического совета вопросов, А.КЛЮЕВ отметил как наиболее важные для Украины: о ходе работы по поэтапной отмене ограничений во взаимной торговле государств - участников СНГ; о реализации первого этапа (2009-2011 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, а также о проекте Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создания Межгосударственного совета по вопросам охраны и защиты интеллектуальной собственности.