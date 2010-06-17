Главное на 17 июня (вечер)

Финансы

Валовой внешний долг Украины за I квартал 2010 года сократился на 0,5 млрд. долл., или на 0,5%, - до 102,834 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«Изменение задолженности на протяжении квартала было обусловлено несколькими факторами: за счет операций долг увеличился на 0,9 млрд. долл.; курсовая разница стала причиной уменьшения долга на 1 млрд. долл. (в результате укрепления доллара США к другим валютам, в которых деноминируется долг); другие изменения (переоценка, списание долга и т.д.) способствовали снижению долга на 0,4 млрд. долл.», - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что основной валютой внешних заимствований Украины на 1 апреля 2010 года остается доллар США: его доля составляет 71,4%. Удельный вес внешней задолженности в национальной валюте остается низким – 1,2%, хотя она и увеличилась сравнительно с началом года на 0,3 п.п.

По данным НБУ, долг сектора государственного управления на конец первого квартала 2010 года составлял 17,614 млрд. долл. (17,1% от валового объема внешнего долга), сократившись сравнительно с началом года на 0,2 млрд. долл. Сокращение было предопределено: погашением правительством кредитов, полученных от международных финансовых организаций (на 0,4 млрд. долл. США); покупкой нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа (на 0,3 млрд. долл.); отрицательной курсовой разницей (0,1 млрд. долл. США).

Долг сектора органов денежно-кредитного регулирования за первый квартал 2010 года сократился на 0,2 млрд. долл. - до 6 млрд. долл. (5,8% от валового объема внешнего долга) исключительно за счет курсовой разницы (ослабление кросс-курса специальных прав заимствования относительно доллара США).

По данным Нацбанка, долг банковского сектора Украины на конец первого квартала 2010 года составлял 29,4 млрд. долл. (28,6% от валового объема внешнего долга), что на 1,4 млрд. долл. (на 4,5%) меньше, чем на начало года.

Главным факторам такого сокращения стало уменьшение долгосрочных обязательств банков. В частности, по долговым ценным бумагам на 0,5 млрд. долл., из них: 0,4 млрд. долл. - по еврооблигациям банков и 0,1 млрд. долл. - по внутренним облигациям украинских банков в собственности нерезидентов. Кроме того, обязательства банков по валюте и депозитам сократились на 0,5 млрд. долл., по кредитам - на 0,3 млрд. долл.

Краткосрочный долг банков в целом составил 4,7 млрд. долл. и сравнительно с началом года не изменился. Доля краткосрочных обязательств банков в общем долге банков выросла за отчетный квартал с 15,4% до 16,1%.

Долг банков, которые имеют государственную долю собственности, за первый квартал фактически не изменился и на 1 апреля 2010 года составлял 2,2 млрд. долл. (7,4% от долга банковского сектора).

Внешний долг других секторов экономики за январь-март 2010 года вырос на 1,3 млрд. долл. (на 2,6%) - до 49,8 млрд. долл. (48,5% от валового объема внешнего долга).

Задолженность сектора изменилась за счет роста просроченной задолженности на 1,1 млрд. долл. (до 4 млрд. долл.), в том числе по негарантированным кредитам на 0,8 млрд. долл. и по торговым кредитам - на 0,3 млрд. долл. Увеличение долга происходило также за счет: роста обязательств по торговым кредитам на 0,9 млрд. долл. (до 12 млрд. долл.) и сокращения задолженности по долгосрочными кредитам на 0,8 млрд. долл. (до 30,8 млрд. долл.).

Объем обязательств по долговым ценным бумагам украинских компаний на отчетную дату оставался на уровне 2,5 млрд. долл.

Внешний долг предприятий, которые имеют государственную долю собственности, за первый квартал 2010 года сократился на 1,1 млрд. долл. - до 4,7 млрд. долл. (10,4% долга других секторов).

В Нацбанке констатируют, что частичная переориентация нерезидентов на краткосрочные финансовые инструменты, которые обеспечивают минимизацию рисков в современных украинских экономических реалиях, и активное использование резидентами торговых кредитов, как способа расчетов с нерезидентами по внешнеторговым операциям, стали причиной роста краткосрочной составляющей внешнего долга (20,5% против 18,4% на начало года).

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона „О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовало 252 из 431 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено закрепление статуса Декларации целей и задач бюджета на следующий бюджетный период, определение ее содержания и срока принятия Кабинетом министров Украины (до 1 апреля года, предшествующего плановому). Данным законопроектом изменяется процедура рассмотрения и принятия закона о Государственном бюджете Украины. Им определены два чтения, вместо существующих трех.

Законопроектом предлагается ввести механизм среднесрочного бюджетного планирования и прогнозирования, усовершенствовать применение программно-целевого метода в бюджетном процессе.

Предложено упорядочение полномочий органов государственной власти по вопросам бухгалтерского учета, а именно - предусмотрено применение единых подходов к деятельности бухгалтерских служб, нормирование функциональных обязанностей и полномочий главного бухгалтера как руководителя бухгалтерской службы, закрепление за Министерством финансов регулирования вопросов методологии бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета, а за госказначейством – ведение бухгалтерского учета выполнения бюджетов в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета, применения к фондам общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования единых методологических требований к ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности о выполнении бюджетов и смет с представлением ее в Министерство финансов и госказначейство, а также в составе квартального и годового отчета о выполнении государственного бюджета Украины.

Предложено также усовершенствование системы государственного внутреннего контроля. В частности, предусмотрено внедрение в бюджетных учреждениях внутреннего контроля и внутреннего аудита, конкретизирующих сущность, задачи и механизмы функционирования, определены виды нарушений бюджетного законодательства (40 видов), меры влияния (7 видов) и процедуры их применения контрольными органами, разграничены и детализированы контрольные полномочия органов государственной власти, уполномоченных осуществлять контроль над соблюдением бюджетного законодательства.

В проекте Бюджетного кодекса конкретизированы условия и особенности осуществления операций с государственным и местным долгом, привлечением государственных и местных заимствований, определен перечень источников финансирования дефицита бюджета.

Им также определены состав доходов общего фонда государственного бюджета, перечень защищенных расходов бюджета, процедура перечисления дотаций выравнивания местным бюджетам, конкретизированы субвенции из государственного бюджета местным бюджетам по государственным программам социальной защиты и пр..

Пересмотрены источники доходов местных бюджетов, упорядочены расходные полномочия местных бюджетов, в частности, переданы из государственного бюджета плата за лицензии и сертификаты, за государственную регистрацию (6 видов), 50 процентов сбора за специальное использование лесных ресурсов государственного значения, 50 процентов сбора за специальное водопользование, 50 процентов платежей за пользование недрами общегосударственного значения, плата за предоставленные в аренду ставки, которые находятся в бассейнах рек общегосударственного значения, плата за использование других природных ресурсов.

Кроме того, отнесены в полном объеме к доходам местных бюджетов, которые не учитываются при определении объема межбюджетных отношений, фиксированный налог на доходы от предпринимательской деятельности, единый налог для субъектов малого предпринимательства и плата за землю (которые засчитываются в бюджеты местного самоуправления), поступление административных штрафов, плата за торговый патент на осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности (за исключением платы за приобретение торговых патентов пунктами продажи нефтепродуктов (автозаправочными станциями, заправочными пунктами), которые справляются исполнительными органами соответствующих местных советов; налог на недвижимое имущество (недвижимость), отличное от земельного участка, в составе местных налогов и сборов, а также увеличение для бюджетов местного самоуправления с 20% до 50% нормативов зачисления сбора за загрязнение окружающей природной среды и денежных взысканий за вред, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды в результате хозяйственной и другой деятельности.

Отнесена в бюджет развития местных бюджетов часть налога на прибыль предприятий (кроме налога на прибыль коммунальных предприятий и финансовых учреждений), в соответствии с дополнительными ставками такого налога, в размерах, определенных законом по вопросам налогообложения, включены в расходы местных бюджетов, которые будут учитываться при определении объема межбюджетных трансфертов, финансирование центров социальной реабилитации детей-инвалидов, центров профессиональной реабилитации инвалидов, центров социально-психологической реабилитации детей, социальных общежитий для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, заведений и учреждений коммунальной собственности, которым предоставлен статус национального, содержание внешкольного образования (мероприятия районного значения по внешкольной работе с детьми).

Законопроектом предусмотрено согласование других законов Украины с изменениями в Бюджетный кодекс (изменения в 26 законов, в частности, в Гражданский кодекс Украины, Водный кодекс Украины, Земельный кодекс Украины, Хозяйственный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты).

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что расширение доходов местных бюджетов обусловит увеличение их объема, в частности: путем установления нового местного налога (налога на недвижимость) - на 370 млн. грн., за счет перераспределения средств из государственного бюджета - на 1,6 млрд. грн. (платы за получение лицензий и сертификатов, за государственную регистрацию – 304,1 млн. грн.; части сбора за специальное использование водных ресурсов общегосударственного значения – 385,3 млн. грн.; части платы за пользование недрами общегосударственного значения – 800 млн. грн.; части сбора за специальное использование лесных ресурсов государственного значения – 74 млн. грн.; платы за использование других природных ресурсов – 1,3 млн. грн.; платы за предоставленные в аренду ставки, которые находятся в бассейнах рек общегосударственного значения, – 1,3 млн. грн.; поступление от продажи бесхозного имущества – 21,4 млн. грн.), путем отнесения в бюджет развития поступлений от единого налога для субъектов малого предпринимательства, части налога на прибыль – 9,1 млрд. грн.

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-апреле 2010 года составил 11 млрд. 573 млн. грн. против 8 млрд. 757,9 млн. грн. за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-апреле 2010 г. прибыль получили 51,8% предприятий страны – они завершили 4 месяца т.г. с финансовым результатом 49 млрд. 545,6 млн. грн.

С убытком январь-апрель т.г. завершили 48,2% предприятий Украины, их финрезультат составил 37 млрд. 972,6 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 50% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 14 млрд. 964,3 млн. грн. Прибыль получили 50% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 18 млрд. 556 млн. грн. Финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-апрель 2010 г. составил 3 млрд. 591,7 млн. грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте обнародовал окончательные данные по платежному балансу Украины за I квартал 2010 года.

«До этого мы обнародовали предварительные данные по платежному балансу за первый квартал (обнародованы 23 апреля и 27 мая 2010 года - УНИАН). Окончательные данные мы публикуем поквартально, через 75 дней после завершения отчетного периода», - объяснила УНИАН директор департамента платежного баланса Нацбанка Татьяна ГАЛЬЧИНСКАЯ.

В окончательном варианте данных по платежному балансу Украины за январь-март 2010 года показатель его дефицита не изменился и составил 673 млн. долл.

При этом уточнен показатель дефицита счета текущих операций на уровне 184 млн. долл. (согласно майским предварительным данным он был на уровне 125 млн. долл.).

Также уточнен показатель счета операций с капиталом и финансовых операций. По данным НБУ, его дефицит в первом квартале т.г. составил 489 млн. долл. (предыдущий показатель – 548 млн. долл.).

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение ВР Кабинетом министров.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосували 247 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

«За» проголосовали из фракции Партии регионов 169 народных депутатов, из фракции БЮТ – 22, НУ-НС – 7, КПУ – 27, Блока Литвина – 19, внефракционные – 3.

Проект Налогового кодекса разработан во исполнение Программы экономических реформ Президента Украины на 2010–2014 годы.

Законопроект регулирует отношения налогообложения, определяет принципы построения налоговой системы, перечень налогов, сборов и других обязательных платежей, которые подлежат уплате в бюджеты всех уровней, определяет методику их расчета, ставки налогообложения, правовое состояние налогоплательщиков, порядок администрирования налогов, а также порядок и условия применения финансовых санкций к налогоплательщикам за нарушение налогового законодательства.

Правительственный проект Налогового кодекса предусматривает сокращение количества общегосударственных налогов с 29, существующих сегодня, до 17; местных налогов - с 14 до 8. Предусмотрено поэтапное снижение налога на прибыль предприятий – в 2011 году с 25 до 20% и дальнейшее снижение на 1% ежегодно, до 17% в 2014 году.

Предлагается также ряд нововведений. В частности, при расчете налога на прибыль предприятий в документе предлагается ограничить отнесение на валовые расходы процентных платежей по долговым требованиям.

В отношении налога на добавленную стоимость (НДС) предлагается установить разные сроки налогообложения. Для экспортеров товаров предприятий, которые осуществляют инвестиционные расходы, и предприятий, осуществляющих сезонную деятельность, предлагается установить два отчетных периода. Для всех остальных налогоплательщиков - 12 отчетных периодов.

Также в правительственном проекте Налогового кодекса сохраняется специальный режим налогообложения в сферах сельского, лесного хозяйства и рыболовства.

Кроме того, в документе приведен единый перечень товаров, на которые будет начисляться акциз. Также предусмотрено сохранение упрощенной системы налогообложения и фиксированного сельскохозяйственного налога.

Кроме того, в проекте Налогового кодекса предлагается ввести в Украине «малопрогрессивное» налогообложение физических лиц. Ставка налогообложения доходов физических лиц сохраняется на уровне 15%, а в случае если месячный доход гражданина будет превышать 50 минимальных заработных плат (около 50 тыс. грн.) в месяц, к нему будет применяться ставка налогообложения на уровне 17%.

Новости ТЭК

Львовский государственный институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий «Львовгипронефтехим», российское ОАО «ВНИПИнефть» и Министерство топлива и энергетики Украины договорились о сотрудничестве по реконструкции украинских НПЗ.

Как сообщили УНИАН в Министерстве топлива и энергетики Украины, соответствующий меморандум подписали сегодня в Одессе на VII ежегодной конференции «Нефтепереработка, нефтетранзит и нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии» заместитель министра топлива и энергетики Украины Игорь КИРЮШИН, генеральный директор «ВНИПИнефть» Владимир КАПУСТИН и директор «Львовгипронефтехима» Валерий КУРЛИЩУК.

Согласно документу, украинская сторона использует опыт ОАО «ВНИПИнефть» по организации кредитования совместно с ведущими мировыми инжиниринговыми компаниями (реконструкция Волгоградского НПЗ совместно SNC Lavalin по кредитам канадского пула банков; реконструкция Пермского НПЗ совместно с АББ Луммус Глобал по кредитам экспортно-импортного банка США; реконструкция ЗАО «Рязанская НПК» совместно с АББ Луммус Глобал по кредитам экспортно-импортного банка США), для проведения реконструкции украинских НПЗ с привлечением долгосрочных кредитных линий по эффективным ставкам кредитования.

В то же время, «ВНИПИнефть» рассмотрит возможность выполнения институтом «Львовгипронефтехим» проектных работ в качестве подрядчика, а также будет содействовать в открытии в Москве представительства «Львовгипронефтехим».

В качестве первоочередного объекта, стороны рассмотрят целесообразность реконструкции маслоблока Кременчугского НПЗ применительно к обеспечению выпуска национальных моторных масел для автомобилей класса Евро-4 и Евро-5, отмечается в меморандуме.

Украина и Беларусь рассматривают возможность создания совместного предприятия (СП) в сфере розничной реализации в Украине светлых нефтепродуктов, производимых на белорусских НПЗ, а также крупнооптовых поставок моторных топлив в рамках прямых долгосрочных контрактов между госкомпаниями.

Как сообщили УНИАН в Министерстве топлива и энергетики Украины, об этом говорится в итоговом протоколе встречи представителей Минтопэнерго Украины, НАК «Нафтогаз Украины», концерна «Белнефтехим» и ООО «БНК-Украина», состоявшейся 17 июня в рамках VII международной конференции «Нефтепереработка, нефтетранзит и нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии» в г. Одесса.

В документе, который подписали представители украинской и белорусской сторон, замминистра топлива и энергетики Украины Игорь КИРЮШИН, зампредправления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений КОРНЕЙЧУК, замглавы госконцерна «Белнефтехим» Владимир ВОЛКОВ и гендиректор ООО «БНК-Украина» Николай ВАСИЛЕВИЧ, сообщается о решении «в срок до 29 июня 2010 г. создать совместную из представителей НАК «Нафтогаз Украины», ЗАО «Белорусская нефтяная компания» и концерна «Белнефтехим» рабочую группу для проработки вопросов, связанных с подготовкой бизнес-плана по созданию СП, определению целей и задач функционирования СП, выработки решений относительно географического присутствия СП, количества АЗС и нефтебаз, вовлекаемых в проект, обсуждением маршрутов и логистики поставок, инвестпрограммы и источников финансирования проекта».

Украина и Беларусь проработают вопрос использования для поставок венесуэльской нефти на белорусские НПЗ.

Как сообщили УНИАН в Министерстве топлива и энергетики, об этом говорится в протоколе встречи представителей Минтопэнерго Украины, НАК «Нафтогаз Украины», концерна «Белнефтехим» и РУП «Гомельтранснефть Дружба», состоявшейся 17 июня в рамках VII международной конференции «Нефтепереработка, нефтетранзит и нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии» в г. Одесса.

В частности, стороны договорились проработать технические и экономические аспекты транспортировки венесуэльской нефти на белорусские НПЗ по маршруту: порт Одесса, далее трубопроводным транспортом до Кременчуга, далее по железной дороге до белорусских НПЗ, в том числе с использованием схем замещения нефти с учетом их качества.

Кроме того, рассматривается возможность использования профицита пропускной способности трубопровода «Одесса-Броды» для поставок нефти, близкой по качеству к Urals, на ОАО «Мозырский НПЗ» по маршруту Южный-Броды-Мозырский НПЗ.

Протокол подписали представители украинской и белорусской сторон: замминистра топлива и энергетики Украины Игорь КИРЮШИН, зампредправления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений КОРНЕЙЧУК, замглавы госконцерна «Белнефтехим» Владимир ВОЛКОВ и генеральный директор РУП «Гомельтранснефть Дружба» Сергей СОСНОВСКИЙ.

Украина и Беларусь также отметили положительный опыт по поставкам венесуэльской нефти для переработки на белорусских НПЗ через территорию Украины и взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества.

Приватизация

Конечной датой объявления приватизационного конкурса по продаже контрольного пакета акций ОАО «Укртелеком» является 15 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время заседания специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, если ФГИУ не удастся до этого числа объявить приватизационный конкурс по «Укртелекому», деньги от его продажи не успеют поступить в бюджет до конца этого года.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что продажа «Укртелекома» на сегодня является единственной возможностью выполнить план по приватизации на этот год.

Председатель ФГИУ попросил представителей спецкомиссии посодействовать в передаче Фонду госимущества для последующей приватизации контрольного пакета акций «Укртелекома», который на сегодняшний день находится в управлении Министерства транспорта и связи. Он отметил, что сегодня перед предприятием стоят две основные проблемы, которые необходимо решить перед его приватизацией: это выделение спецсвязи, которая не может быть приватизирована вместе со всем предприятием, а также достижение договоренностей с кредиторами, которые предоставили «Укртелекому» синдицированный кредит на 500 млн. долларов.

Фонд государственного имущества Украины планирует в четвертом квартале этого года выставить на продажу госпакет акций одной из двух генерирующих компаний – «Захидэнерго» либо «Днепроэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО сегодня во время заседания специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.

При этом, по его словам, деньги от продажи данного госпакета поступят в бюджет уже в следующем году.

Он также сообщил, что ФГИУ планирует выставлять на протяжении 2011-2012 годов госпакеты акций других генерирующих компаний.

По словам А.РЯБЧЕНКО, это позволит выполнить планы по поступлениям от приватизации в будущем на уровне заявленных объемов поступлений этого года – 10 млрд. грн.

Промышленность и сельское хозяйство

Проект объединения авиапромов Украины и России будет подготовлен в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Сумах.

Он подчеркнул, что Украина будет искать пути, как объединить авиапромы Украины и России.

«Нам это выгодно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что Украина заинтересована в том, чтобы иметь серийное производство самолетов, а не штучное.

По словам Президента, сегодня Украина и Россия приблизительно поровну – 50 на 50 – изготовляют комплектующие для самолетов, поэтому объединение авиапромов создаст явный эффект для развития отрасли.

Перед этим В.ЯНУКОВИЧ, выступая на расширенном заседании Сумского регионального комитета по экономическим реформам, заметил, что объединение предприятий возможно только при условии, если это будет увеличивать мощности собственного производства.

«Мы будем создавать совместные предприятия, объединяться лишь в том случае, если один плюс один будет давать три, а не полтора», - отметил Президент Украины.

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК 16 июня презентовал комплексную государственную программу реформ и развития сельского хозяйства Украины и Отраслевую программу социально-экономического развития сельских территориальных общин.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики, презентация состоялась в рамках XXІІ Международной агропромышленной выставки «АГРО 2010».

«В Комплексной программе мы ставим целью качественно реформировать ключевые системообразующие отрасли сельского хозяйства. Но речь идет не о методах «жесткой силы». Радикальные, стрессовые реформы неприемлемы и недопустимы. Это системные, поэтапные, конструктивные реформы, с учетом предыдущих достижений и ошибок», - заявил министр.

Для реализации стратегических целей необходимо создать Аграрный банк, который бы предоставлял весь спектр банковских услуг для агропроизводителей; Государственный земельный ипотечный банк для регулирования процессов на рынке земли сельскохозяйственного назначения; эффективно действующую Аграрную биржу для продвижения нашей продукции на внешние рынки; национального оператора на рынке зерна, а также цивилизованное страхование аграрных рисков и поддержки сельхозпроизводителей.

Кроме того, Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что социальная сфера украинского села все еще находится в упадке. Острейшими проблемами в сельской местности остаются безработица, трудовая миграция, бедность и разрушение социальной инфраструктуры. Как следствие, сельские населены пункты постепенно остаются без людей и прекращают свое функционирование. По мнению министра, деградация сельских территорий и обнищание крестьян обусловлены низким уровнем развития и преимущественно монофункциональностью аграрного сектора; низким уровнем доходности сельскохозяйственного производства, отсутствием финансовой поддержки мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей, ограниченностью финансовых ресурсов местных бюджетов, административными препятствиями в привлечении инвестиций и т. п.

«Необходимость создания новой политики развития сельских территорий очевидна. На сегодня для министерства отправной точкой является притнятая правительством к выполнению программа Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина – для людей!», которая предусматривает реализацию национальной программы возрождения украинского села; создание льготных условий для привлечения инвестиций в развитие социальной инфраструктуры сельской местности, газификацию сельских населенных пунктов, строительство автодорог, медицинских и образовательных учреждений; внедрение европейских стандартов социальной защиты, качественный подъем жизненного уровня граждан Украины; создание надлежащих условий для роста образовательного потенциала Украины, обеспечения широкого доступа талантливой молодежи к новым знаниям независимо от местожительства, имущественного состояния и финансовых возможностей родителей; обеспечение граждан доступным жильем; усиление государственного контроля за качеством медицинских услуг и препаратов, гарантирование качественной бесплатной экстренной медицинской помощи; расширение полномочий местных советов, максимальное устранение бюрократического аппарата от решения вопросов развития территориальных громад, децентрализация власти, реформирования межбюджетных отношений в интересах местного самоуправления», - отметил Н. ПРИСЯЖНЮК.

От выполнения проектов специалисты ожидают повышения уровня занятости и увеличения доходов населения сельских общин; развития предпринимательских структур в сельском хозяйстве и в непроизводственной сфере; увеличение производства конкурентоспособной на внутренних и внешних рынках продукции сельского хозяйства; улучшение экологической ситуации в сельской местности; повышение обеспечения сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры и улучшение социального обслуживания сельского населения; активизации прироста инвестиций за счет внутренних и внешних источников финансирования через формирование эффективной инвестиционной политики развития сельских территориальных общин.

(УНИАН)