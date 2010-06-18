Азаров поручил отменить 84% лицензированных видов работ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил сократить на 83,7% количество лицензированных видов работ, а также отменить 56 разрешений, 10 – заменить декларациями, еще 15 привести в соответствие с законодательством.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной политики и связей со СМИ

Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства), такое решение было принято на совещании министров и глав центральных органов исполнительной власти под председательством Н. АЗАРОВА.

Вместе с ранее разработанным Госкомпредпринимательства и одобренным правительственным Комитетом по экономическим вопросам законопроектом, который на 31% сокращает перечень лицензированных видов хозяйственной деятельности, в целом количество лицензированных видов работ сократится на 93,9%. То есть из нынешних 2268 лицензий останется 138.

«Это революция в сфере лицензирования, – заявил глава Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ. - Мы по поручению премьер-министра подготовили наши предложения – какие лицензированные виды работ и разрешительные документы стоит сократить. И на совещании волевым решением все наши предложения были приняты. Предыдущее правительство об этом много говорило, но количество разрешительных документов при нем лишь увеличивались. Николаю АЗАРОВУ удалось изменить эту ситуацию».

До 1 сентября все органы исполнительной власти должны привести свою нормативную базу в соответствие с предложениями Госкомпредпринимательства. Также премьер-министр поручил проанализировать разрешения, которые выдаются местными органами власти, и подготовить предложения для последующего урегулирования ситуации.

По словам М. БРОДСКОГО, только за последних 2 года сфера лицензирования безосновательно расширилась почти на 60% - на 837 видов работ (с 1431). Прежде всего, в строительной деятельности введено 700 дополнительных видов работ (даже на окрашивание стен или поклейку обоев нужна лицензия), в сфере утилизации военной техники – 714, медицинской практики – 165, поиска полезных ископаемых – 84 и т. д. К тому же Госкомпредпринимательства выяснило, что органы лицензирования выдают лицензии не только на отдельные виды работ, но иногда и на отдельные специальности или на отдельный продукт.

«Мы открыли для бизнеса новую широкую дорогу. Начать свое дело теперь будет легче и дешевле. К тому же реализация только этих наших предложений позволит Украине подняться в рейтинге Всемирного банка Doing bussines на 20-24 позиции сразу», – отметил М. БРОДСКИЙ.

В настоящее время в рейтинге Doing bussines, который определяет легкость ведения бизнеса в 183 странах, Украина занимает 142 место.

Справка УНИАН. На сегодня к 78 видам деятельности, которые подлежат лицензированию согласно закону, через лицензионные условия добавлено лицензирование еще 2268 видов работ.

В настоящее время в Украине действуют 227 разрешений, необходимость получения которых определена законом.