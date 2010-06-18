Курс НБУ на 18.06.10

Официальный курс НБУ на 18.06.10100 USD – 791.2400 (17 июня – 791.2900) 100 EUR – 978.2100 (17 июня – 971.4667) 10 RUR – 2.5372 (17 июня – 2.5397) Учетные курсы банковских металлов на 18.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 97678.58 (17 июня – 97763.88) 961 XAG 10 Серебро – 1463.79 (17 июня – 1464.68) 962 XPT 10 Платина – 123829.06 (17 июня-124786.43) 964 XPD 10 Палладий – 37267.40 (17 июня-37348.89)

Официальный курс НБУ на 18.06.10 100 USD – 791.2400 (17 июня – 791.2900) 100 EUR – 978.2100 (17 июня – 971.4667) 10 RUR – 2.5372 (17 июня – 2.5397) Учетные курсы банковских металлов на 18.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 97678.58 (17 июня – 97763.88) 961 XAG 10 Серебро – 1463.79 (17 июня – 1464.68) 962 XPT 10 Платина – 123829.06 (17 июня-124786.43) 964 XPD 10 Палладий – 37267.40 (17 июня-37348.89)

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