ЕС усилит санкции против Ирана

Лидеры ЕС поручили Совету иностранных дел на следующем заседании усилить санкции против Ирана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в резолюции, принятой сегодня на заседании Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС - УНИАН).

"(Мероприятия) следует сфокусировать на сфере торговли, в том числе товарами двойного назначения и дальнейшего ограничения страхования торговли; финансового сектора, включая "замораживание" дополнительных иранских банков и ограничение на банковскую и страховую деятельность; иранском транспортном секторе, в частности, на Морском пароходстве Ирана, его дочерних компаниях, а также авиационных грузовых перевозках; ключевых секторах газовой и нефтяной промышленности с запретом новых инвестиций, технической помощи и передачи новых технологий, оборудования и услуг в этих сферах, в частности, на очистку и технологии сжижения газа; новых запретах на выдачу виз и "замораживании" счетов", - говорится в резолюции.

В документе лидеры ЕС еще раз подчеркнули готовность Евросоюза работать для дипломатического решения иранской ядерной проблемы. При этом лидеры ЕС призвали Иран продемонстрировать желание строить доверие в международном сообществе, а также ответить на предложения по возобновлению переговоров.