Анонс на 18 июня

9-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Севастополе Московского Международного Автомобильного Фестиваля "Автоэкзотика Sport Edition", который пройдет с 5 по 15 августа 2010 года в Севастополе на военном аэродроме Черноморского Флота «Херсонесский Маяк». «Автоэкзотика Sport Edition» в Севастополе – это Международные соревнования по дрэгрейсингу, дрифту и стантрайдингу, более 2000 автомобилей участников, более 50.000 долларов призового фонда. Помимо экспозиции, которая будет насчитывать более 2000 автомобилей из стран СНГ, Фестиваля тюнинга, Фестиваля аэрографии, Соревнований по автозвуку, в каждый из одиннадцати дней фестиваля будут проходить автомобильные гонки и соревнования: Международные соревнования по дрегрейсингу в классах "Street" и "Sport", Международная драг-Битва, Соревнования "Формула-Дрифт. Все звезды. Топ16", Этап Чемпионата Украины по Картингу, Международная Карт-Битва, Международный чемпионат по Стант-райдингу (Мототрюкам), Соревнования по Джип-Триалу и др. (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: +38 095 763-30-33, +38 (050) 594-55-45, pressa@autoexotia.ru.

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Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Круглый стол на тему: «Путь к постоянному рынку недвижимости в Украине». Участники: председатель Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский, зам.председателя Светлана Свищева, президент Международной федерации недвижимости Энрико Кампанели, представители Экономической комиссии Европы, украинских министерств и ведомств, бизнес-кол и экспертов в отрасли недвижимости.

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Состоится брифинг председателя Федерации профсоюзов Украины, народного депутата Украины Василия Хара на тему: «Проект нового Трудового Кодекса Украины: проблемы и перспективы».

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11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Окончание нереста и окончание произвола! Возвращение рыболовам их законных прав! Некоторые события в судьбе Киевского водохранилища», посвященная отмене оплаты за любительское рыболовство и возвращение рыболовам их законного права не бесплатную рыбалку. Участники: председатель Всеукраинского совета ассоциации рыбаков Украины Александр Чистяков; председатель федерации рыболовного спорта Украины Александр Терещук; руководитель киевской областной инспекции рибохраны Викор Канцурак. Будет изложена согласованная позиция Ассоциации рыболовов Украины, Федерации рыболовного спорта и Рыбоохраны на пути дальнейшего развития цивилизованного природопользования и любительского рыболовства и рыболовного туризма, как перспективных отраслей национального хозяйства. Представители СМИ узнают о решениях по Киевскому водохранилищу, принятых на основании выводов межведомственной комиссии по изучению последствий зимней задухи и резких сбросов воды. Участники: руководитель киевской областной инспекции рыбоохраны, председатель Всеукраинского Совета Ассоциации рыболовов Украины, председатель Федерации рыболовного спорта Украины (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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12-30 - В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Сотрудничество МВФ и Украины: следует ли стране ожидать очередной транш?». Участники: председатель Украинского фонда поддержки реформ, экс-министр финансов Украины Виктор Пинзеник (ул. Сретенская, 2/8). Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям. Телефоны: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

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Будет работать прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии председателя Госкомпредпринимательства Михаила Бродского. Состоится брифинг Бродского.

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Под председательством министра аграрной политики Николая Присяжнюка состоится круглый стол на тему: «Два года Украины в ВТО: последствия для агропромышленного комплекса».

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