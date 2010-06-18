Тигипко хочет перенять грузинский опыт проведения реформ

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО хочет перенять грузинский опыт проведения экономических реформ.

Об этом он заявил в интервью журналу «Корреспондент».

Он отмечает, что за полтора-два года Грузия, которая была в сложном экономическом положении, благодаря реформам значительно улучшила ситуацию.

«Страна была в сложном положении, но за полтора-два года власти смогли провести необходимые реформы. Именно поэтому я хочу поехать туда, перенять опыт. В любом случае, ситуация в Грузии менялась несколько лет. Украине нужно столько же времени», - сказал С.ТИГИПКО.