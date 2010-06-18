Главное на 18 июня (день)

Финансы

До конца 2010 года Кабинет министров Украины намерен создать единый орган по вопросам содействия привлечению инвестиций.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, выступая на XIV Петербуржском международном экономическом форуме.

По его словам, предполагается введение специального режима инвестиционной деятельности, согласно которому инвесторы будут иметь значительные налоговые преференции. Особое внимание правительство уделяет развитию малого и среднего бизнеса, подчеркнул А.КЛЮЕВ.

«Удельный вес этого сектора составляет в Украине менее 10%, поэтому немного преференций в кратчайшие сроки будет предоставлено именно этому сектору», - заверил он.

По словам первого вице-премьера, по планам правительства, через 5-10 лет этот сектор наравне с крупным бизнесом должен ощутимо участвовать в формировании валового продукта и бюджета страны.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что перед правительством стоит задача выйти на инновационно-инвестиционную и энергоэффективную модель развития Украины, получение реальных экономических результатов от такого развития.

Он подчеркнул, что существенное место в программе реформ правительство отводит улучшению бизнес-климата в Украине и привлечению инвестиций.

«Перед правительством Украины стоит непростая задача – в ближайшие годы повысить позицию Украины в международном рейтинге по легкости ведения бизнеса» - подчеркнул А.КЛЮЕВ. По его словам, в качестве первого шага до конца 2010 года планируется на 30% сократить перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, существенно сократить сроки, необходимые для получения разрешений, уменьшить количество проверяющих органов. Также до 2012 года планируется упростить таможенные процедуры.

«Одной из главных задач является возобновление доверия инвесторов», - сказал А.КЛЮЕВ и добавил, что для этого необходимо создать пакет стимулов для национальных и иностранных инвесторов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что Украина признала 134 млн. долл. США долга перед Беларусью.

Об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил в интервью газете "Левый берег" (№ 103 от 18-24 июня 2010 года).

"Сумма долга зафиксирована в межгосударственных переговорах и признана украинской стороной. Теперь нужно искать механизм решения этого вопроса. На сегодня эта сумма составляет 134 млн. долл. Дискуссия велась сложная, называли разные цифры – от 300 до 50 млн., но названная мною цифра несколько раз фиксировалась в документах. Очевидно, нам придется решать эту ситуацию", - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Дипломат подчеркнул, что белорусская сторона связывает долговые обязательства Украины с демаркацией украинско-белорусской границы. "В этом и заключается проблема - связаны два вопроса, которые в принципе не могут быть связаны. Потому что один из них решается росчерком пера и совместной работой, а второй завязан на парламент, на правительство. На бюджет государства", - объяснил он.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что Беларусь также затронула вопросы, связанные с имуществом на территории Крыма и Черниговской области. В то же время, по его словам, статус объектов, на которые претендует Беларусь, на сегодня бесхозный. "Речь идет не только о санаториях, но и об акватории, водозаборной станции и некоторых других – это несколько сооружений. Жизнь идет, деформируются устья рек, что отражается на вопросах имущества между двумя странами", - отметил посол.

Кабинет Министров Украины с 1 июля почти вдвое увеличивает ставку аренды государственного имущества для субъектов предпринимательства.

Об этом говорится в обнародованном на Правительственном портале постановлении №440 от 16 июня 2010 года.

В частности, правительство внесло изменения в пункт 1 постановления от 25 марта 2009 года №316.

Таким образом, с 1 июля 2010 года при аренде государственного имущества будут применяться ставки в размере 45% установленного объема для арендаторов - субъектов малого предпринимательства и 80% - для других арендаторов.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О сборе и учете единого социального взноса".

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие этого законопроекта проголосовали 237 народных депутатов из 412, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предусматривается, что повышение эффективности работы фондов общеобязательного государственного социального страхования будет осуществляться через введение в Украине единой системы сбора страховых взносов, их учета и контроля за полнотой и своевременностью уплаты, а также единой информационной системы плательщиков страховых взносов и застрахованных лиц. Законопроектом предусмотрено объединить функции по сбору страховых взносов и контролю за их уплатой за единым органом – Пенсионным фондом Украины.

Предлагается, что Пенсионный фонд также будет вести Государственный реестр социального страхования (реестр страхователей и реестр застрахованных лиц), что обеспечит более полный доступ к информации для застрахованных лиц относительно приобретенных ими страховых прав.

Законопроектом предусматривается введение единого социального взноса с 1 января 2011 рок. Механизм исчисления, начисления и уплаты единого социально взноса будет функционировать по тому же принципу, по которому осуществляется уплата страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Приватизация

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод» (г. Брянск, Российская Федерация) на приобретение акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз» (г. Луганск).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что такое приобретение обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Правительство не исключает, что при аукционе по продаже государственного пакета акций ОАО "Лугансктепловоз" был сговор компаний, участвующих в конкурсе.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в ходе XIV Петербуржского международного экономического форума.

«Сейчас у нас в правительстве рассматривается вопрос почему не одного шага не сделали во время торгов. Была стартовая цена и никто ничего дополнительно не дал. Похоже, что был сговор. Сейчас занимаемся», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что складывается ситуация, «когда две компании вышли на торги и договариваются кто покупает».

«Они (российские инвесторы) насколько я знаю еще ничего не вложили, только начинают вкладывать . Купили его (Лугансктепловоз) за 410 млн. грн.», - напомнил А.КЛЮЕВ.

Отвечая на вопрос если будет доказано, что был сговор компаний при аукционе, будет ли разорвано соглашение о покупке он сказал: «Мы будем смотреть. Я сейчас ничего категоричного говорить не могу».

Новости ТЭК

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ подтверждает желание правительства создать газотранспортный консорциум на многосторонней основе - с участием экспортеров, транзитеров и импортеров газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил, выступая в четверг на XIV Петербургском международном экономическом форуме.

«Украина имеет заинтересованность в модернизации своей ГТС и увеличения ее мощностей для прокачки природного газа в страны Европы. В этой связи целесообразно вернуться к идее создания газотранспортного партнерства на многосторонней основе – то есть участия государств экспортеров, транзитеров и импортеров нефти и газа», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он сообщил, что Украина рассчитывает на углубление кооперации с РФ в ракетно-космической отрасли, авиастроении, судостроении, ядерной энергетике, транспорте, энергетическом и сельскохозяйственном машиностроении и других наукоемких секторах экономики.

«Необходимость сотрудничества между нашими странами обусловлена историческими, культурными, экономическими и многими другими факторами, которые нельзя сбрасывать со счетов, - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, в случае разрыва экономических связей проигрывают обе стороны.

Акционеры международной трубопроводной компании «Сарматия» на собрании в четверг договорились до сентября т.г. провести внеочередную встречу для того, чтобы обсудить и, возможно, утвердить новую форму руководства компанией.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор «Сарматии» Сергей СКРИПКА.

По его словам, внеочередное собрание инициировала польская компания PERN Pryjazn.

Кроме того, PERN выступила за изменение статута компании, которые бы позволили повысить эффективность ее управления. В частности, речь идет о возможном создании наблюдательного совета, в который войдут представители всех акционеров, и сокращении численности правления компании. С.СКРИПКА отметил, что это пока предварительная идея, а конкретные предложения PERN пообещала подготовить к следующему собранию акционеров. «Никто не был готов к дисскуссии на это тему», - сказал он.

Сегодня в правление входят представители всех акционеров, которые, однако, не работают в Варшаве, что усложняет коммуникацию и принятие необходимых решений.

Гендиректор компании также сообщил, что PERN пообещал назначить своего представителя в правление «Сарматии» до 6 июля.

(УНИАН)