Кабмин разработал законопроект об игорном бизнесе

Правительство практически завершило работу над законопроектом, определяющим правила организации игорного бизнеса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил глава Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ.

“Документ можно уже выдавать на-гора”, - сказал М.БРОДСКИЙ.

При этом он высказал надежду, что уже через неделю проект документа может быть рассмотрен на правительственном комитете.

М.БРОДСКИЙ отметил, что, согласно законопроекту, казино можно будет организовывать во всех пятизвездочных гостиницах, а также в трех и четырехзвездочных гостиницах в Крыму, Трускавце, Моршине, Сваляве, Буковеле, Миргороде и Святогорске.

Лицензии на занятия игорным бизнесом будут выдаваться на 21 год и будут стоить 5 млн. долл. Кроме того, будет взиматься плата за игорные столы.

Законопроект также предполагает взимание подоходного налога с суммы выигрыша.

Кроме того, М.БРОДСКИЙ сообщил, что правила занятия букмекерской деятельностью будут изложены в другом законопроекте, который планируется подготовить к осени.

Справка УНИАН. Закон о запрещении игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального закона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.