Медведев: Финансовый кризис изменил мировую экономику

В результате финансового кризиса меняются экономические модели, финансовая архитектура, технологии, социальные институты мира и возврата к предыдущей ситуации уже не будет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал в своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Гибкость и адаптивность – это те слова, которые стали гораздо популярнее понятий стабильности и предсказуемости. Это не всех радует, это очевидно. Вокруг этого идут очень мощные дискуссии, в том числе в Евросоюзе. Но изменения будут продолжаться. Единственное, что в этом потоке изменений можно утверждать абсолютно точно: мы уже не вернемся назад, к прежнему порядку и к прежним моделям развития», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

Он напомнил, что с начала кризиса в финансовом секторе было списано около 1,8 трлн. дол., что превосходит размеры ВВП подавляющей части стран зоны евро. «Эти списания вдвое больше, чем размер антикризисного фонда, который недавно был создан Евросоюзом. И это еще, видимо, не конец – финансовые организации все еще продолжают фиксировать потери», - считает Д.МЕДВЕДЕВ.

Кроме того, он напомнил, что в мире произошли многочисленные корпоративные дефолты. «В США за последние два года через процедуры финансового оздоровления прошли примерно 250 банков. За 5 лет, которые предшествовали 2008 году, таких было всего около десятка», - сказал он.

Либерализм в мире, по мнению Д.МЕДВЕДЕВА, сменился умеренным (а подчас и совсем неумеренным) протекционизмом, высокий рейтинг более не гарантирует инвесторам надежность вложений.

«Впервые за долгие годы вслух и громко заговорили о необходимости структурных реформ не столько в развивающихся экономиках, но в первую очередь в развитых странах. Еще недавно странно было слышать, что угроза кризиса суверенного долга и бюджетные дефициты будут перехлестывать через край именно в передовых экономиках. Но сегодня это реальность. Мы к этому привыкли», - заявил он.

«Мир, который мы видим сегодня, совсем не похож на мир образца пятилетней и даже годичной давности. Рухнуло то, что казалось незыблемым. Лопнули пузыри, создававшие иллюзию процветания. Испарились мифы, казавшиеся реальностью», - считает Д.МЕДВЕДЕВ.