Королевская: Правительство должно дерегулировать рынок

Украина в ближайшее время рискует «поставить крест» на своем инвестиционном потенциале, если не отреагирует на сигнал соседей: инвесторы перейдут к России как к стране с более привлекательным бизнес-климатом.

Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба комитета.

«Сегодня Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил о планах построить страну-мечту. В частности, он объявил курс на изменение бюджетной политики, освобождение от налога на прибыль инновационной деятельности, дерегуляцию рынка и снижение административного давления на бизнес, привлечение частного капитала для модернизации экономики. И все это – на фоне сдающей свои позиции Украины: мы затормозили, а Россия пошла семимильными шагами», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, совсем недавно наша страна демонстрировала более высокую динамику дерегуляции рынка. «Однако в последние месяцы мы практически остановились. Более того, усилиями чиновников, начали сдавать уже завоеванные позиции», - сказала глава комитета.

По ее словам, в кулуарах форума обсуждались перспективы привлечения инвестиций в Украину. Многие инвесторы высказали заинтересованность во вложении средств в различные проекты. «Однако без серьезной дерегуляционной реформы, без четких государственных гарантий и предоставления преференций для инвестиций в определенных сферах не стоит ожидать не только бума инвестиций, но и сохранения их на существующем уровне: инвесторы уйдут в Россию», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.