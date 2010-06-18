Курс НБУ на 21.06.10

Официальный курс НБУ на 21.06.10 100 USD – 791.1900 (18 июня – 791.2400) 100 EUR – 978.8603 (18 июня – 978.2100)10 RUR – 2.5618 (18 июня – 2.5372) Учетные курсы банковских металлов на 21.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 98424.04 (18 июня – 97678.58) 961 XAG 10 Серебро – 1485.06 (18 июня – 1463.79) 962 XPT 10 Платина – 124295.95 (18 июня-123829.06) 964 XPD 10 Палладий – 37818.88 (18 июня - 37267.40)

Официальный курс НБУ на 21.06.10 100 USD – 791.1900 (18 июня – 791.2400) 100 EUR – 978.8603 (18 июня – 978.2100) 10 RUR – 2.5618 (18 июня – 2.5372) Учетные курсы банковских металлов на 21.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 98424.04 (18 июня – 97678.58) 961 XAG 10 Серебро – 1485.06 (18 июня – 1463.79) 962 XPT 10 Платина – 124295.95 (18 июня-123829.06) 964 XPD 10 Палладий – 37818.88 (18 июня - 37267.40)

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