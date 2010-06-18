Анонс на 21 июня

Состоится совместное заседание Антимонопольного комитета Украины и Всеукраинской общественной организации «Украинский союз промышленников и предпринимателей», посвященное определению новых направлений сотрудничества ведомств по защите потребителей. Председатель Комитета Алексей Костусев и президент УСПП Анатолий Кинах подпишут соглашение о взаимодействии ведомств.

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Круглый стол на тему: «Решит ли эмиссия облигаций проблему возвращения НДС?». Организатор: парламентский Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики.

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Первые 100 дней правительства Азарова: оценки и ожидания граждан». В ходе пресс-конференции состоится презентация и обсуждение результатов общеукраинского опроса. Участники: директор Социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, директор Института Горшенина Владимир Фесенко.

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Лига Финансового Развития и еженедельник «Зеркало недели» проведут встречу участников Финансового Пресс-клуба, которая организована при поддержке Проекта USAID «Развитие финансового сектора» (FINREP). Тема: «Налог на доходы от депозитов физических лиц: как наполнить бюджет и одновременно стимулировать сберегательную активность граждан?». На встречу приглашены: первый зам. главы АП Ирина Акимова; зам.министра финансов Татьяна Ефименко; председатель финансового комитета ВР Александр Пеклушенко; председатель правления АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькин; председатель правления банка «Финансы и Кредит» Владимир Хлывнюк; председатель Наблюдательного совета «Платинум банка» Юрий Блащук и другие.

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Міністр з питань житлово-комунального господарства України Юрій Хіврич проведе селекторну нараду з питань: стану підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, міського електротранспорту та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2010/11 років, стану розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за спожиті енергоносії, стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства.

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