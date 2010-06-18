Литовские бизнесмены довольны стабилизацией в Украине

Литовские инвесторы положительно оценивают первые сто дней деятельности нового украинского правительства и, в частности, обеспеченную им макроэкономическую стабилизацию и консолидацию власти.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, об этом ведущие представители деловых кругов Литовской Республики, среди которых был и председатель национальной конфедерации предпринимателей, сообщили на встрече с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО, который 17-18 июня находился с официальным визитом в Вильнюсе.

Руководитель украинского МИД, со своей стороны, призвал литовских бизнесменов активнее инвестировать в украинскую экономику, принимая, в том числе, участие в реализации крупных инфраструктурных проектов в контексте подготовки к проведению финальной части Евро-2012.

Также министр сообщил о том, что в ближайшее время Кабинет министров Украины намерен существенно модернизировать системы администрирования и возврата НДС, проблемы с которым в предыдущие годы были одним из основных барьеров для работы иностранных инвесторов.

Как отмечают в отечественном МИД, Украина занимает пятое место среди стран, в которые направляются литовские инвестиции. Их объем возрос даже в 2009, кризисном году. Сегодня литовские компании работают в таких секторах украинской экономики, как строительство, сельское хозяйство, транспорт, финансовые услуги.