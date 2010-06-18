Главное на 18 июня (вечер)

ПРИВАТИЗАЦИЯ

ФГИУ пока не заключил договор с покупателем «Лугансктепловоза»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) пока не заключил договор купли-продажи с управляющей компанией «Брянский машиностроительный завод», победившей на приватизационном конкурсе по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда госимущества.

В пресс-службе отказались прокомментировать, когда планируется заключение договора, отметив, что «идет работа».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня заявил журналистам, что правительство не исключает, что при аукционе по продаже государственного пакета акций ОАО "Лугансктепловоз" был сговор компаний, участвующих в конкурсе.

Справка УНИАН. 15 июня управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн.).

Эксперты уверены, что стоимость акций «Лугансктепловоза» на бирже на момент приватизации в 2 раза превышала цену его продажи На момент проведения аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» стоимость акций на бирже была в два раза выше, чем та, которую заплатил покупатель – управляющая компания «Брянский машиностроительный завод».

Об этом сообщил УНИАН аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Егор САМУСЕНКО.

В то же время ведущий специалист по инвестиционному консалтингу Foyil Securities Олег ПАСЕЧНИК в интервью УНИАН отметил, что цена акций предприятия на бирже «куда более завышена спекулятивными покупками, чем следовало бы». «Если бы присутствовало несколько реальных покупателей, то, возможно, "Лугансктепловоз" продали бы не за 410 млн. грн., а за 500 млн. грн.», - отметил он.

По его словам, реально была только одна группа, «которая была заинтересована приобрести «Лугансктепловоз», что она и сделала второй раз подряд». По словам О.ПАСЕЧНИКА, западным компаниям было нецелесообразно приобретать предприятие, украинские покупатели не смогли бы обеспечить завод заказами.

По мнению Е.САМУСЕНКО, учитывая ситуацию на рынке поставок железнодорожной тяговой силы в СНГ, «Лугансктепловоз» теоретически интересовал только две компании – «Трансмашхолдинг» и «Синара-Транспортные машины». «Последняя не высказала интереса к покупке завода, поэтому фактически покупатель был один», - добавил он.

Эксперт также отметил, что влияние данного конкурса на инвестиционный имидж Украины будет неоднозначным. «Разбирающиеся инвесторы понимают, что претендент был один, и отсутствие торгов экономически обосновано. С другой стороны, если после этого аукциона последуют юридические разбирательства или возмущения со стороны политиков по поводу того, что в этот раз завод был продан дешевле, то инвесторы учтут это как дополнительный риск, возможный и в последующих приватизационных аукционах», - сказал Е.САМУСЕНКО.

По словам О.ПАСЕЧНИКА, «если инвесторы будут только просматривать заголовки новостей, где будет рассказано об успешном аукционе, - то позитивно». В то же время, по его мнению, «если будут вдаваться в подробности, то, скорее всего, ситуация вызовет легкое недоумение, ведь «Трансмашхолдинг» выиграл два аукциона подряд, заплатив почти одинаковые суммы оба раза». Однако, по словам эксперта, поскольку "Лугансктепловоз" не представляет особого интереса для западных инвесторов, «вероятнее всего, резонанса не будет».

ФИНАНСЫ

На межбанке торги по доллару закрылись котировками 7,9110/7,9140 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9070/7,9140, к 12:00 сузился спрэд - 7,9115/7,9135. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9110/7,9140 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9124.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2558/0,2561, к 12:00 цены поднялись до 0,2562/0,2563. К закрытию цены откатились к уровню 0,2560/0,2561.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0000 (+0,0300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2360/1,2415.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,7865/9,7985, к 12:00 цены ушли вверх - 9,8015/9,8100. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились - 9,7915/9,8015.

Нацбанк отозвал валютные лицензии трех компаний Национальный банк Украины своими распоряжениями №298-р, №299-р, №300-р от 18 июня отозвал генеральные лицензии на осуществление валютных операций трех компаний.

Об этом говорится в письмах НБУ комбанкам, текстом которых располагает УНИАН.

Так, Нацбанк отозвал валютную лицензию ООО «Воинтер», ООО «Финансовая компания «ОК-2» и ПАО «ОСТ-ИНВЕСТ».

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ГКЦБФР предлагает выставлять акции национализированных банков на фондовых биржах Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) предлагает реализовывать госпакеты акций национализированных банков на фондовых биржах.

Как сообщил журналистам начальник управления аналитического обеспечения ГКЦБФР Максим ЛИБАНОВ, данные предложения комиссия предлагает внести в проект Порядка продажи корпоративных прав государства в уставных капиталах банков, разработанный Фондом государственного имущества.

По его словам, комиссией было высказано ряд предложений относительно того, чтобы в процессе приватизации не были нарушены права других акционеров, а также о совершенствовании системы учета прав собственности.

Как отметил М.ЛИБАНОВ, данный порядок был разработан с учетом требований Международного валютного фонда о необходимости приватизации пакетов акций рекапитализированных банков, а также пожеланий украинского правительства.

ТЭК

«Газпром» рассчитывает довести поставки газа в Азию до уровня экспорта в Европу ОАО «Газпром» планирует довести объемы поставок газа в Азию до уровня своего экспорта в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, выступая на XIV Петербуржском международном экономическом форуме.

«Азиатский рынок для нас, для России, является рынком очень-очень перспективным. Во-первых, это рынок для нас близкий территориально, во-вторых, это рынок очень-очень масштабный, и недалеко то время, когда мы начнем поставки газа на азиатский рынок в объемах, сопоставимых с объемами поставок газа на европейский рынок», - сказал А.МИЛЛЕР.

В то же время он подчеркнул, что европейским потребителям не стоит беспокоиться, поскольку для этого будут использоваться разные ресурсные базы. Для Европы газ будет поставлять из Западной Сибири, для Азии – из ресурсной базы Восточной Сибири, к освоению которой «Газпром» уже приступил.

«Для европейского рынка мы поставим газа столько, сколько надо будет нашим партнерам», - сказал А.МИЛЛЕР.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» (РФ) - крупнейшая газовая компания мира, занимающаяся геологоразведкой и добычей газа, его транспортировкой и переработкой, а также реализацией газа в России и за ее пределами. Государство является крупнейшим акционером «Газпрома» - на его долю приходится 38,37% акций компании.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских - почти 60%.

Минтопэнерго совместно с нефтетрейдерами разрабатывает новые механизмы контроля качества нефтепродуктов

Министерство топлива и энергетики Украины совместно с нефтяными компаниями разрабатывают новые механизмы по контролю качества нефтепродуктов на всех этапах - от производства, импорта топлив до розничной реализации.

Как сообщили УНИАН в компания UPECO, об этом сказал генеральный директор Украинского объединения «Укрнефтехимпереработка» Михаил МИНДРЕСКУ в ходе VII международной конференции «Нефтепереработка, нефтетранзит и нефтетрейдинг в странах СНГ и Балтии» сегодня в г. Одесса.

«В 2009 году и в первой половине 2010 года в Украине отсутствовал контроль качества светлых нефтепродуктов», - заявил М.МИНДРЕСКУ.

По его словам, одним из действенных механизмов по сокращению количества «бодяги» на рынке Минтопэнерго видит маркирование производимых и импортируемых бензинов и дизельного топлива как подакцизного товара.

«Почему в нашей стране так тщательно контролируются поступления в бюджет от реализации спиртного и табака, а тем временем «дельцы» безнаказанно уходят от оплаты акцизного товара? Метод маркирования топлива отлично себя зарекомендовал в Евросоюзе, в частности в Германии. Также введены маркеры на светлые нефтепродукты для внутреннего потребления в Беларуси», - отметил М.МИНДРЕСКУ.

По данным главы УО «Укрнефтехимпереработка», сегодня объемы некондиционного топлива на украинском рынке составляют от 10% до 20%.

Напомним, Госпотребстандарт в 2009 году из проверенных 21,9 млн. л нефтепродуктов снял с реализации 1,62 млн. л (7,4%). В первом квартале 2010 года из проверенных 4,74 млн. л было снято с реализации 0,28 млн. л (5,9%).

АГРО

Производители коньяка и вина смогут продавать алкоголь с марками акцизного сбора старого образца. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации «Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака» (СОВАТ) со ссылкой на вице-президента ассоциации Владимира ОСТАПЮКА.

По его словам, таким образом, правительство пошло навстречу производителям, поскольку вступление в силу новых ставок акцизного сбора на вина не помешает производителям реализовывать свою продукцию с наклеенной на нее маркой акцизного сбора старого образца. В то же время, переклейка старых марок на новые, которые стоят дороже, могла бы принести существенные убытки всем участникам рынка.

«Кабмин принял разумное и логичное решение. Вступление в силу с момента опубликования Закона, который предусматривает повышение акциза на вино, водку и коньяк привело бы к существенным затратам. И легли бы эти затраты на плечи производителей. Таким образом, своим постановлением правительство не только обеспечило плавный переход на новые акцизные марки, но гарантировало, что алкоголь не исчезнет с полок магазинов», - прокомментировал В.ОСТАПЮК.

Напомним, что правительство Украины постановило, что с 10 марта 2010 г. по 1 января 2012 г. для маркировки спиртных напитков, полученных путем перегонки виноградного вина или выжимки винограда могут использоваться марки с указанием суммы акцизного сбора по ставке, которая была установлена на 1 января 2010 г.

Данный документ от 2 июня 2010 г. №381 был опубликован на официальном сайте Кабинета Министров. Документом дополнен пункт 20 Положения о производстве, хранении, продаже марок акцизного сбора с голографическими защитными элементами и маркировке алкогольных напитков и табачных изделий, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 23 апреля 2003 г. №567.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2009 г. в Украине вступил в силу Закон Украины № 1202-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора», которым повышен акциз на алкоголь.

Закон предусматривает повышение с 1 июля 2009 года ставок акцизного сбора на игристые и газированные вина в 1,5 раза – с 1,6 до 2,5 грн. за 1 л. Акциз на другие перебродившие напитки (сидр, перри (грушевый напиток), медовый напиток), смеси из перебродивших напитков повышен на 25% – с 27 до 34 грн. за 1 л 100-процентного спирта.

Кроме того, с 1 ноября 2009 года будут повышены на 50% ставки на тяжелые дистилляты – с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45, 50, 65 евро соответственно за 1000 кг.

Также предусматривается ежегодное, начиная с 2010 года, проведение индексации ставок акцизного сбора на этиловый спирт и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен за прошедшие 12 месяцев.

(УНИАН)