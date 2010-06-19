Главное на 19 июня

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ останется мэром Киева до 2012 года, но его полномочия будут сужены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал вчера в эфире телеканала «Интер».

«ЧЕРНОВЕЦКИЙ будет работать до 2012 года - до выборов городского председателя, но, вместе с тем, я думаю, его заставят сидеть в сессионном зале и принимать участие, если не вести заседания Киевского городского совета», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время председатель ВР прогнозирует, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ «будет отлучен от принятия и реализации исполнительных решений, поскольку от него отойдет влияние на работников правоохранительных и силовых структур, а это наиболее реальная власть».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что в Киеве «надо наводить порядок». «К величайшему сожалению, с опозданием взялись за эту работу”, - констатировал он.

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве, скорее всего, поднимут, и это повышение составит 12-14%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире телеканала «Интер».

А.ПОПОВ заявил, что в столице на сегодня сложная ситуация с городским бюджетом: «Большие займы, которые были ранее взяты городом, а это около 8 млрд. грн., на фоне городского бюджета - 19 млрд. 900 млн. грн., то есть половина городского бюджета сегодня, – это задолженность. И чтобы обслуживать эту задолженность - надо 750 млн. в год только процентов отдавать».

В частности, А.ПОПОВ остановился на кредите Киева в 1,2 млрд. грн. на погашение разницы в тарифах, «который до сих пор горсовет с городского бюджета не вернул».

«В связи с этим решением у нас есть теперь 2 млрд. долга перед «Киевэнерго» за потребленный газ, 500 млн. «Киевводоканала» за электроэнергию. И если мы говорим о серьезном ответственном подходе и вхождении в отопительный сезон… Это критическая ситуация. В этой ситуации кто-то должен брать на себя ответственность», - сказал А.ПОПОВ.

Также он отметил, что сейчас будет возврат к тарифам на ЖКУ, которые были приняты в прошлом году.

«Они сейчас, после окончания моратория, очевидно, все-таки будут введены. Это повышение на 12-14%», - сказал новый первый заместитель главы КГГА. Это, по его словам, повышение платы на 20-40 грн. за одно- и двухкомнатную квартиры.

Вместе с тем А.ПОПОВ подчеркнул, что уже в эти выходные планируется завершить работу над механизмом защиты малоимущих киевлян. Он назвал 3 направления, которые рассматривает мэрия, чтобы «смягчить» ситуацию с повышением стоимости услуг: первое - уменьшить порог начисления субсидии - сегодня неработающий получает 20% субсидии, а планируется уменьшить порог до 15%; второе – ввести льготный тариф – если человек платит вовремя, значит, он получает 10% скидку; третье – внедрение властями технологий энергосбережения.

Украина готова на компромиссы с Россией и Европейским Союзом, дабы избежать строительства "Южного потока".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире "5 канала" заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ,

"Если мы в ближайшее время не решим этот вопрос, и Россия все-таки начнет с Европейским Союзом строить второй обходной газопровод "Южный поток", то мы очень много потеряем. Именно поэтому мы сейчас выходим с очень серьезными предложениями, с компромиссами, подчеркиваю, с предложением достаточно интересным для ЕС и для россиян, и надеюсь, что они будут рассмотрены и по ним будут приняты решения", - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в ходе визита в Люксембург 15 июня обсуждал вопрос создания газотранспортного консорциума с участием ЕС и России.

"ЕС высказал заинтересованность в создании такого консорциума. Он мог бы базироваться на главных принципах. Первый принцип - ЕС дает гарантии России на долгие годы, например, лет на десять, гарантии закупок российского газа. Российская сторона дает гарантии Украине, что эти объемы газа, закупаемые ЕС, она будет прокачивать через нашу ГТС. Тогда у нас, у ЕС и России появляется стимул для капиталовложений в модернизацию нашей ГТС. То есть, появляется реальная основа для создания предприятия, в которое равными долями будет входить ЕС и Россия, и за "Нафтогазом" останется решающий пакет управления ГТС. Вот такая схема была предложена. ЕС отнесся к ней с пониманием", - заявил Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что 16 июня Кабмин одобрил проект закона о рынке газа. "По сути дела, наше правительство (одобрением законопроекта - УНИАН) открыло дорогу к реформированию "Нафтогаза" и созданию на его базе нового формирования. Как будут развиваться события - посмотрим", - отметил премьер Украины.

Он сообщил, что на днях министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО проведет переговоры в Брюсселе, а затем в Москве по вопросу модернизации ГТС.

"Думаю, что в ближайшее время мы найдем консенсус", - отметил Н.АЗАРОВ.

Украина будет пытаться выйти из ситуации с необходимостью возврата компании “РосУкрЭнерго» 12 млрд. кубометров газа с минимальными потерями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире "5 канала" заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ, комментируя соответствующее решение Стокгольмского арбитражного суда по иску RUE.

"Из этой ситуации мы будем, безусловно, выходить. Украина не располагает сейчас ни газом, ни ресурсами такими, которые можно было бы спокойно отдать и как бы восстановить справедливость. Но, безусловно, решение Стокгольмского трибунала, как и любые решения международных судов, должны быть внимательно изучены нашими органами юстиции, нашими, прежде всего, правительственными учреждениями, которые отвечают за эту сферу. Относиться очень поверхностно к таким серьезным решениям нельзя, поскольку это общепризнанный орган для рассмотрения хозяйственных споров. Невыполнение решения влечет за собой определенные санкции. И поэтому Украина попала, благодаря действиям предыдущего правительства, в непростую ситуацию, из которой будем искать выход, исходя из наших национальных интересов. Я думаю, что выход мы найдем", - заявил Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что решение Стокгольмского суда не было неожиданным.

"Нельзя безнаказанно забирать чужую собственность. Тут абсолютно было ясно, что рано или поздно решение закончится в пользу той компании, у которой незаконно забрали ее собственность. Решение лежало на поверхности. Сейчас вопрос - как выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Разумеется, будем искать выход", - отметил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что кроме минимального ущерба, Украина должна выйти из ситуации с максимальным сохранением репутации.

Москва предлагает Киеву упорядочить приезд украинских граждан на заработки в Россию.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил глава Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин РОМОДАНОВСКИЙ в ходе XIV Петербургского международного экономического форума.

«Мы сейчас ведем диалог с украинской стороной, чтобы наладить механизм организованного привлечения, чтобы люди, приезжая, знали своего работодателя заранее, чтобы условия, в которых они пребывают, были более цивильными», - сказал К.РОМОДАНОВСКИЙ.

По его словам, предполагается, что Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортный визовый сервис» будет с украинскими коллегами работать и помогать в решении этого вопроса.

Он отметил, что в прошлом году в России постоянно находились порядка 3 млн. граждан Украины, а въездов на территорию России было гораздо больше.

«Естественно, мы знаем, что большинство граждан Украины работают незаконно - они приезжают на три месяца, здесь три месяца работают незаконно, потом уезжают. Работают на протяжении периода своего пребывания», - сказал К.РОМОДАНОВСКИЙ.

В тоже время он подчеркнул, что украинские мигранты «абсолютно комфортны» для России.

К.РОМОДАНОВСКИЙ сообщил, что в целом в России постоянно проживают около 6,1 млн. иностранных граждан, из них 3,7 млн. - из стран СНГ.

При этом он отметил, что России нужна иностранная рабочая сила, поскольку это помогает преодолевать демографические сложности и решать кадровые вопросы во многих отраслях.

Россия задействует международные правовые механизмы в случае угрозы транзиту энергоресурсов через Беларусь.

Об этом журналистам заявил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО в ходе Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».

«Если у нас возникнут опасения, связанные с прерыванием транзита, мы задействуем международные правовые механизмы раннего предупреждения, которые существуют между Россией и Евросоюзом», - сказал С.ШМАТКО, комментируя заявление по белорусско-российским газовым отношениям, сделанное накануне первым замминистра энергетики Беларуси Эдуардом ТОВПЕНЦОМ.

«Не могу поверить, что это ответственное заявление ответственного человека», - сказал С.ШМАТКО.

Как сообщалось, Э.ТОВПЕНЕЦ заявил, что долг Беларуси за газ равен долгу "Газпрома" за транзит - оба составляют около 200 млн. долларов. При этом он не исключил, что возможные санкции со стороны России "зацепят вопросы транзита".

(УНИАН)