ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Как взять кредит на отдых», в котором пишет - банки начали выдавать потребительские кредиты. Как результат — отдохнуть за счет банка можно по программам cash-кредитования, карточных кредитов или же овердрафтов на зарплатную карту. Однако стоить такой отдых туристу будет дорого…

http://delo.ua/dengi/banki/kak-vzjat-kredit-na-otdyh-141768/

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Также «Дело» в материале «Старожилы страхового рынка уступают место молодым компаниям» пишет - на страховом рынке грядут изменения - крупнейшие компании прошлых лет уступают первенство новым игрокам…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/starozhily-strahovogo-rynka-ustupajut-mesto-molodym-kompanijam-141785/

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«Дело» в материале «Кличко просто выбросили меня из бизнеса» подает интервью главы «Еврохолдинга Инвест» и основателя K2 East Promotions Вадима Бухкалова, который рассказал изданию о причинах конфликта с братьями Кличко и о том, как его новым партнером стал Степан Черновецкий…

http://delo.ua/mneniya/intervjy/glava-k2-east-klichko-prosto-vybrosili-menja-iz-biznesa-141692/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Нужны деньги на евростандарт» пишет – Украина готова подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом до конца текущего года, заявил вице-премьер Сергей Тигипко. По мнению экспертов, об отмене таможенных и иных барьеров между Украиной и ЕС речь пока не идет. Государство не готово финансировать переход отечественной экономики на европейские стандарты хозяйствования…

http://state.eizvestia.com/full/nuzhny-dengi-na-evrostandart

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Также «Экономические известия» в материале «Минтоп торпедирует импорт» пишут – в топливном ведомстве изучают возможность введения пошлин на импортные нефтепродукты. При этом о необходимости введения пошлин на привозное топливо отечественные переработчики заговорили, главным образом, после того, как стала стремительно увеличиваться доля белорусских нефтепродуктов на украинском рынке. Нашим заводам становится все сложнее конкурировать с соседскими НПЗ, поскольку партии топлива последних предлагаются на украинском рынке в среднем на $60-70/т дешевле, чем аналогичные литовского производства…

http://markets.eizvestia.com/full/mintop-torpediruet-import

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Израиль сверг визовый режим» пишет – правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху большинством голосов приняло решение об отмене визового режима с Украиной. Противники этого не смогли убедить израильских министров в том, что Украина является неблагополучным государством с нестабильной политической ситуацией. Впрочем, безвизовый режим заработает не ранее осени текущего года. В Израиле рассчитывают на увеличение туристического потока из Украины в разы, а украинские туроператоры отмечают, что приток будет незначительным…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1390175

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «ВТБ Банк покупает в розницу» пишет – российский ВТБ отказался от идеи покупки еще одного украинского банка. Для активного позиционирования в розничном сегменте ВТБ Банк решил приобрести кредитный портфель десятков тысяч розничных клиентов. По словам экспертов, продавцами активов могут выступить иностранные банки, пытающиеся улучшить финансовое состояние своих "дочек"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1390181

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«Газета по-киевски» в материале «Украинцев стало меньше на миллион» пишет - численность украинцев снизилась до очередного психологического барьера: теперь нас даже не 46 млн., а 45 с хвостиком. Наша страна стабильно теряет 200–300 тыс. человек в год…

http://mycityua.com/articles/country/2010/06/21/062951.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Киеве «скорая» приедет не ко всем» пишет – Киеврада утвердила новые правила вызова скорой помощи. Это означает, что в скором времени бригада не будет выезжать, если у человека просто повышенное давление или высокая температура. 103 нужно будет набирать лишь при потере сознания, судорогах, внезапном расстройстве дыхания и так далее…

http://www.segodnya.ua/news/14145940.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Умрем до пенсии» пишет – правительство России начинает готовить общество к тому, что повышение пенсионного возраста неизбежно. Скорее всего, это произойдет после 2014 года...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/21/238011

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Издание «Ведомости» в материале «Полпроцента для юаня» пишет – с сегодняшнего дня Китай отменяет привязку своей валюты к доллару. Юань будет укрепляться, но не быстро, уверены эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/21/238004

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Издание «Известия» в публикации «Сорос гонит «вторую волну» пишет - ни гигантский антикризисный фонд в 750 миллиардов евро, ни экономическое правительство не спасут Европу от нового витка кризиса в следующем году. Такое мнение высказал скандально известный инвестор Джордж Сорос. Не пытается ли он обвалить евро ради собственного обогащения, выясняло издание у экспертов…

http://www.izvestia.ru/economic/article3143004/

(УНИАН)