На этой неделе «Народная самооборона» в ВР будет распущена

На текущей неделе будет принято решение о ликвидации депутатской группы «Народная самооборона» в Верховной Раде.

Об этом лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО заявил в интервью изданию «Коммерсант» (№103 от 21 июня 2010 года).

«На неделе мы соберемся и примем решение о ликвидации группы в Раде – большинство наших членов предварительно высказываются за это. Слишком много оказалось предателей», - сказал он. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, проект серьезно дискредитирован, и поэтому «как парламентский проект "Народная самооборона", очевидно, объявит о своей ликвидации».

Отвечая на вопрос, какое будущее тогда ожидает партию, Ю.ЛУЦЕНКО предположил, что, скорее всего, будет принято решение о слиянии «с реальной оппозиционной политической силой, которая придерживается своих идеологических убеждений, невзирая на подлые методы власти».

Ю.ЛУЦЕНКО также признался, что переход его соратников в коалицию стал для него «серьезным ударом, ударом под дых». При этом, по его словам, такой переход связан с тем, что коалиции не хватает голосов для “усмирения” фракций коммунистов и Блока Литвина. «На повестке дня стоит принятие закона о местных выборах, предусматривающего смешанную систему выборов. Для гарантированного принятия этого выгодного Партии регионов закона и нужны "тушки". В законе не будут учтены ни интересы ЛИТВИНА, поскольку будут запрещены блоки, ни коммунистов, которые еще держатся благодаря своему старому названию», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также отметил, что некоторые депутаты переходят в коалицию, поскольку «давят» на их бизнес, а некоторым просто предлагают деньги. «Есть и другие люди, которые денег не имеют, и с которыми я рука об руку работал не менее десяти лет. Например, Олег НОВИКОВ. Таким, как он, абсолютно тупо предлагают взять полтора миллиона долларов, пока дают, и еще 25 тысяч долларов получать ежемесячно. Верх цинизма в том, что эти торги ведутся в кабинете председателя Аппарата Верховной рады, в присутствии главы якобы оппозиционной фракции НУ-НС, бизнес-партнер которого, Давид ЖВАНИЯ, покупает людей, предлагая сразу открыть чемодан. Эти чемоданы выстроены прямо под стеночкой», - утверждает Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в состав коалиции “Стабильность и реформы” вошли шестеро народных депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”: Валерий БОРИСОВ, Давид ЖВАНИЯ, Владимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВИКОВ, Сергей ХАРОВСКИЙ и Виктор ШЕМЧУК.