Главное на 21 июня (день)

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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что слияния НАК "Нафтогаз Украины" и ЗАО "Газпром" не будет.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1" в воскресенье, коментируя заявление главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА о том, что слияние компаний будет следующим этапом после создания субъектами совместного предприятия.

"Никакого слияния не будет. Но будет поиск организационной формы, которая позволит, как наш Президент сказал, синтезировать эффект работы нашего "Нафтогаза" и "Газпрома", - заявил Н.АЗАРОВ.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер считает, что газотранспортная система Украины должна войти в российско-украинское газовое СП, о возможном создании которого на паритетных началах стороны предварительно договорились.

Об этом он заявил на пресс-конференции 19 июня после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент УНИАН.

"Мы договорились о возможном создании совместного предприятия на условиях 50 на 50 с пониманием того, что украинская сторона будет вносить ГТС и добычные активы, со стороны "Газпрома" - добычные активы", - сообщил А.МИЛЛЕР.

По его словам, запасы вносимых "Газпромом" добычных активов будут эквиваленты вкладу украинской стороны.

«Речь может идти об одном крупном месторождении, которое будет эквивалентно по стоимости», - добавил руководитель "Газпрома" и выразил уверенность, что «украинская сторона понимает экономическую выгоду такой перспективы».

«Обсуждение ведется, с украинской стороной этот вопрос политизирован, при этом экономический аспект не подлежит сомнению», - констатировал А.МИЛЛЕР.

«И один из таких плюсов - финансовая возможность "Газпрома" в модернизации ГТС Украины», - подчеркнул глава «Газпрома».

Президент России Дмитрий Медведев предложил председателю правления компании «Газпром» Алексею Миллеру доложить, «как идет работа по переговорам с Белоруссией в отношении долга за поставки газа и каковы результаты этих переговоров».

По словам Миллера, «Белоруссия признает долг за газ, но предлагает оплату произвести машинами, оборудованием и разными другими товарами». Таким образом, отметил Миллер, переговоры закончились ничем.

Президент России подчеркнул, что согласно российскому законодательству, иностранные платежи могут приниматься только в иностранной валюте. «»Газпром» ничем не может принимать оплату за долг – ни пирогами, ни маслом, ни сыром, ни другими средствами платежей», – сказал он. Медведев предложил продолжить переговоры, «но, по всей вероятности, «Газпрому» придется принимать какие-то решения».

«В соответствии с контрактом, «Газпром» должен ввести ограничение поставок газа пропорционально объему долга», – ответил Миллер.

«Приступайте тогда к соответствующей процедуре, сохраняя взаимодействие с белорусскими партнерами и побуждая их к исполнению договора и в соответствии с теми правилами, которые существуют у «Газпрома» с иными контрагентами», – поручил российский лидер.

Миллер подчеркнул, что «Газпром» будет вводить меры «постепенно, по суткам, и пропорционально объему долга», передает ИТАР-ТАСС.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» технологически готова увеличить транзит российского газа в Европу через введение режима ограничения поставок газа через Беларусь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что Объединенное диспетчерское управление ДК «Укртрансгаз» 17 июня получило запрос для наработки альтернативных вариантов поставок газа от ООО «Газпром экспорт».

По информации пресс-службы ДК «Укртрансгаз», по состоянию на 09:00 21 июня т.г., украинская газотранспортная система готова принять дополнительный объем российского газа, но пока через газоизмерительные станции ГИС Кобрин (магистральный газопровод Ивацевичи-Долина, вторая нить) и ГИС Мозырь (магистральный газопровод Торжок-Долина) дополнительный объем природного газа не подается.

Объединенное диспетчерское управление ДК «Укртрансгаз» каждые два часа проводит оперативные совещания по отслеживанию режимов поставок.

Также компания отмечает, что об изменениях режимов работы украинской газотранспортной системы будет сообщаться в оперативном режиме.

Финансы

В Украине начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Украине.

В ходе визита миссии в Украину планируется дальнейшее обсуждение фискальной политики, которую необходимо осуществлять для достижения плановых фискальных показателей на 2010 год и стабильного обеспечения тенденции к снижению долга, а также структурных реформ, касающихся финансового и энергетического секторов, необходимых для стабильности и экономического роста Украины.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины превысили 29 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

«С начала июня на межбанковском валютном рынке сохраняется чистое предложение иностранной валюты. В этих условиях Национальный банк Украины продолжает проводить регулярные интервенции по покупке иностранной валюты, пополняя международные резервы. Объем последних превысил 29 млрд. долл. США», - говорится в сообщении.

С начала месяца гривня укрепилась относительно доллара США на межбанковском рынке на 0,1%, до 7,9124 грн./долл., а на наличном, по операциям продажи долларов, - на 0,2%, до 7,9315 грн./долл.

Официальный курс гривни к доллару США укрепился с начала июня на 0,16%, до 7,9124 грн./долл. Относительно евро и российского рубля гривня ревальвировала на 0,33% и 2,37% соответственно, до 9,7821 грн./евро и 2,5372 грн./10 рублей.

Промышленность

В мае т.г. зафиксировано снижение экономической активности – рост Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) Украины в мае замедлился до 9,5% в годовом исчислении по сравнению с 11,6% в апреле.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины.

«Основной причиной замедления стало охлаждение внешнего спроса на основные виды продукции украинской промышленности», - говорится в сообщении.

Так, снижение цен на сталь, которое началось в конце апреля, стало причиной замедления роста объемов металлургического производства в мае до 21,2% в годовом измерении (33,4% в апреле), что в свою очередь повлияло на показатели промышленного производства - рост в мае замедлился до 12,7% в годовом измерении (17,4% в апреле). За исключением сезонного фактора, объемы промышленного производства в мае снизились на 0,6%.

Существенное снижение объемов производства состоялось в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - «-»11,4% в годовом измерении и «-»20,5% за исключением сезонного фактора.

Основными причинами негативных показателей отрасли выступали сокращение поставок нефти из России и остановка Лисичанского НПЗ на плановый ремонт.

При этом в Нацбанке отмечают рост машиностроения (32,2% в мае в годовом измерении).

В мае также существенно замедлилось падение объемов строительных работ – по расчетам НБУ, к «-»16% в годовом измерении (-20,7% в апреле). «По нашим оценкам, незначительное оживление вызвано постепенным возобновлением строительных работ, особенно работ по завершению строительства - падение их объемов за 5 месяцев замедлилось к «-»14,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (-16,6% в январе-апреле)», - отмечают в НБУ.

Главным итогом работы правительства за 100 дней премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает стабильность работы и готовность противостоять второй волне кризиса, если такая будет.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

"Самое главное, что правительство работает стабильно, надежно", - заявил Н.АЗАРОВ.

Отвечая на вопрос, ожидает ли правительство второй волны кризиса, премьер-министр сказал: "Мы ничего не ожидаем. Мы к ней (новой волне кризиса - УНИАН) готовы".

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ГАИ просит отозваться всех, кто стал свидетелямивчерашнего ДТП в Киеве, когда неустановленный автомобиль сбил девочку-подростка в районе Жулянского путепровода и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госдепартамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло в 10.40. Неизвестный автомобиль сбил девочку, которая ехала на велосипеде. Она с тяжелыми травмами доставлена в больницу.

Милиция просит свидетелей ДТП, которые могли запомнить марку и номер автомобиля, позвонить по телефону по номерам «102» и 483-70-64.

(УНИАН)