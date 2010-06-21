Безвизовый режим с Израилем введут до осени

МИД Украины надеется завершить процедуры относительно введения безвизового режима с Израилем до осени этого года.

Об этом УНИАН сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«Мы надеемся до осени решить эти вопросы», - сказал он.

О.ВОЛОШИН заметил, что МИД Украины приветствует решение израильского правительства о готовности подписать соглашение об отмене виз для украинских граждан.

По его словам, сейчас МИД Украины в сотрудничестве с другими профильными ведомствами проводит работу, касающуюся подписания соответствующего решения, которое должно быть утверждено Кабинетом министров.

О.ВОЛОШИН отметил, после этого министры иностранных дел Украины и Израиля должны встретиться и подписать соответствующий документ.

По его словам, скорее всего, подписание состоится во время визита министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО в Тель-Авив.

Он также сообщил, что после подписания соглашения правительства обоих государств должны окончательно его утвердить, обменяться нотами о завершении всех процедур, и только после этого соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Израилем вступит в силу.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Израиль принял предложение министров туризма и иностранных дел об отмене визового режима с Украиной.

Договоренности об отмене виз Украина и Израиль достигли в конце 2009 года.