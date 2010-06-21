ГЛАВНОЕ на 21 июня (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня

Макроэкономика

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-мае т.г. составил 6,1%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины, обнародованном на официальном сайте главы государства.

В сообщении указывается, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ в ходе традиционной еженедельной встречи обсудили итоги 100 дней работы правительства и договорились об участии главы государства в расширенном заседании Кабинета министров в среду, 23 июня, где будет проанализирована программа правительства, направленная на последующую реализацию реформ, инициированных Президентом.

«Глава государства и глава правительства обсудили итоги работы на протяжении 5 месяцев, отметив, что страна добилась за этот период 6,1% роста ВВП» - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным Государственного комитета статистики Украины, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам первого квартала 2010 года против показателя аналогичного периода 2009 года в постоянных ценах 2007 года составил 4,8%.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило не 15%, как сообщалось ранее, а 15,1% по сравнению с 2008 годом.

Номинальный ВВП за 2009 год составил 914 млрд. 720 млн. грн., тогда как ранее Госкомстат сообщал цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. меньше – 912 млрд. 563 млн. грн.

Падение ВВП по кварталам в 2009 году по сравнению с аналогичными периодами 2008 года: в І квартале 2009 г. падение ВВП составило 20,2%, во ІІ квартале – осталось на уровне 17,8%, как сообщалось ранее, в ІІІ квартале – 16%, в ІV – 6,8%.

Международные отношения

МИД Украины надеется завершить процедуры относительно введения безвизового режима с Израилем до осени этого года.

Об этом УНИАН сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«Мы надеемся до осени решить эти вопросы», - сказал он.

О.ВОЛОШИН заметил, что МИД Украины приветствует решение израильского правительства о готовности подписать соглашение об отмене виз для украинских граждан.

По его словам, сейчас МИД Украины в сотрудничестве с другими профильными ведомствами проводит работу, касающуюся подписания соответствующего решения, которое должно быть утверждено Кабинетом министров.

О.ВОЛОШИН отметил, после этого министры иностранных дел Украины и Израиля должны встретиться и подписать соответствующий документ.

По его словам, скорее всего, подписание состоится во время визита министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО в Тель-Авив.

Он также сообщил, что после подписания соглашения правительства обоих государств должны окончательно его утвердить, обменяться нотами о завершении всех процедур, и только после этого соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Израилем вступит в силу.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Израиль принял предложение министров туризма и иностранных дел об отмене визового режима с Украиной.

Договоренности об отмене виз Украина и Израиль достигли в конце 2009 года.

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Правила для пребывания мигрантов в Москве могут ограничить права украинской диаспоры.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал сопредседатель Объединения украинцев в России Валерий СЕМЕНЕНКО.

«Это больше повлияет на украинцев, которые живут здесь (в РФ) и принципиально относятся к своей этнической принадлежности», - сказал В.СЕМЕНЕНКО.

Он отметил: «Например, если кто-то мне запретит вышиванку носить – это морально будет меня подавлять».

По словам В.СЕМЕНЕНКО, многие люди в Москве разговаривают на украинском языке не только дома, но и на улице. Также, по его словам, в Москве проходят культурные мероприятия на украинском языке, которые никому не мешают.

В.СЕМЕНЕНКО считает, что инициатива московских чиновников направлена на то, чтобы «причесать всех под одну гребенку для укрепления Российского государства».

В то же время, по его убеждению, такая инициатива не повлияет на права украинских работников в России, для которых «главное - заработать деньги».

Как сообщал УНИАН, председатель Комитета межрегиональных связей и национальной политики Москвы Михаила СОЛОМЕНЦЕВ сообщил, что власти Москвы планируют в скором времени разработать кодекс москвича, который поможет приезжим обосноваться в российской столице.

В частности, он отметил, что жизненный уклад Москвы базируется на русских культуре и традициях, сложившихся веками, и все, кто приезжает сюда жить, должны с этим считаться. Пока существуют неписаные правила, которых обязаны придерживаться жители столичного мегаполиса: не резать барана во дворе, не жарить шашлык на балконе.

«А в ближайшее время мы хотим разработать свод правил, которые помогут быстрее освоиться приезжим, которые остаются в Москве на постоянное место жительства», - подчеркнул М.СОЛОМЕНЦЕВ.

Разработку документов поручили московским диаспорам. После получения предложений от диаспор власти города подключат к этому вопросу ученых, которые помогут в итоге разработать кодекс москвича.

«Приезжает человек, а ему земляки дают книжку: посмотри, почитай, что здесь принято, а что не принято. Мы уверены, что это важное требование поможет всем жителям столицы без исключения стать москвичами», - заключил глава комитета, отметив, что мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ дал поручение своему первому заместителю Людмиле ШВЕЦОВОЙ разработать совместно с Комитетом межрегиональных связей и национальной политики и учеными программу интернационального воспитания в школах.

19 июня глава Федеральной миграционной службы России Константин РОМОДАНОВСКИЙ сообщил, что создание правил для мигрантов в Москве не отразится на украинцах, которые приезжают на работу в российскую столицу.

В то же время, комментируя намерение властей Москвы разработать кодекс москвича, К.РОМОДАНОВСКИЙ выразил мнение, что такая инициатива ничего не решит.

Приватизация

Сделанное председателем Фонда государственного имущества Украины Александром РЯБЧЕНКО в эфире одного из телеканалов заявление о том, что подавшая заявку на конкурс по продаже госпакета акций ОАО «Лугансктепловоз» компания «Мантара Холдинг» была проинформирована о своем недопуске к участию в конкурсе за шесть дней до его окончания, не соответствует действительности.

Об этом сообщил УНИАН уполномоченное лицо «Мантара Холдинг» Вячеслав ДЕРИШЕВ.

По его словам, представляющий интересы «Мантара Холдинг» юрист действительно присутствовал 8 июня на вскрытии конкурсной комиссией конвертов с документами компаний, пожелавших принять участие в конкурсе. Однако, сказал В.ДЕРИШЕВ, представители Фонда госимущества не предоставили какой-либо информации представителям «Мантара Холдинг» о том, была ли допущена или не допущена компания к участию в данном конкурсе. «Все, что нам было сказано – что в случае чего мы не сможем повторно подать на конкурс документы», - отметил В.ДЕРИШЕВ.

Он также сообщил, что официальное решение Фонда госимущества, в частности его приказ о недопуске компании к участию в конкурсе, появился лишь накануне его проведения – 14 июня. Представители «Мантара Холдинг», по его словам, были ознакомлены с данным решение фактически уже после окончания рабочего дня – в пять часов вечера 14 июня.

В.ДЕРИШЕВ также отметил, что сегодня его компанией рассматривается возможность потребовать в суде опровержения от председателя ФГИУ распространенной им информации о своевременном информировании «Мантара Холдинг» о ее недопуске к участию в конкурсе.

Справка УНИАН. 15 июня управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн. - УНИАН).

Всего в конкурсе принимали участие две компании - ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, - компания "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИУ к участию в нем.

Лицетатор торгов предложил участникам конкурса повысить цену на 1 шаг (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., однако участники торгов отказались повысить свои ценовые предложения. В результате победителем конкурса была признана Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» с ее начальным ценовым предложением 410 млн. грн.

Финансы

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9070/7,9140, к 12:00 сузился спрэд 7,9095/7,9135. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9115/7,9125 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу – 7,9119.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2572/75, к 12:00 цены снизились 0,2569/71. К закрытию цены откатились к уровню 0,2571/72. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7400 (-0,2600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2370/1,2480. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,8395/9,8495, к 12:00 цены ушли вниз 9,8185/9,8260. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,8120/9,8190.

Фондовый рынок

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 21 июня, повысился на 3% – до 846,51 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 64 млн. 717 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 4,08% – до 2145,58 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 67 млн. 581 тыс. грн., из них торги на срочном рынке составили 5 млн. 741 тыс. грн.

ТЭК

Украина сейчас не собирается возвращать «РосУкрЭнерго» ни газ, ни деньги.

Об этом заявил глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН в эфире программы «Черное и белое» на телеканале ТВі, комментируя решение Стокгольмского арбитражного трибунала, по которому «Нафтогаз Украины» обязан вернуть компании «РосУкрЭнерго» 11 млрд. кубометров газа, а также передать ей 1,1 млрд. кубометров газа как компенсацию, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Никаких денег сейчас и никакого газа Украина возвращать не собирается», - сказал С.ЛЁВОЧКИН.

По словам С.ЛЁВОЧКИНА, Украина ожидает официальные документы из Стокгольмского суда, и после этого правительство будет принимать решения о тактике последующих действий.

Комментируя возбуждение дела Службой безопасности Украины по факту причинения убытков Государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража, С.ЛЁВОЧКИН отметил, что это будет расследование не относительно прошлой власти, а относительно чиновников, “которые принимали конкретные решения, которые привели к тому, что сейчас мы проиграли суд”.

«Сейчас из Украины, во-первых, пойдет газ, а, во-вторых, я не знаю, есть ли в арбитражных решениях какие-то санкции против Украины. То есть дополнительные деньги, какие мы в результате подобного решения об отборе газа должны будут внести в интересах этой компании», - сказал глава Администрации Президента. При этом он добавил, что “это будет прямой финансовый убыток, поскольку не выполнять решения внутри Украины - это могли себе позволять раньше некоторые чиновники, а решение международных арбитражных судов - это прямая ответственность государства».

«Если эти деньги мы должны будут платить из-за чьего-то решения, то этот кто-то должен сидеть в тюрьме. Мне кажется, что это нормально», - подчеркнул С.ЛЁВОЧКИН.

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Совместное предприятие ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» может быть создано и без передачи в его состав газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор департамента газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики Украины Константин БОРОДИН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Возможно ли создание СП без передачи газотранспортной системы? Абсолютно возможно», - сказал он.

При этом он добавил, что вопрос передачи ГТС в совместное предприятие является очень сложным и дискуссионным со стороны Украины.

К.БОРОДИН отметил, что работа совместного предприятия может начинаться с небольших проектов между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в любой сфере нефтегазовой отрасли - поиск и разработка месторождений, транспортировка и распределение газа и т.д. «Идет только проработка этих проектов», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 19 июня глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что газотранспортная система Украины должна войти в российско-украинское газовое СП, о возможном создании которого на паритетных началах стороны предварительно договорились.

«Мы договорились о возможном создании совместного предприятия на условиях 50 на 50 с пониманием того, что украинская сторона будет вносить ГТС и добычные активы, со стороны "Газпрома" - добычные активы», - сообщил А.МИЛЛЕР.

По его словам, запасы вносимых «Газпромом» добычных активов будут эквиваленты вкладу украинской стороны.

Напомним, в конце апреля председатель правительства РФ Владимир ПУТИН по итогам встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ предложил объединить «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

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Польша в случае проблем с поставками в страну российского газа через территорию Беларуси может увеличить его импорт через украинскую газотранпортную систему.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь польской национальной нефтегазовой компании PGNIG Йоанна ВАСИЦКА-ЗАКШЕВСКА.

Она отметила, что по состоянию на понедельник PGNIG, монопольный импортер газа в Польшу, получает российский газ через белорусскую территорию в законтрактованных объемах.

„Мониторим ситуацию и не имеем никаких сигналов, что поставки должны были бы быть уменьшенные”, - сказала пресс-секретарь.

В то же время она отметила, что Польша импортирует через белорусскую газотранспортную систему 60% газового импорта с востока, а 40% - через Украину, уточнив, что через украинскую ГТС физически можно прокачивать вдвое больше газа, чем сейчас транспортируется.

Представитель PGNIG напомнила, что во время последнего газового конфликта Украины с Россией в начале 2009 года польской компании удалось договориться об увеличении газовых поставок через Беларусь.

Справка УНИАН. Польша ежегодно потребляет около 13-14 млрд. куб. м газа, около 70% которого импортируется. Свыше 90% импортного газа поляки покупают у ОАО „Газпром” или близких к нему компаний.

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«Газпром» отрабатывает дополнительные возможности поставок газа европейским потребителям через Украину из-за ограничения поставок через Беларусь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам в Москве сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Газпром отрабатывает и дополнительные возможности поставок газа европейским потребителям. В частности, транзитом через Украину, прежде всего, речь идет о Польше», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он напомнил, что действующий контракт позволяет ограничить поставки российского газа Беларуси на 85%, но было принято решение о постепенном ограничении поставок, чтобы не создавать технологических проблем.

По его словам, на данный момент сокращение поставок газа Беларуси составило 7 млн. из 45 млн. куб. м планового суточного объема.

Он также подчеркнул, что «Газпром» еще на прошлой неделе предупредил Европу о возможных проблемах с поставками газа через Беларусь.

С.КУПРИЯНОВ отметил также, что долг «Газпрома» перед Беларусью существует, но «это искусственная ситуация».

«Белорусская сторона не подписывает сознательно акт о выполненных работах и не позволяет нам погасить этот долг, который мы готовы были погасить уже давным-давно», - заявил он.

В тоже время С.КУПРИЯНОВ подчеркнул, что переговорщики со стороны Беларуси признают долг перед «Газпромом».

На вопрос о размерах долга, представитель "Газпрома" сказал, что они сопоставимы с долгом Беларуси за поставки (192 млн. долл).

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Межведомственная комиссия при Министерстве топлива и энергетики Украины открыла процедуру конкурса по отбору технологии и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива.

Об этом сказано в официальном сообщении комиссии, обнародованном на сайте Минтопэнерго.

Согласно сообщению, 18 июня на заседании комиссии был утвержден порядок проведения конкурса и методика оценки предложений его участников. Кроме того, в понедельник, 21 июня. комиссия предоставила участникам конкурса - ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и Westinghouse Electric Company (США) - документы, необходимые для подготовки конкурсных предложений.

Участники конкурса должны предоставить свои предложения комиссии до 21 июля.

Напомним, что решением Совета национальной безопасности и обороны, введенным в действие указом Президента Украины в декабре 2009 года, Минтопэнерго было поручено провести конкурс по отбору технологии и партнеров по строительству завода по фабрикации ядерного топлива. При этом в самом решении СНБО частично были определены критерии, по которым должен быть отобран потенциальный партнер Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 мая премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что Украина договорилась с Россией о совместном строительстве завода по производству ядерного топлива.

В июне глава российской госкорпорации «Росатом» Сергей КИРИЕНКО заявил о заинтересованности российской стороны в совместной реализации строительства сборочного завода.

«Думаю, что мы сможем дать самое конкурентоспособное предложение с тем, чтобы на территории Украины развернуть сборочное производство», - подчеркнул он.

В феврале 2009 года о своей готовности участвовать в реализации проекта строительства завода заявляла также американская компания Westinghouse.

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 г. Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году. Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.

Транспорт

В течение месяца ГП «Дельта-лоцман» завершит ликвидацию дополнительного заиления морского подходного канала Дунай – Черное море после зимних и весенних паводков. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Начиная с 16 июня на участке работают два земкаравана, благодаря работе которых глубины на критическом участке уже увеличены. Как отмечают в министерстве, дноуглубительные работы ГП «Дельта-лоцман» начаты своевременно, поскольку до 15 июня действовал запрет Госрыбхоза Украины на проведение дноуглубительных работ на морском подходном канале и р. Дунай в связи с нерестом.

«Работы по ликвидации паводковых явлений проводятся оперативно и эффективно. Обеспечение безопасности судоходства на канале находится под полным контролем», – отметил глава Государственной администрации морского и речного транспорта Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.

По его словам, весь период, учитывая наиболее пиковые паводковые явления, судоходство на украинском ГСХ не прекращалось и осуществлялось в полном объеме. За 17 дней июня через украинский подходный канал и устье Быстрое осуществлено 79 суднопроходов судов с разной номенклатурой грузов. В мае через устье Быстрое осуществлено 163 суднопроходов, тогда как через Сулинский канал (Румыния) – 124.

Отмечается также, что стабильными являются и показатели пяти месяцев этого года: 623 суднопрохода через ГСХ (в 2009 году за аналогичный период – 411, а в к кризисный 2008 год – 457). Сулинским каналом за пять месяцев текущего года осуществлено 440 суднопроходов.

Как напоминают в министерстве, на протяжении декабря 2009 – апреля 2010 гг. на реке Дунай и морском подходном канале ГСХ г. Дунай – Черное море имели место крайне сложные погодные условия, связанные с сильными осадками и таянием снега в бассейнах основных притоков Дуная – рек Сава, Драва и Тиса, а также мощными паводками и наводнением.

Суммарное количество наносов, вынесенных на баровую часть рукава Быстрое за январь 2010 года, составила 538 тыс. тонн или 339 тыс. куб. м.

Новая волна более мощных паводковых явлений началась в конце мая этого года и длится по сегодняшний день. Это связано с большим количеством осадков в верхнем и среднем Дунае, повышением уровня воды. Состоянием на 15 июня уровень воды приблизился к критическому, например, в районе г. Вилково уровень поднялся на 139-150 см.

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За январь-май 2010 г. в Украине услугами пассажирского транспорта воспользовались 2,8 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 49,2 млрд. пасс./км, что составляет соответственно 91,9% и 96,3% от показателей за аналогичный период 2009 г.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

В частности, железнодорожным транспортом отправлено 171,9 млн. пассажиров, что на 1,2% меньше. Отправление пассажиров уменьшилось на Донецкой железной дороге на 3,3%, Львовской, – на 1,8%, Приднепровской – на 1,4%, Южной и Юго-Западной – на 0,6%. На Одесской железной дороге отправление пассажиров выросло на 0,7%

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 1,5 млрд. пассажиров, что на 8,0% меньше. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей за 5 месяцев т.г. уменьшились на 7,7%.

Перевозка пассажиров водным транспортом сократилась на 10,5% - до 2,1 млн. чел., перевозки морским транспортом сократились на 3,4%. Предприятия г. Севастополя, которые выполнили 92,2% общих объемов морских перевозок пассажиров, уменьшили перевозку пассажиров на 3,6%. В то же время, заграничные морские перевозки пассажиров выросли на 8,1%.

Авиационным транспортом в январе-мае т.г. перевезено 1,9 млн. пассажиров, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период 2009 г. Кроме того, городским электротранспортом перевезено 1,1 млрд. пассажиров, что на 9,3% меньше сравнительно с январем-маем 2009 г.

Напомним, за январь-март 2010 г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 1,7 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 27,6 млрд. пасс./км, что составляет соответственно 91,0% и 94,8% от объемов января-марта 2009 г.

Справка УНИАН. В Украине в 2009 году пассажирским транспортом было перевезено 7,3 млрд. человек, что на 12,7% меньше, чем в 2008 году.

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Обработка грузов в морских, речных портах и на причалах Украины за 5 месяцев 2010 года снизилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 63,6 млн. тонн.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

По данным Госкомстата, в частности, переработка грузов морскими портами и причалами снизилась на 2% - до 62,79 млн. тонн. При этом переработка экспортных морских грузов выросла на 1% - до 34,3 млн. тонн, импортных – на 81,9%, до 7,6 млн. тонн, в то же время обработка транзитных грузов снизилась на 17,3%, до 20 млн. тонн, внутренних – на 49,9%, до 858,4 тыс. тонн.

Переработка грузов речными портами и причалами за 5 месяцев выросла на 7,3%, до 841,8 тыс. тонн.

Коммуникации. Связь

Доходы предприятий отрасли связи Украины от оказанных услуг в январе-мае 2010 г. выросли на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. и составили 18 млрд. 811 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 7 млрд. 316,9 млн. грн., что на 8,3% больше, чем за январь-май 2009 года.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-мае 2010 г. являются операторы мобильной связи (сотовая мобильная, пейджинговая и транкинговая связь), при этом основная доля доходов от услуг мобильной связи пришлась на операторов сотовой мобильной связи - доходы операторов от этого вида связи в январе-мае 2010 г. составили 11 млрд. 298,3 млн. грн. (рост – 4,8%), из них 3 млрд. 668,3 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, оказанные населению (рост – 14,9%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится междугородная и международная телефонная связь – в этом виде связи предприятия отрасли в январе-мае 2010 г. получили доходы в размере 1 млрд. 659,6 млн. грн. (из них 742,8 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи в январе-мае 2010 г. снизился на 13,7% (от услуг населению – падение на 17,2%) по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

На третьем месте в отраслевом рейтинге по доходам по итогам января-мая 2010 г. находится местная телефонная связь. При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-мае 2010 г. составил 1 млрд. 644,8 млн. грн. (из них населению – 1 млрд. 64,3 млн. грн.), что на 8,4% меньше (для населения – меньше на 7,2%), чем за аналогичный период 2009 года.

Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи за январь-май 2010 г. составил 114,9 млн. грн. (из них населению – 101,4 млн. грн.), что на 8,2% меньше (для населения - меньше на 7,2%), чем за январь-май 2009 года.

Четвертую строчку в рейтинге отраслевых доходов по результатам января-мая 2010 г. занимает компьютерная связь, в которой объем доходов от услуг предприятий за указанный период вырос на 27,3% и составил 1 млрд. 655,2 млн. грн., из них 879,7 млн. грн. составили доходы от услуг населению (рост на 39,8%). При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в Интернет, составили за отчетный период 1 млрд. 445,7 млн. грн. (рост – 28,1%), из них 845,7 млн. грн. – населению (рост – 39,8%).

Объем доходов от услуг почтовой связи за январь-май 2010 г. вырос по сравнению с доходом в январе-мае 2009 года на 2,4% и составил 1 млрд. 137,8 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 222,3 млн. грн. (рост на 1,4%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-мае 2010 г. составил 787,6 млн. грн., что на 7,9% превысило показатель за аналогичный период 2009 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 562,3 млн. грн. (из них населению – 555,2 млн. грн.), что на 8,3% больше, чем за январь-май 2009 года.

Погода

Завтра на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, в западных областях, а днем и в южной части местами сильные, в Карпатах очень сильные дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, при грозах местами порывы и шквалы 15-20 м/с, днем на юге в отдельных местах град, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 23-28°, на востоке и в Криму до 32°; в западных областях ночью 11-16°, днем 17-22°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 11-16°.

В Киевской области во вторник ожидается кратковременный дождь (ночью небольшой), гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, при грозах в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°, в Днепре возле Киева 22°.

(УНИАН)