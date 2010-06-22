АНОНС на 22 июня

Пресс-конференция Юлии Тимошенко.(отменена. состоится п-к А.Турчинова)

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Пресс-конференция Лиги страховых организаций Украины на тему: "Страховщики призывают Кабмин учесть предложения страхового рынка при принятии проекта Налогового кодекса Украины".

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Состоится пресс-брифинг, посвященный Дню Google в Украине, в рамках которого топ-менеджеры Google расскажут о перспективах развития Интернета, продемонстрируют последние разработки компании, поделятся планами по работе в Украине.

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Состоится заседание Антимонопольного комитета Украины по вопросу о наведении порядка в вопросах тарифообразования на жилищно-коммунальные услуги в городе Киеве. Заседание, посвященное обеспечению установления прозрачных и обоснованных тарифов на коммунальные услуги проведет председатель АМКУ Алексей Костусев

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Состоится торжественная церемония награждения победителей Программы малых грантов Всемирного банка. В церемонии примут участие: Мартин Райзер, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы и победители Программа малых грантов 2010 г.

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Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет встречу с представителями региональных СМИ - участниками заседания пресс-клуба Фонда «Журналистская инициатива».

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Пресс-конференция на тему: «Налоговый кодекс: идеальный, оптимальный, реальный». Участники: президент "Центра рыночных реформ Украины" Владимир Лановой и др.

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