Местные выборы в Украине в 2011 году вне Конституции

Конституционный Суд Украины признал неконституционным проведение выборов в органы местного самоуправления в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение КС, принятое 17 июня, обнародовал сегодня председатель Конституционного Суда Андрей СТРИЖАК.

КС признал законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно сроков полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей) от 3 марта 2010 года отвечающим требованиям ст. 157 и 158 Конституции Украины.

Этим проектом закона предлагается установить срок полномочий Верховной Рады Крыма и местных советов на 5 лет. Кроме того, срок полномочий сельских, поселковых и городских председателей предусмотрено установить также на 5 лет.

КС мотивировал свое решение тем, что, в соответствии с правовой позицией, изложенной судом в решении от 10 июня 2009 года, сроки проведения выборов являются важным институтом гарантии реализации избирательных прав граждан, а отмена выборов в органы местного самоуправления или перенос сроков их проведения по основаниям, не предусмотренным законом, является нарушением этих прав граждан.

КС считает, что регулирование законодателем правоотношений, связанных с датой проведения голосования на выборах органов и должностных лиц местного самоуправления, а также с приостановкой их полномочий, должно осуществляться в соответствии с п. 30 ч. 1 ст. 85, ст. 91, п. 20 ч. 1 ст. 92 Конституции Украины только после внесения предложенных в нее изменений путем принятия отдельного правового акта.

Кроме того, КС признал пункты 2, 3, 4 раздела 2 «Заключительные и переходные положения» законопроекта о внесении изменений в Конституцию не отвечающими требованиям ч. 1 ст. 157 Конституции Украины.