В городах Евро-2012 будут построены 11 пожарных депо
13:40, 22 июня 2010Разное
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В этом году
В этом году в рамках подготовки к Евро-2012 в городах, где будут происходить финальные матчи чемпионата, будут построены 11 новых пожарных депо.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Украины Нестор ШУФРИЧ.
«В рамках подготовки к Евро-2012 в 2010 году в городах, где оно будет проходить, предусмотрено строительство новых 11 пожарных депо», - сказал министр.
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