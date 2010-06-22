В городах Евро-2012 будут построены 11 пожарных депо

В этом году в рамках подготовки к Евро-2012 в городах, где будут происходить финальные матчи чемпионата, будут построены 11 новых пожарных депо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Украины Нестор ШУФРИЧ.

«В рамках подготовки к Евро-2012 в 2010 году в городах, где оно будет проходить, предусмотрено строительство новых 11 пожарных депо», - сказал министр.