Главное на 22 июня (день)

Хроника дня

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Экономическая ситуация в Украине стабилизировалась

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что в Украине постепенно улучшается качество жизни и налаживается стабильная ситуация в экономике и социальной сфере.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, когда в Украине наступит стабильность.

«А разве вы не почувствовали, что жить стала стабильнее?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что по данным Госкомстата, в мае и апреле зафиксирована дефляция.

При этом премьер также добавил, что в мае на 1,5% увеличился товарооборот.

«А это значит, друзья мои, что жить стало веселее, жить стало лучше. Это значит, что наши люди стали больше покупать. И это радует. Это очень оптимистический сигнал для нас. Мы ждали этого момента», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что увеличение товарооборота может быть следствием повышения минимальных зарплат и пенсий с мая.

«Подняли на столько, на сколько смогли (зарплаты и пенсии – УНИАН), и ждали, как на это отреагирует внутренний рынок. И, наконец, он отреагировал, всего-навсего на 1,5%. Это очень мало. Поэтому однозначно стабильнее мы стали жить потому, что в стране появилась единая власть и единая команда. Она не пеняет друг на друга, а работает вместе, и уже от этого жить стало стабильнее», - сказал Н.АЗАРОВ.

ТЭК

«Газпром» продолжает переговоры с Украиной по созданию газового СП

ОАО «Газпром» продолжает переговоры с Украиной по созданию совместного предприятия на паритетных началах как первого шага предстоящего объединения с «Нафтогазом».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня пресс-секретарь председателя правления - заместитель начальника департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ сказал на пресс-конференции в Москве.

«То предложение, которое сделано сейчас и которое обсуждается с Украиной, – оно более комплексное и более масштабное, чем просто создание некоего консорциума. Мы продолжаем переговоры с украинской стороной в отношении создания совместного предприятия на паритетных началах как первого шага предстоящего объединения», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

«Несмотря на то, что с украинской стороны звучат разные соображения по этому поводу, на наш взгляд, если очистить эту историю от политической составляющей, с точки зрения экономики совершенно очевидно, что будущее «Нафтогаза», я имею в виду светлое будущее, есть только вместе с «Газпромом», - добавил он.

Напомним, в конце апреля председатель правительства РФ Владимир ПУТИН по итогам встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ предложил объединить «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

20 июня, комментируя заявление главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА о том, что слияние компаний станет следующим этапом после создания субъектами совместного предприятия, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире телеканала "1+1" заявил, что слияния НАК "Нафтогаз Украины" и ЗАО "Газпром" не будет.

"Никакого слияния не будет. Но будет поиск организационной формы, которая позволит, как наш Президент сказал, синтезировать эффект работы нашего "Нафтогаза" и "Газпрома", - заявил Н.АЗАРОВ.

Разное

В городах Евро-2012 будут построены 11 пожарных депо

В этом году в рамках подготовки к Евро-2012 в городах, где будут происходить финальные матчи чемпионата, будут построены 11 новых пожарных депо.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Украины Нестор ШУФРИЧ.

«В рамках подготовки к Евро-2012 в 2010 году в городах, где оно будет проходить, предусмотрено строительство новых 11 пожарных депо», - сказал министр.

Финансы

Южная таможня перечислила в госбюджет 3,2 млрд. грн

За неполных полгода Южная таможня перечислила в государственный бюджет свыше 3 миллиардов 200 миллионов гривен.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Государственной таможенной службы.

В частности, за три недели июня 2010 г. Южной таможней перечислено в госбюджет 395,0 млн. грн., что составляет 57,2% выполнения планового показателя за июнь и на 163,4 млн. грн. больше, чем за аналогичный период мая.

Также сообщается, что в результате проведенных мероприятий выросла активность со стороны субъектов внешнеэкономической деятельности по подаче к таможенному оформлению грузов в морские порты. В частности, по сравнению с аналогичным периодом мая текущего года, в июне наблюдается увеличение заявленного к оформлению грузопотока на 61% , в том числе по основным бюджетоформирующим товарам, таким как цитрусовые и бананы (статистический импорт увеличился на 37%); мясо (объемы статистического импорта увеличились на 47%); автомобили (объемы статистического импорта увеличились почти в 2 раза и соответственно оплаченные платежи увеличились почти в 2,3 раза, или на 12,4 млн. грн.); также увеличилось на 10,9% количество оформленных контейнеров.

НБУ уполномочил Березу на выполнение функций временного администратора

Национальный банк Украины своим постановлением (№281 от 16 июня т.г.) на период временного отсутствия временного администратора ПАО «Коммерческий банк «Владимирский» Анатолия ДРОБЯЗКО уполномочил на выполнение его функций служащего Нацбанка - заместителя начальника отдела банковского надзора Управления НБУ в Сумской области Сергея БЕРЕЗУ.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Владимирский» 17 июля 2009 года сроком на 1 год, а до 16 января 2010 года был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В последствии мораторий был продлен с 17 января по 16 апреля 2010 года включительно, кроме обязательств по договорам депозитов физических лиц. Постановлением Нацбанка от 15 апреля т.г. №202 правление НБУ продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка с 17 апреля по 16 июля 2010 года включительно, кроме обязательств по договорам депозитов физических лиц.

Связь

Количество абонентов «МТС Украина» в мае выросло

Количество абонентов оператора мобильной связи «МТС Украина» в мае 2010 года по сравнению с апрелем 2010 года выросло на 0,06% и составило 17,44 млн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, Россия), владеющей украинским оператором.

При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество абонентов оператора мобильной связи «МТС Украина» в мае 2010 года снизилось на 0,29%.

Консолидированное число абонентов сотовой связи компании по состоянию на 31 мая 2010 года составило 98,98 миллиона пользователей.

В мае 2010 года консолидированная абонентская база МТС в России и странах СНГ увеличилась на 330 тысяч пользователей, из которых на долю России пришлось 120 тысяч подключений.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9060/7,9130, к 12:00 сузился спрэд 7,9080/7,9115 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2560/0,2563, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2561/0,2562. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 30,8600 (+0,1200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2313/1,2315, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,7375/9,7480, к 12:00 цены ушли вниз - 9,7360/9,7440.