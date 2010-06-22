Грищенко подпишет соглашение о свободной торговле с ЕАСТ

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО 24 июня в столице Республики Исландия городе Рейкьявике подпишет соглашение о свободной торговле между Украиной и Европейской ассоциацией свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

Он отметил, что подписание этого соглашения позволит открыть для украинских экспортеров рынки таких богатых и развитых стран, как, в частности, Норвегия и Швейцария.

«В обратном направлении, мы надеемся, что это приведет к удешевлению продукции, которую мы импортируем из этих стран», - сказал О.ВОЛОШИН.

Кроме того, по его словам, подписание этого соглашения является мощным сигналом для Европейского Союза. «Сам факт, что страны - члены Европейской ассоциации свободной торговли дали согласие на заключение соглашения о свободной торговле с Украиной, должен стать сигналом того, что, в принципе, никаких проблем, чтобы заключить с Украиной такое соглашение, у ЕС нет», - сказал О.ВОЛОШИН.