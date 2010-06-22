ГЛАВНОЕ на 22 июня (вечер)

Новости ТЭК

Беларусь рассчиталась с «Газпромом» в полном объеме за потребленный в мае природный газ.

Об этом сообщила представитель Министерства энергетики Республики Беларусь Людмила ЗЕНЬКОВИЧ, передает «БЕЛТА».

«Не дожидаясь перечисления денежных средств от «Газпрома» за осуществленный в мае текущего года транзит российского природного газа по белорусской газотранспортной системе и газопроводу «Ямал-Европа» в страны Европы, в полном объеме произведен расчет за потребленный Беларусью в мае природный газ», - отметила представитель Минэнерго. Таким образом, Беларусь рассчиталась с ОАО «Газпром» в полном объеме за потребленный Республикой Беларусь в мае природный газ, подчеркнула она.

В Министерстве энергетики также подтвердили, что «Газпром» довел уровень снижения поставок газа в Беларусь до 30% суточной нормы. «Минэнерго подтверждает, что «Газпром» сократил поставки газа сегодня с 10 утра по московскому времени на 30%», - отметила Л.ЗЕНЬКОВИЧ.

В настоящее время созданы оперативные штабы в ГПО «Белэнерго», ГПО «Белтопгаз» и ОАО «Белтрангаз». Координация действий штабов возложена на Минэнерго.

В настоящее время ряд электростанций Беларуси переведены на сжигание резервных видов топлива. Ограничена подача природного газа на промышленные предприятия.

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО распорядился перекрыть транзит российского газа через Беларусь.

Об этом глава Белорусского государства заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ в Минске, передает агентство «БЕЛТА».

По словам А.ЛУКАШЕНКО, на сегодняшний день «Газпром» должен Беларуси 260 млн. долларов за транзит газа.

«Я приказал сейчас правительству перекрыть транзит через Беларусь, пока не заплатит за транзит «Газпром». Они нам за эти полгода ни копейки не заплатили. До какого цинизма и абсурда можно дойти, когда ты должен мне 260 млн. долларов, я тебе - 190 млн. долларов, и ты начинаешь мне за это заворачивать вентиль», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

Он подчеркнул, что проблема не в том, что Беларусь не выполняет контракт. «Это они не выполняют контракт. Мы молчали, мы об этом не говорили, они там мямлили устами пресс-секретаря, что мы что-то не подписываем и так далее", - сказал Президент Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что не Беларусь должна «Газпрому», а «Газпром» должен Беларуси.

«Тот долг, о котором сегодня трезвонит «Газпром», сложился за январь-апрель (текущего года) и составляет около 190 млн. долларов. В это время мы пытались договориться с руководством России, потому что «Газпром» прямо нас отправил: скажут там (руководство России) - мы оставим вам прошлогоднюю цену. Мы только начали выходить из этого кризиса, начали разгружаться склады, пошла торговля с Россией - на 51% мы увеличили торговлю за этот период к уровню прошлого года. Хотелось бы, чтобы Россия поддержала в этот момент Беларусь, не увеличивая цену. Не надо понижать, как Украине на 30%, как Венгрии обещаете понизить, дайте нам этот год, чтобы мы по прошлогодним ценам поработали и восстановили экономику», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент пояснил, что по поводу этого долга Беларусь пыталась договориться с Россией на самом высоком уровне и платила по прошлогодней цене, «но от нас потребовали на 20 долларов дороже».

«Образовался этот долг. Мы на 1 мая этого года не договорились и в мае полностью заплатили, как требует «Газпром». А тот долг (192 млн. долларов) остался. Мы попросили дать нам рассрочку, потому что дело не в том, что в стране нет денег. Деньги у нас есть, но мы не можем из золотовалютного резерва взять деньги - нам нужно курс рубля поддерживать, мы не можем взять деньги из бюджета, потому что они тоже там расписаны», - сказал А.ЛУКАШЕНКО, отметив, что Беларусь просила дать хотя бы две недели, чтобы собрать необходимую сумму и перечислить. «Нет, мы ничего ждать не будем - перечисляйте нам 192 млн. долларов», - процитировал глава государства позицию российской стороны.

«Хорошо, я сегодня взял в долг эти деньги у своих друзей, и мы вам в ближайшее время эти деньги отдадим, но печально, что мы у чужих людей заняли эти деньги в течение одного дня, а Россия две недели подождать не могла», - подчеркнул Президент Беларуси.

«Мне сегодня непонятно поведение руководства России. Идет какое-то непонятное давление, - сказал А.ЛУКАШЕНКО. - Не мы должны сегодня «Газпрому» - «Газпром» должен нам 70 млн., если провести взаимозачет. Это абсолютно точно, и они это признают».

Украина, в случае необходимости, может увеличить объем прокачки газа в Европу на 30 млрд. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на пресс-конференции.

«Да, мы, конечно, имеем возможность прокачивать дополнительно 15, 20, 30 млрд. кубометров газа. Если в этом возникнет необходимость, то украинская ГТС реализует, прежде всего, договоренности по поставкам газа в Европу», - сказал Н.АЗАРОВ.

Еврокомиссия проведет встречи с представителями Беларуси и России для обсуждения газового конфликта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Марлина ХОЛВНЕР.

«Сегодня после обеда мы будем иметь встречу с представителями обеих сторон», - сказала она.

Представитель Еврокомиссии отметила, что комиссия продолжает отслеживать ситуацию вокруг развития российско-белорусского газового конфликта.

Вместе с тем, по словам М.ХОЛВНЕР, Еврокомиссия надеется, что этот конфликт не повлияет на поставки российского газа в Европу.

Представитель Еврокомиссии также сказала, что в худшем случае пострадать от белорусско-российского конфликта могут лишь две страны ЕС – Польша и Германия.

При этом М.ХОЛВНЕР отметила, что сегодня есть техническая возможность увеличить поставки газа в эти страны через Украину в случае необходимости.

До завершения экспертизы постановления Стокгольмского арбитражного судаправительствомУкраины переговоры с компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) проводиться не будут.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины со ссылкой на министра Юрия БОЙКО.

«Постановление Стокгольмского арбитражного суда о возврате компании RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа требует детального изучения и правовой экспертизы Кабинета министров», - отмечено в сообщении.

По словам Ю.БОЙКА, для последующих действий необходимо получить правовую оценку и произвести необходимые решения. Соответствующие документы отправлены на рассмотрение премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

«Соответствующее письмо с сопроводительными документами на имя премьер-министра уже направленно и я считаю необходимые поручения будут даны Министерству юстиции», - заявил Ю.БОЙКО.

Также Ю.БОЙКО отметил, что в Минтопэнерго не поступали предложения от компании RosUkrEnergo относительно возможного мирового соглашения или отсрочки выплаты.

«Мы никаких предложений не получали. До экспертизы со стороны правительства, мы никаких переговоров проводить не будем», - добавил министр.

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) обращает внимание коммерческих банков, что с 1 июля 2010 года не будет осуществляться валютный сбор с купли-продажи иностранной валюты.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка № 13-117/3331-10567, текстом которой располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины обращает внимание руководителей уполномоченных банков на то, что согласно статьи 86 Закона Украины от 27 апреля 2010 г. № 2154-VI “О Государственном бюджете Украины на 2010” “с 1 июля 2010 года сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с безналичных операций купли-продажи иностранной валюты за гривню не осуществляется», - говорится в телеграмме.

Минимум 30% задолженности по налогу на добавленную стоимость – приписанная задолженность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на заседании регионального комитета экономических реформ в Запорожье.

«Мы начали отрабатывать этот вопрос (вопрос погашения задолженности по НДС) и уже знаем: там очень много приписанного, придуманного налога. Минимум 30% тех, кому государство задолжало НДС, мы сегодня найти не можем», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что проблемой погашения задолженности по НДС тем, кому государство действительно должно, оно будет заниматься уже в самое ближайшее время, в частности, с помощью реструктуризации долга и выпуска НДС-облигаций.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9060/7,9130, к 12:00 сузился спрэд 7,9080/7,9115. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9075/7,9115 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу – 7,9107.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2560/63, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2561/62. К закрытию цены снизились 0,2551/52. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0174 (+0,2774).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2313/15, а к 15:00 упали 1,2265/67. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 9,7375/9,7480, к 12:00 цены ушли вниз 9,7360/9,7440. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,7040/9,7115.

(УНИАН)