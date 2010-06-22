Эксперт: украинской элите не хватает стратегического мышления

Современной украинской политической элите откровенно не хватает стратегического мышления и планирования. Так прокомментировал дискуссию вокруг нового Налогового кодекса в программе Шустер-Live заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

По его словам, предложенный Налоговый кодекс, в частности, показал, что в политической элите слишком мало личностей, интересующихся глобальными мировыми экономическими тенденциями.

«Предложенный правительством Налоговый кодекс является по сути документом локального характера, призванным реагировать на нынешние сиюминутные проблемы экономики. Тогда как главной цели – стимулирования и стратегического моделирования экономики – он не выполняет», - отметил он.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, в Украине мало экономистов, мыслящих глобально, посещающих какие-то мировые экономические и инвестиционные форумы. «В основном предел мечтаний отечественных экономистов от политики – это снижение ставок НДС и решение проблемы его «невозврата». Поэтому выступление главы парламентского комитета Наталии КОРОЛЕВСКОЙ по результатам Петербургского международного экономического форума – редкое исключение, которое позволяет надеяться на то, что новый налоговый кодекс до голосования будет модернизирован и получит более глобальный характер», - сказал эксперт.

При этом А.ГОЛОБУЦКИЙ высказал сожаление, что, таким образом, в Украине активными являются совсем немногие политики и специалисты, большинство же не готово к публичной дискуссии на глобальном уровне.