Курс НБУ на 23.06.10

Официальный курс НБУ на 23.06.10100 USD – 791.0700 (22 июня – 791.0700)100 EUR – 980.2148 (22 июня – 980.2148)10 RUR – 2.5745 (22 июня – 2.5745)Учетные курсы банковских металлов на 23.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 97713.22 (22 июня – 99635.27) 961 XAG 10 Серебро – 1473.31 (22 июня – 1532.30) 962 XPT 10 Платина – 125933.57 (22 июня-126966.74) 964 XPD 10 Палладий – 38919.17(22 июня - 39395.29)

Официальный курс НБУ на 23.06.10 100 USD – 791.0700 (22 июня – 791.0700) 100 EUR – 980.2148 (22 июня – 980.2148) 10 RUR – 2.5745 (22 июня – 2.5745) Учетные курсы банковских металлов на 23.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 97713.22 (22 июня – 99635.27) 961 XAG 10 Серебро – 1473.31 (22 июня – 1532.30) 962 XPT 10 Платина – 125933.57 (22 июня-126966.74) 964 XPD 10 Палладий – 38919.17(22 июня - 39395.29)

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