Анонс на 23 июня

Конференция рынка Индустрии гостеприимства HoReCa Innovation Forum 2010 «Инновации в управлении гостиничным и ресторанным бизнесом. Готовность к Евро 2012».

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Круглый стол на тему: “Почем будет евро к осени?”. Учасники: Виктор Бочарников, руководитель консалтинговой группы INEX-FT; Николай Івченко, руководитель центра Forex Club; Владимир Кравченко, директор казначейства Райффайзен Банка Аваль; Всеволод Николаенко, советник министра экономики Украины; Валерий Новицкий, зам.директора Института мировой экономики и международных отношений.

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Расширенное заседание Кабмина с участием Президента Украины Виктора Януковича.

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Пресс-конференция на тему: «Реформа ЖКХ: есть ли альтернатива повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги?». Участники: председатель Украинской ассоциации производителей альтернативного твердого топлива Иван Надеин; эксперт газового рынка Сергей Любарский.

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Круглый стол по обсуждению влияния новаций проекта Налогового кодекса Украины на деятельность профессиональных участников фондового рынка при участии представителей УАИБ, ПАРД, ПФТС, АУФТ, Секретариата Кабинета Министров, ГЦБФР, народных депутатов Украины.

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11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украинская керамика как часть бренда «Украина». Итоги Третьего Всеукраинского Симпозиума художественной керамики «Україна Соборна» в Славянске (Донецкая область). Перспективы создания в Славянске Всеукраинского Центра керамики Украины. Культура народного художественного промысла как инновационный путь социально-экономического развития региона». Участники: Анатолий Левит, инициатор Всеукраинского Симпозиума художественной керамики «Україна Соборна»; Александр Миловзоров, заслуженный художник Украины, председатель жюри Третьего Всеукраинского Симпозиума художественной керамики «Україна Соборна»; Ирина Бекетова, зав.сектором керамики Музея украинского народного декоративного искусства, член жюри; Владимир Меленец, директор ООО «Керамические массы Донбасса», лидера Украины в изготовлении керамических масс для производства строительной и технической керамики, фарфоровой, фаянсовой столовой и декоративной посуды, сувениров (ул.Крещатик ,4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Прес-ланч компанії SES SIRIUS, про останні новини компанії, а також про перейменування компанії SES SIRIUS в SES ASTRA.

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Пресс-конференция на тему: «Инвестиции в драгоценные металлы как альтернатива валютным вложениям? Прогноз стоимости золота на мировом рынке и в Украине до конца лета». В работе примет участие Владимир Олексюк, эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine.

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Пресс-конференция на тему: «Газовая война России и Беларуси: последствия для Украины». Участники: эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко и эксперт по международным вопросам, директор Украинского института публичной политики Виктор Чумак. Приглашен также экс-посол Украины в Беларуси Игорь Лиховый.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Электронный полис – новый этап развития рынка страхования и финансовых услуг Украины». Участники: член наблюдательного совета ЗАО «УАСК АСКА» Александр Сосис, генеральный директор ЗАО «УАСК АСКА» Андрей Шукатко, эксперты финансового портала «FinShop» Роман Бублик и Андрей Семенов. Во время пресс-конференции журналисты непосредственно смогут воспользоваться услугой электронного страхования. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (067) 240-82-58.

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Прямая линия «АиФ» при участии первого зам.председателя Гостаможслужбы Украины Александра Дороховского на тему: “Когда таможня дает “добро”.

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Круглый стол на тему: «Приоритеты реформирования налоговой политики Украины: как перейти от фискализма к стимулированию деловой активности”. Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Приглашены: первый зам..главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова, директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев, зам..министра финансов Украины Татьяна Ефименко, президент УСПП Анатолий Кинах, председатель Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская и другие.

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Пресс-конференция министра финансов Федора Ярошенко, посвященная 100 дням работы Министерства финансов Украины.

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