ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Госфинуслуг создает государственного перестраховщика», в котором пишет - правительство намерено создать государственную перестраховочную компанию, которая ежегодно сможет собирать не менее 1,5 млрд. грн. премий…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/gosfinuslug-sozdaet-gosudarstvennogo-perestrahovcshika-141916/

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Также «Дело» в материале «У «Надра Украины» отсудили офис в центре Киева» пишет - коммерческая фирма отсудила два здания в центре Киева, в которых ранее находился офис госкомпании «Надра Украины». Издание обратилось с официальным запросом в НАК с просьбой прокомментировать позицию госкомпании относительно сложившейся ситуации и то, будет ли в дальнейшем компания поддерживать свои претензии в судах на здания в центре Киева. Компания от комментариев отказалась…

http://delo.ua/biznes/kompanii/u-nadra-otsudili-ofis-v-centre-141917/

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«Дело» в материале «Сколько будет стоить золото к концу года» пишет – банкиры и аналитики дружно прогнозируют дальнейший рост цен на драгметаллы до конца года. Издание выясняло, сколько можно заработать на инвестициях в золото в Украине?..

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/skolko-budet-stoit-zoloto-k-koncu-141911/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Украина объявила неравные условия» пишет – изданию стали известны условия конкурса по выбору компании, которая займется строительством в Украине завода по производству ядерного топлива. Теоретически эти условия могут выполнить российская ТВЭЛ и американская Westinghouse. Но последней сделать это будет намного труднее, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1391284

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Минфин дождался падения» пишет – вчера Минфин смог привлечь более 1 млрд грн. от продажи гособлигаций (ОВГЗ). При этом по трехмесячным ОВГЗ впервые была установлена ставка доходности ниже 10% – 9-процентные госбумаги банки купили на 68 млн. грн. Банкиры говорят, что Минфин и дальше сможет снижать ставки, так как Нацбанк без объяснения причин прекратил продавать депозитные сертификаты...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1391319

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Издание «Экономические известия» в публикации «АМКУ просит огласить весь список» пишет – киевским властям предстоит объяснить, куда пойдут средства от повышения цен на коммунальные услуги…

http://state.eizvestia.com/full/amku-prosit-oglasit-ves-spisok

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Также «Экономические известия» в материале «Налог на срочность» пишут – украинские банкиры предлагают дифференцировать ставку налога на доход от депозитов в зависимости от срока действия вклада. (Напомним, налогообложение депозитов вводится с 1 января 2013 г.). Министерство финансов и ГНАУ считают эту идею рациональной и готовы учесть ее при доработке Налогового кодекса…

http://finance.eizvestia.com/full/nalog-na-srochnost

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«Газета по-киевски» в материале «УЕФА требует от вице-премьера разобраться с харьковскими парками» пишет - Мартин Каллен, директор турнира Евро-2012 УЕФА, оперативно отреагировал на обращение харьковчан, озабоченных вырубкой парка им. Горького. «Поскольку эта ситуация может негативно повлиять на имидж турнира Евро-2012 УЕФА в Украине, мы хотели бы обратить ваше внимание на эту проблему и просим вас информировать о действиях, направленных на решение этого вопроса», – говорится в обращении УЕФА к украинским чиновникам…

http://mycityua.com/articles/country/2010/06/23/090016.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Великобритания отказывается от евро» пишет – Англия официально отказалась от присоединения к зоне евро в ближайшие пять лет и упразднила отдел Минфина, занимавшийся этими вопросами…

http://www.segodnya.ua/news/14147262.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кремль задавит Минск украинской трубой?..» пишет – газовый конфликт России и Беларуси достиг стадии перекрытого вентиля. Кремль проверенным газовым способ пытается «приручить» Минск. И тут на помощь приходит Киев, в недавнем «ненадежный транзитер» идет на выручку… обидчика

https://economics.unian.net/rus/detail/50392

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Компенсации по вкладам Сбербанка: обещанного … года ждут» пишет – Кабмин придумал, как отсрочить выполнение обязательств Тимошенко по выплате компенсаций за вклады Сбербанка СССР. Нужны новые реестры, а это дело сложное. Но вряд ли украинцы будут подгонять...

https://economics.unian.net/rus/detail/50432

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Скромная мечта» пишет – «Газпром» снизил прогноз по экспорту в Европу: поставки составят 145 млрд куб. м — всего на 3% выше прошлогоднего уровня…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/23/238335

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Издание «Известия» в публикации «Противо-газ» пишет - во вторник лидер Белоруссии Александр Лукашенко приказал сократить транзит российского газа в Европу. Таким образом руководитель братского государства выразил свое возмущение тем фактом, что "Газпром" еще больше снизил объем подаваемого в республику газа, доведя сокращение до 30%. Лукашенко, судя по всему, всерьез рассчитывал, что Россия будет субсидировать белорусскую экономику вечно. Теперь он понял, что ошибся. Но европейский "козырь" ему не поможет…

http://www.izvestia.ru/politic/article3143198/

(УНИАН)