Янукович критикует Кабмин за невыполнение его поручения
По поводу дипмиссий
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ раскритиковал правительство за невыполнение его поручения относительно открытия экономических отделов в украинских дипломатических миссиях за границей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на расширенном заседании правительства.
Он обратил внимание на то, что сегодня правительство медлит с выполнением порученияе относительно «экономизации внешней политики нашего государства». При этом Президент добавил, что он неоднократно акцентировал на этом внимание.
«Наши посольства, наши международные ведомства должны в своей работе заниматься не политиканством и разные сплетни распространять о стране, а заниматься экономическими вопросами», - сказал Президент.
Обращаясь к руководству МИД, В.ЯНУКОВИЧ попросил предоставить ему информацию, как сегодня этот вопрос решается.
Также он попросил предоставить информацию относительно открытия торгово-экономических миссий и концепции работы с существующими.
Также В.ЯНУКОВИЧ заметил, что прошло три месяца, а так и не было выполнено его поручение относительно открытия экономических отделов в посольствах Украины за границей.
«Это - недопустимо», - сказал Президент.