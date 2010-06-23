Янукович критикует Кабмин за невыполнение его поручения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ раскритиковал правительство за невыполнение его поручения относительно открытия экономических отделов в украинских дипломатических миссиях за границей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на расширенном заседании правительства.

Он обратил внимание на то, что сегодня правительство медлит с выполнением порученияе относительно «экономизации внешней политики нашего государства». При этом Президент добавил, что он неоднократно акцентировал на этом внимание.

«Наши посольства, наши международные ведомства должны в своей работе заниматься не политиканством и разные сплетни распространять о стране, а заниматься экономическими вопросами», - сказал Президент.

Обращаясь к руководству МИД, В.ЯНУКОВИЧ попросил предоставить ему информацию, как сегодня этот вопрос решается.

Также он попросил предоставить информацию относительно открытия торгово-экономических миссий и концепции работы с существующими.

Также В.ЯНУКОВИЧ заметил, что прошло три месяца, а так и не было выполнено его поручение относительно открытия экономических отделов в посольствах Украины за границей.

«Это - недопустимо», - сказал Президент.